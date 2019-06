Beverstedt. Die Feuerwehr Frelsdorf war am Sonnabend im Feiermodus. Neben der feierlichen Einweihung des umgebauten Gerätehauses und der offiziellen Übergabe des neuen Löschgruppenfahrzeugs freute sich der Feuerwehrnachwuchs über eine gute Platzierung bei den Kreiswettbewerben der Jugendfeuerwehren in Wellen. Damit sieht sich die Stützpunktwehr Frelsdorf für die Zukunft gut aufgestellt und wird mit ihrem engagierten, gut ausgebildeten Personal den gestellten Aufgaben gerecht.

Seit geraumer Zeit klagten die Frelsdorfer Brandschützer über Platznot im 1972 erbauten Gerätehaus an der Thebüer Straße. Nach der Beschaffung des neuen Mannschaftstransportfahrzeugs fehlte eine Unterstellmöglichkeit mit Stromanschluss. „Jetzt wurde aus dem geplanten Carport ein massiver Anbau für den dritten Stellplatz“, berichtet Karin Bruns, die für die Gemeindebauverwaltung den Umbau des Gerätehauses planerisch begleitete. Schon 2016 begannen die Bauarbeiten für das Fundament, die in Eigenleistung unter Leitung von Heiko Lange durchgeführt wurden. Es folgte der Innenausbau, bei der die gesamte Fahrzeughalle „runderneuert“ wurde. Der An- und Umbau wurde 2016 von 34 Kameraden und acht Freiwilligen begonnen und wurde auf einen Betrag in Höhe von 57 300 Euro hochgerechnet.

477 Stunden Eigenleistung

2017 folgten dann Fliesen- Maler und Pflasterarbeiten, die den Parkplatz für die Einsatzkräfte fertig stellten. So sind 477 Stunden Eigenleistung in den Umbau geflossen. Im Inneren des Gerätehauses ist die Anschaffung neuer Schränke – Trennung der benutzten von der unbenutzten Einsatzkleidung – notwendig geworden. Dem Antrag des Ortskommandos wurde entsprochen, die Möblierung wurde mit Hilfe der Wehr kostengünstig aufgestellt. Dazu wurde das Hallendach neu gedämmt. 2018 bilanzierten die Brandschützer 102 Eigenleistungsstunden. Im laufenden Jahr endeten mit der Verlegung der Bodenfliesen in der Fahrzeughalle die Umbauarbeiten. „Die gute Finanzlage der Gemeinde hat diese zusätzlichen Investitionen ermöglicht“ erklärt Bürgermeister Ulf Voigts den Umstand, dass aus einem Carport ein massiver Anbau wurde. Die Aufwendungen der Gemeinde bezifferte Voigts mit etwa 200 000 Euro. Darüber hinaus sparte die Ortswehr Kosten in Höhe von fast 75 000 Euro durch die Ableistung von 2800 Mannstunden im Laufe der dreijährigen Bauzeit.

Ein Höhepunkt der Zusammenkunft war jedoch die offizielle Übergabe des neuen Löschgruppenfahrzeugs (LF) an die Ortswehr Frelsdorf. „Jetzt bekommt ihr ein neues Auto, das euch zukünftig bei euren Einsätzen unterstützen soll“, erklärte der Bürgermeister vor der Schlüsselübergabe an Gemeindebrandmeister Ralf Meyer. Der bezeichnet die Neuanschaffung als Quantensprung und verglich es mit dem Wechsel von Pferdekutsche zu Sportwagen. Mit breitem Grinsen übernahm Ortsbrandmeister Michael Hollen die Schlüsselgewalt und betonte seine Freude über das Löschfahrzeug, das am Dienstag dieser Woche von der Firma Schlingmann in Dissen abgeholt wurde. Schließlich bekam Gerätewart Patrick Meyer den Fahrzeugschlüssel zu treuen Händen. Er ist zukünftig für das Gefährt verantwortlich. Die Ausfahrt des neuen Fahrzeugs aus dem neuen Anbau ist von der Ortswehr geradezu theatralisch inszeniert worden. Getragene Musik begleitete die Ausfahrt mit Blaulicht und Martinshorn durch ein Spalier von Feuerwehrleuten. Ein mehrfacher Konfettiregen ließ den sonnigen Himmel golden blinken.

Jetzt war es an der Zeit, den Gästen aus Verwaltung und Nachbarwehren das „Schmuckstück“ im Detail vorzustellen. Neben einem breiten, modernen Mannschaftsraum für neun Personen führte das LF 1600 Liter Wasservorrat mit, eine Kreiselpumpe im Festeinbau sorgt für 2000 Liter Wasserdurchfluss bei zehn Bar Druck. Eine Tragkraftspritze ergänzt die Leistungsfähigkeit mit ihren 1700 Litern Durchfluss für den Einsatz am offenen Gewässer. Das Fahrzeugheck zieren zwei Einmann-Schlauchhaspeln mit zusammen 320 Metern Länge. Die Ausbildung der 37 Männer und zwei Frauen an dem neuen Gerät hat begonnen, das Altfahrzeug aus dem Jahre 1989 auf dem Magirus-Deutz Fahrgestell wird jetzt meistbietend veräußert. Einen Grund zum Feiern hatte auch die Jugendabteilung. Sie erreichte bei den Kreiswettbewerben in Wellen einen achtbaren zwölften Platz. „Bei 66 Konkurrenten ist das mit 1375 Punkten ein super Ergebnis“, freuten sich Jugendwartin Kim Sarah Müller und ihr Stellvertreter Mathias von Glahn sichtlich. Für das leibliche Wohl sorgte die Wehr natürlich auch.