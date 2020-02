Osterholz-Scharmbeck. Als er kürzlich mit seiner Ehefrau Urlaub gemacht habe, erzählte Bürgermeister Torsten Rohde, seien die beiden in einem kleinen Lokal eingekehrt und hätten dort eine Weile gesessen und sich unterhalten. Anschließend sei der Wirt zu ihnen an den Tisch gekommen und hätte bemerkt, dass er so etwas schon länger nicht mehr gesehen habe. Auf die Nachfrage Rohdes, was denn so besonders sei, habe der Wirt erklärt: „Sie haben sich tatsächlich miteinander unterhalten! Oft sitzen die Leute hier nur am Tisch und schauen in ihre Handys“.

Daher sei ihm der „Offene Treff“ in der Seniorenbegegnungsstätte auch so wichtig, sagte Torsten Rohde nun: „Dieser neue Offene Treff soll dazu dienen, niederschwellig in lockerer und gemütlicher Atmosphäre Kontakte zu knüpfen, sich mit anderen Menschen zu treffen und sich auszutauschen und noch mehr miteinander ins Gespräch zu kommen.“ Der Ort ist offen für alle und ein wunderbarer Ort, um Freunde und neue Menschen aller Altersgruppen zu treffen, hob der Bürgermeister hervor.

Seit über zehn Jahren arbeiten das Familienzentrum mit dem Mehrgenerationenhaus und der Seniorenbegegnungsstätte an der Bördestraße 29a eng zusammen. Gemeinsam bieten die drei Institutionen ein vielseitiges, buntes Programm für alle Altersstufen und fördern damit die Begegnung zwischen den Generationen.

Doch die Räumlichkeiten waren in die Jahre gekommen. Seit 1989 befindet sich die Seniorenbegegnungsstätte in dem Gebäude, und eine gründliche Renovierung war mehr als überfällig. Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten wurde festgestellt, dass eine Komplettsanierung der Gebäude nicht mehr wirtschaftlich wäre. Doch da für die mittelfristige Weiternutzung eine Teilsanierung, darunter die des Seniorenbüros, nötig war, wurde die Idee entwickelt, die ehemalige Werkstatt in einen Offenen Treff umzuwandeln. Die Akustik wurde verbessert, Trockenbauarbeiten verliehen der alten Werkstatt neuen Charme und Elektriker sorgten dafür, dass Kabel und Steckdosen nun sicher und vielfältig vorhanden sind. Auch das alte Tor musste weichen und wurde durch eine gebrauchte Toranlage ersetzt.

„Es hat sich gelohnt, wie ich finde“, sagte Torsten Rohde, der sich auch darüber freute, dass der Kostenrahmen von 19 000 Euro durch das Engagement der Vereinsmitglieder eingehalten werden konnte.

„Orte wie dieser sind in der Zeit der Digitalisierung so wichtig geworden“, betonte Heinz-Dieter Sudbrink, Vorsitzender des Familienzentrums. „Hier hat man eine Anlaufstelle, ein Ziel, zu dem man gehen will, die Menschen unternehmen etwas. Freundschaft und Gemeinschaft entsteht.“ Auch wenn in der Seniorenbegegnungsstätte oder dem Mehrgenerationenhaus gerade keine Veranstaltung läuft, sind die Menschen, Freunde, Nachbarn im Offenen Treff willkommen. Er ist Café-Stube, Erzählsalon, Spielzimmer, Treffpunkt der Generationen und ein Wohnzimmer für alle.

Ein besonderes Geschenk zur Einweihung hatte die Geschäftsführerin des Osterholzer Zeitungsverlages, Angelika Saade, mitgebracht. Anlässlich des letzten Erntefest-Sonntages 2016, der regelmäßig im Hause Saade stattfand und bei dem traditionell für eine gute Sache gesammelt wurde, waren 700 Euro zusammen gekommen, die Angelika Saade nun an Anne Deutsch und das Team der Seniorenbegegnungsstätte und des Mehrgenerationenhauses überreichte. Der Offene Treff ist täglich von 9 bis 12 Uhr geöffnet.