Nathalie Lütjen und ihr Sohn Friedjoff hoffen, mit dem Selbstbedienungsladen Besucher anzulocken. (Kim Wengoborski)

Verlüßmoor. Das Interesse an Bio-Lebensmitteln wächst stetig. Das spüren auch die Mitglieder der Hofgemeinschaft Verlüßmoor, die sich der biologisch-dynamischen Erzeugung von Lebensmitteln verschrieben haben. Allerdings mussten der Verein und die Verbraucher zuletzt einen Rückschlag einstecken, denn der Hofladen Lütjen, Verlüßmoor 24 in Vollersode, machte dicht. Zwölf Jahre lang hatte Karsten Meyer den Laden betrieben, wollte sich aber noch einmal umorientieren. Unter dem Dach des Vereins befinden sich nun der Hof Lütjen mit zwei Hofstellen sowie die Gärtnerei Kronacker, die jeweils nach dem Demeter-Prinzip arbeiten.

Kaum hört die Hündin Lotta ein Auto auf den Hof rollen, trabt sie den Ankömmlingen auf ihren dunklen langen Beine gemütlich entgegen. Der grau-schwarze Schwanz wedelt freudig hin und her, als sich die Wagentür öffnet. Die Hündin begleitet die Besucher unter das Schatten spendende Vordach des ehemaligen Hofladens, legt dann ihren Kopf auf die Bank der Bierzeltgarnitur und lässt sich kraulen. Die Räume des Hofladens sollen bald anderweitig genutzt werden, vielleicht für Schulungen der Mitarbeiter und als Umkleide.

Damit, dass jetzt einfach Schluss sein sollte, wollten sich zahlreiche Stammkunden nicht abfinden. „Die Nachfrage nach unseren Produkten ist weiterhin sehr groß“, erzählt Nathalie Lütjen, deren Familie den Hof Lütjen bewirtschaftet. Insbesondere auf die Eier und die Milch der Hofgemeinschaft wollten die Kunden nicht verzichten. Neben diesen Produkten hatte der Hofladen auch weitere Artikel im Sortiment, zum Beispiel Gemüse, Trockenprodukte und Fleisch, die zugekauft worden sind.

Nathalie Lütjen und ihr Mann Raimund Lütjen machten sich Gedanken, wie sie den Wünschen der ehemaligen Kunden gerecht werden könnten. Zumal sie seit der Schließung regelmäßig Gäste auf dem Hof hatten, die gern mal eben ein paar Eier und ein bisschen Milch mitnehmen wollten, erinnert sich Nathalie Lütjen. Den Hofladen weiterzuführen sei nicht in Frage gekommen. „Er ist einfach zu groß für unser Angebot“, sagt Nathalie Lütjen.

Daher entschieden sie sich für ein kleines, hölzernes Gartenhaus. Rund um die Uhr können die Kunden sich dort nun bedienen. Sie können Eier, Milch und Butter kaufen, aber auch das vom Hof angebaute Gemüse. Zuletzt lag Rhabarber in dem Häuschen aus, Ende August wird es die gelbfleischige Linda Kartoffel geben und Anfang September kommen die Moor-Möhren dazu. Manchmal gibt es auch Suppenhühner oder andere Fleisch-Produkte. „Unser Selbstbedienungsladen ist ein bisschen wie die Tankstelle auf dem Dorf, bei der man auch am Sonntag eine Tüte Milch rausholen kann“, sagt Nathalie Lütjen.

Bisher läuft der Verkauf reibungslos. Auf kleinen Schildern stehen die Preise für die Lebensmittel. Die Kunden bedienen sich selbst und tragen die gekauften Artikel samt Preis in eine Liste ein. „So fällt es mir leichter nachzuvollziehen, welche Produkte verkauft worden sind“, sagt Nathalie Lütjen. Sie vertraue auf ihre Kunden, fügt sie hinzu.

Ladenhüter sind derzeit noch „Bruderhahn an Zitrone“ und „Bruderhahn an Tomate“. In den Gläsern stecken 390 Gramm Inhalt, davon ein Teil Soße und ein Teil Hahn. Verzehrfertig zubereitet. Produziert von dem Naturkostherrsteller Bauckhof, mit dem der Hof Lütjen zusammenarbeitet. „Wir kombinieren das Gericht gern mit Reis“, sagt Nathalie Lütjen, die gemeinsam mit ihrem Mann drei Kinder hat. Sie vermutet, dass die Kunden ein wenig Zeit und möglicherweise mehr Informationen über die Initiative Bruderhahn benötigen, um sich dem zunächst unbekannten Produkt zu nähern.

