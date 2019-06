In den kommenden Jahren wird das "Haus der Kirche" in der Innenstadt von Osterholz-Scharmbeck neu entstehen. Wie es heißen wird, ist noch offen. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Das von Stadtverwaltung und Kirche geplante Zentrum im Herzen der Stadt wird nichts von der Stange. Das betonen alle Akteure des Bauvorhabens. Die Gespräche sind weit fortgeschritten, erläutert Osterholz-Scharmbecks Bürgermeister Torsten Rohde.

Nun sei man auf der Suche nach einem Planungsbüro, das aus den vorliegenden Rahmendaten erste Entwürfe erarbeiten kann. „Das Planungsbüro soll die Ideen in ein Gebäude übersetzen“, beschreibt Superintendentin Jutta Rühlemann die nächsten Schritte. Gleichzeitig möchte sie mit Fehlinformationen aufräumen, die in den vergangenen Monaten die Runde machten.

Demnach sind Kinder im neuen Zentrum sehr wohl willkommen, wie sie hervorhebt. „Wir setzen darauf, dass viele Kinder kommen und das neue Haus nutzen“, so die Superintendentin. Dabei komme auch dem Mehrgenerationenhaus (MGH) eine bedeutende Rolle zu. „Wir müssen das MGH unterstützen“, lautet auch das Bekenntnis von Bettina Preißner von der Stadtverwaltung.

Lediglich Angebote wie die bezahlte Tagespflege des MGH könnten nicht am neuen Standort untergebracht werden, ergänzt Osterholz-Scharmbecks Erste Stadträtin. Dafür würden in direkter Nähe zum neuen Treffpunkt andere Räume gesucht. Das eingesetzte Personal soll später kurze Wege haben, so ein Argument der Planer.

Klar ist, dass MGH und Seniorenbegegnungsstätte (SBS) nicht an der Bördestraße bleiben können. Die dortigen Gebäude seien abgängig, wie Torsten Rohde erneut betont. Nach ersten Schätzungen ist mit Sanierungskosten in Höhe von gut 620 000 Euro (SBS) und rund 570 000 Euro (MGH) zu rechnen (wir berichteten). In den vergangenen Wochen habe es auch dazu Gespräche zwischen den Akteuren gegeben, so Preißner. Man sei gut miteinander im Gespräch – auch was die Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat angehe.

Parkraum und Mobilität

Das oft genannte Argument, dass Parkraum in der City fehle, sei eigentlich eine Frage der Mobilität, hat Preißner ausgemacht. Natürlich werde es am neuen Standort Parkflächen für Menschen geben, die in ihren Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt sind, führt Bürgermeister Torsten Rohde an. Ohnehin sei für ein Gebäude mit einer Nutzfläche von voraussichtlich 2100 Quadratmetern auch eine entsprechende Anzahl an Parkplätzen per Gesetz vorgesehen. Das alles müsse bei den weiteren Planungen berücksichtigt werden. „Wir werden es lösen können“, sagt Rohde zu.

Der gesamte Planungsprozess sei herausfordernd. Für Außenstehende ist der laufende Prozess vielleicht schwierig zu durchschauen, räumt er ein. Möglicherweise würde der eine oder andere auch denken, dass es in der Sache nicht vorangehe. „Aber Vieles läuft parallel.“ Es gehe nicht nur um ein Gebäude, sondern um den Umbau der gesamten Innenstadt. Und dafür sei unter anderem ein Flächentausch zwischen Kirche und Stadt nötig. Die Gespräche dazu laufen im Hintergrund, ein Meilenstein sei in Sichtweite. „Wir wollen es in der zweiten Jahreshälfte ins Trockene bekommen“, kündigt Rohde an.

Ein Schnellschuss würde in jedem Fall am Ziel vorbeiführen, ist auch St.-Willehadi-Pastor Eckhard Gehring überzeugt. Fingerspitzengefühl sei angesagt. Deshalb sei vorab zu klären, was man haben will. Dazu wurden auch Leitgedanken und zehn Leitsätze formuliert. Im neuen Haus soll unter anderem die Würde des Menschen unantastbar sein. „Hier spielt die Musik – spiel mit“, heißt es an anderer Stelle. „Wir lassen Raum für Unterschiede und Gemeinschaft“, so eine weitere Maßgabe.

Die Raumbedarfe müssen noch geklärt werden. Gehring gibt ein Beispiel: „Wie viele Küchen braucht man für ein solches Haus?" Zurzeit findet eine Nutzerbefragung statt. Und im Herbst folgen weitere Gespräche. Die Frage ist, wie sich die Mitarbeiter von Kirchenkreisamt und Diakonie ihre Arbeitsplätze vorstellen, führt Gehring zum Verständnis an. Mitarbeiter beider Institutionen würden ja später im neuen Zentrum arbeiten. Damit sei das Gebäude Veranstaltungsort und Arbeitsplatz zugleich. Es sei ein offenes Haus, das auch geschützte Räume bieten müsse, so eine Anforderung.

Neben dem Kirchenkreisamt sind die Kirchengemeinde St. Willehadi, die Diakonie, MGH und SBS sowie der Kreisjugenddienst des Kirchenkreises Osterholz-Scharmbeck die Nutzer der zukünftigen Einrichtung. Zudem ist das Landeskirchenamt in die Planungen eingebunden. Die Kirche ist immerhin Bauherr des Vorhabens.

„Es geht um einen Aufbruch zu neuer Qualität“, sagt Jutta Rühlemann. Das gelte für die Räume wie für das Miteinander. „Wir wollen die Hülle des Gebäudes nutzen, um Synergien zu schaffen“, so ein Ziel. Die zukünftige Seniorenarbeit wird andere Anforderungen stellen, ist sie überzeugt. Die Gesellschaft und ihre Menschen verändern sich, gibt sie zu bedenken. „Die Senioren sind heute aktiver“, bemerkt Rühlemann. Deshalb müssten sich auch die Angebote verändern – und somit auch die Anforderungen an ein Gebäude.

Es müssen neue Konzepte her. Schließlich gehe es um das Miteinander und die Zukunft, wirbt Rühlemann um Geduld. „Wir wissen ja nicht einmal, dass das, was entsteht, auch Kirchenzentrum heißen wird.“

Ziel sei, alle Akteure auf dem Weg zum neuen Gebäude mitzunehmen. Vieles sei geschafft, manches liege noch vor ihnen. „In 2021 ist da ein Maurer“, sagt Gehring. „Ob er den Grundstein oder den Schlussstein setzt, das weiß ich nicht.“