Wegen Corona geschlossen: Die Gastronomie zählt zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Branchen. Um die finanziellen Nöte der Beschäftigten zu lindern, fordert die Gewerkschaft NGG Soforthilfen im Dezember. (NGG)

Landkreis-Osterholz. Die geplante Verlängerung des Lockdowns in den Januar hinein bringt viele der kreisweit gut 1600 Beschäftigten aus Gastronomie und Hotellerie in große Not. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in einer Pressemitteilung hin. Dieter Nickel, Geschäftsführer für die NGG-Region Bremen-Weser-Elbe, fordert eine sofortige Nothilfe des Bundes, denn nach monatelanger Kurzarbeit und entgangenem Trinkgeld befänden sich neben den rund 145 Betrieben im Landkreis Osterholz auch zahlreiche Mitarbeiter in einer prekären Lage.

Der Corona-Schutzschirm für Köche, Kellner und Co. müsse laut Gewerkschaft 1000 Euro betragen. Das würde bundesweit 600 Millionen Euro kosten und sei angesichts der 17 Milliarden Euro, die in diesem Monat an Unternehmenshilfen im Gastgewerbe bereitstehen, nur fair und angemessen. Wichtig sei es, die Unternehmenshilfen an den Erhalt der Arbeitsplätze zu koppeln, so die Beschäftigtenvertreter.

Sie werben für ein sogenanntes Mindest-Kurzarbeitergeld, das an den gesetzlichen Mindestlohn gekoppelt ist; nach Berechnungen der Hans-Böckler-Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbunds liefe das auf 1200 Euro im Monat hinaus. Wichtig sei nun ein Fahrplan für die nächsten Monate im unteren Einkommenssektor.