Die Aufzucht und anschließende Verwertung des Hähnchens stellt eine Alternative zum Kükenschreddern dar. Jährlich werden deutschlandweit Millionen männlicher Küken, die Brüder der Legehennen, sofort nach dem Schlüpfen getötet. Sie eignen sich nicht zur Mast, da sie nur wenig und langsam Fleisch ansetzen. Die Initiative Bruderhahn möchte dem gegensteuern. Die teilnehmenden Betriebe ziehen die Hähnchen ebenfalls auf. Verbraucher unterstützen die Initiative, indem sie für die Eier der Schwesterhennen jeweils 4 Cent mehr bezahlen.

Der Bruderhahn lebt im Durchschnitt 18 bis 22 Wochen lang. Auf Demeterbetrieben haben die Tiere in den ersten Wochen Freilandzugang, auch während der späteren Mast-Zeit im Stall stehen ihnen mehr Platz als in konventioneller Masthaltung sowie Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung. „Das ist notwendig, da sie sich sonst gegenseitig attackieren würden“, erläutert Nathalie Lütjen. Die Hähne erhalten Bio-Futter, auf die Gabe von Antibiotika wird verzichtet. „Die Brüder sind so vital in der Aufzucht, dass die Gabe in der Regel gar nicht notwendig ist“, beschreibt die Demeter-Landwirtin. Sollten im akuten Krankheitsfall dennoch Antibiotika zum Einsatz kommen, können die Hähne nicht mehr als Demeter-Ware verkauft werden.

Bis vor Kurzem wurden die Bruderhähne der Lütjens auf einem Hof in Hagen im Bremischen aufgezogen. Mitte Juli kommen die ersten Hähne, die der Betrieb selbst aufziehen möchte. Es werden rund 2000 sein. Ökologisch betrachtet ist die Aufzucht der Hähnchen eher ein Rückschritt, da sie mehr Futter pro Kilo Lebendgewicht benötigen. Ein Rasse, deren Hähnchen viel Fleisch ansetzen und deren Hühner täglich ein Ei legen, gibt es bis jetzt aber nicht. Eine Methode, die bereits im Ei erkennen soll, ob es sich um ein männliches oder weibliches Tier handelt, steckt noch in den Kinderschuhen. „Für uns stellt die Bruderhahnaufzucht eine Übergangslösung dar, auf dem Weg zum Zweinutzungshuhn. Daran arbeitet die Ökologische Tierzucht gGmbH ÖTZ, eine Initiative von Bioland und Demeter, bereits intensiv“, bemerkt Nathalie Lütjen.

An insgesamt zwei Standorten und in drei Ställen hält der Hof Lütjen bereits jeweils 1200, 1500 und 3000 Legehennen. Zwei Prozent der Tiere sind davon Hähne, „weil unsere Hennen dann glücklicher sind“, sagt Nathalie Lütjen.

Davon, dass es den Tieren gut geht, sollen sich die Kunden selbst überzeugen können, meinen die Mitglieder der Hofgemeinschaft Verlüßmoor. Immer im Mai lädt der Verein daher zu einer Informationsveranstaltung ein. „Wir hatten in diesem Jahr so viele Besucher wie noch nie“, erzählt Nathalie Lütjen erfreut. Da sie gar nicht auf die rund 50 Gäste eingestellt gewesen seien, sei es eine kleine Herausforderung gewesen, alle entsprechend mit Informationen zu versorgen. Auch an anderen Tagen dürfen sich Interessierte gern auf dem Hof umsehen. Einladend dürften die Bio-Limonade und das Bio-Eis wirken, die sich ebenfalls im Kühlschrank, beziehungsweise der Tiefkühltruhe in dem neuen Hoflädchen verbergen. „Vielleicht finden dadurch auch Radfahrer und Touristen den Weg zu uns“, hofft sie.

Der Verein Hofgemeinschaft Verlüßmoor hat rund 60 Mitglieder und wurde vor knapp 40 Jahren gegründet. Ziel war seinerzeit und ist es bis heute, die Hofstellen in Verlüßmoor für die biologisch-dynamische Landwirtschaft zu erhalten. Unabhängig davon, welche Familien die Höfe betreiben.

Mehr Informationen über den Hof Lütjen gibt es auf der neuen Homepage www.hof-luetjen.de.