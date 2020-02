Das im Stil der Weserrenaissance errichtete Herrenhaus auf Gut Sandbeck erstrahlt nach Restaurierung der denkmalgeschützten Fassade in alter Pracht. (CARMEN JASPERSEN)

Das Auffälligste am erneuerten Herrenhaus auf Gut Sandbeck ist das Unauffällige: Die Fächerrosetten, eine für Fachwerkbauten der Weserrenaissance typische Zierde, treten nicht mehr farblich betont hervor, sondern sind nur noch als Struktur in der grauen Farbe zu erkennen. „Solche Schnitzereien waren ursprünglich monochrom“, erläutert der Architekt, Stefan Blanke vom Gebäudemanagement der Stadt Osterholz-Scharmbeck. Erst Jahrhunderte später, im Historismus, sei man dazu übergegangen, den Fassadenschmuck bunt zu bemalen.

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Beim gestrigen Treffen am ehemaligen Rittersitz, zu dem die seit 1975 im Grundbuch stehende Stadt anlässlich der abgeschlossenen Restaurierung eingeladen hatte, fand das Ergebnis der Arbeiten am 1575 errichteten und denkmalgeschützten Gebäude aber ungeteilten Beifall. „Das hat eine ganz neue, eigene Pracht“, befand Horst Böttjer, im Rathaus für Kultur und Tourismus zuständig und in dieser Eigenschaft „Gutsverwalter“. Der Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt kommentierte gar mit einem dicken Ausrufezeichen („Hammer!“), während es Bürgermeister Torsten Rohde („Ist gut geworden“) vor allem freute, dass man „im Budget geblieben war“. Mattfeldt: „Kann mich nicht erinnern, das schon einmal erlebt zu haben. Da hat der Architekt wirklich gut geplant.“ Die Gesamtkosten für die Sanierung liegen bei 230 000 Euro. Die Hälfte der Summe konnte über eine Zuwendung aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm der Bundesregierung gedeckt werden. Rohde dankte Mattfeldt dafür, dass er den entsprechenden Antrag so engagiert begleitet hatte.

Nur originale Baustoffe

Die Halbrosetten sind nicht mehr farblich abgesetzt, aber in der Struktur noch deutlich erkennbar. (CARMEN JASPERSEN)

Der hellgraue Anstrich, der den diskreten Charme der Weserrenaissance versprüht, bringt das Herrenhaus näher an seinen Originalzustand heran. Eine zur noblen Erscheinung des Hauses passende „sehr teure Farbe“, wie Blanke verriet. Für Bauernhäuser etwa seien preiswertere Brauntöne bevorzugt worden.

Der Eingriff, der fast ein ganzes Jahr beanspruchte, war notwendig geworden, weil das Fachwerk teilweise marode gewesen war. Ins feuchte Bauholz hatten sich schon Nagekäfer eingenistet. Bei den Arbeiten wurde in enger Abstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde peinlich darauf geachtet, dass möglichst nur Baustoffe eingesetzt wurden, die auch bei der Errichtung des Hauses verwendet wurden, also beispielsweise beim Verfugen nicht Zement, sondern Muschelkalk. Blanke gab einen Überblick über die in drei großen Schritten vollzogene Sanierung. Zunächst mussten im Zuge der sogenannten Schwellensanierung die untersten der waagerecht umlaufenden, auf Findlingen ruhenden Eichenbalken teilweise entfernt werden, weil sie durch die Einwirkung von Spritzwasser Schaden genommen hatten. Für die Ein- und Ausbauten wurde das gesamte Gebäude in einem aufwendigen Verfahren von außen abgestützt und eingerüstet, was etwa doppelt so teuer kam, wie es mit herkömmlichen Konstruktionen der Fall gewesen wäre. Die Mauersteine wurden sorgfältig ausgebaut, nummeriert und an exakt gleicher Stelle wieder eingesetzt, nachdem zwischenzeitlich der Zimmermann seine Arbeit getan hatte.

Etwa zur gleichen Zeit schon konnte der Restaurator im Zimmermannshandwerk anrücken, der entlang der mit Fächerrosetten ausgefüllten Kassetten Silikon, Drei-Komponenten-Kleber und andere „Fremdstoffe“ aus den schmalen Fugen heraus kratzte. Die alte Farbe, die bei der Renovierung von 1981 auf das Fachwerk aufgetragen wurde, konnte dank schonender „Softstrahlmethode“ behutsam entfernt werden, um im Anschluss mit einem speziellen Beschichtungssystem auf Silikonbasis gemäß historischer Farbanalyse den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. Die Fenster wurden weiß gestrichen, die Eingangstür auf der nach Norden gerichteten Schauseite erhielt ebenfalls frische Farbe, ein vom Maler von eigener Hand angemischtes „Bremer Blau“.

Gefahrenzone für den Bau: Architekt Stefan Blanke zeigt auf die Tropfkante des vorkragenden Fachwerks. (CARMEN JASPERSEN)

Wie Blanke einräumte, ist an der Südseite des Gebäudes noch einiges zu tun. Vor allem im Bereich des mit viel Stuck geschmückten klassizistischen Anbaus, in dem sich heute auch das Trauzimmer befindet. An dieser Stelle wurde nicht Eiche, sondern Fichte und Kiefer als Bauholz verwendet. Blanke betonte, dass neben der guten Substanz des Herrenhauses vor allem die gute Arbeit der heimischen Handwerker kostendämpfend gewirkt hätte.