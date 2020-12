Verlegung

Neues Wahllokal in Hambergen

Peter von Döllen

Nach dem Umbau in einer Gaststätte in Oldenbüttel, die früher als Wahllokal diente, ist die Stimmabgabe dort inzwischen schwierig. Künftig werden die Urnen in der KGS oder der Grundschule Hambergen aufgestellt.