Claudia Ellmers und ihre Kolleginnen schneiden an diesen Tagen vor dem angekündigten Lockdown Haare quasi im Akkord. Weil viele Kundinnen und Kunden nicht unfrisiert über Wochen ausharren möchten, sind die Salons derzeit im Dauerstress. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Ein Blick in den Friseursalon Ellmers in der Kirchenstraße 17 in Osterholz-Scharmbeck zeigt bis auf den letzten Stuhl besetzte Plätze. Sorgfältig durch Plexiglas-Scheiben voneinander getrennte Kundinnen – alle mit Mund-Nase-Schutzmaske, selbstverständlich – lassen noch schnell vor Weihnachten und vor allem vor Beginn des Lockdowns ihre Haare machen. „Als bekannt wurde, dass wir ab Mittwoch schließen müssen, haben wir alle Kundinnen kontaktiert und versucht, die Termine auf die noch verbleibenden zwei Tage zu legen“, sagt Chefin Claudia Ellmers. Das bedeutet für sie und ihr Team, dass am Montag und Dienstag von 7 bis 21 Uhr durchgearbeitet wird. „Heute Morgen sind wir hier zu sechst, am Nachmittag kommt noch eine siebte Kollegin dazu“, erläutert Claudia Ellmers. Viele modische Damenstyles wie die bei Ellmers ebenfalls angebotenen Hochsteckfrisuren für besondere Anlässe, Haarverlängerungen oder Haarverdichtung sind zeitaufwendig, besonders wenn Farbe ins Spiel kommt. Färben, waschen, schneiden, föhnen und dann noch ein wenig mit den Fingerspitzen das Ganze in die abschließende Form bringen – da gehen schon mal zwei bis zweieinhalb Stunden oder mehr hin. Besonders dann, wenn außer der Haarfarbe noch Strähnchen gewünscht werden, sagt die Chefin. Beim Planen der Termine hilft schon seit Längerem der Computer. „Wir nehmen nur online gebuchte Termine an“, heißt es in der Kirchenstraße. Dabei können die Kundinnen genau ihre Wünsche angeben, so kann der Salon die benötigte Zeit und die Anzahl der Mitarbeiterinnen besser einplanen. Üblicherweise wäre montags geschlossen, aber wegen des bevorstehenden Lockdowns wollte Claudia Ellmers ihre Kundinnen nicht ohne Termin in die Weihnachtszeit schicken. “Heute und morgen machen wir 13 Stunden durch.“ Auch während des Lockdowns wollen Ellmers und ihr Team präsent bleiben. „Über Instagram und Facebook stehen wir mit unseren Kunden in Kontakt. Was wir ermöglichen dürfen, etwa unser Angebot „Color and go“, das werden wir sicherlich tun.“

16 Stunden Arbeit am Stück

Unverständnis herrscht bei Claudia Ellmers über den Zeitpunkt des Lockdowns. „Ich kann nicht verstehen, dass kleinen Unternehmen wie uns gerade vor Weihnachten so der Boden unter den Füßen entzogen wird“, meint die Friseurmeisterin. In diesen Wochen werde auch in ihrer Branche ein nicht unerheblicher Teil des Jahresumsatzes erwirtschaftet. „Das fällt jetzt alles weg.“ Bis zum 10. Januar wird der Salon nun voraussichtlich geschlossen bleiben müssen, unter www.ellmers-friseure.de können aber schon Termine gebucht werden – für eine Zeit nach dem Lockdown.

Auch die „Haarschneiderei“ in der Baustraße 6 arbeitet auf Hochtouren. Um 8 Uhr ging es am Montag los, „und wir werden heute wohl bis 22 Uhr für unsere Kunden da sein“, sagt Bianca Seekamp, die den Salon leitet. Gewaschen, geschnitten und geföhnt wird auch dort nur nach Terminvergabe. „Anders geht es ja nicht. So behalten wir gerade in diesen Corona-Tagen die Übersicht." Seekamp und ihr Team lassen ihren Kunden den gewohnten Service zukommen, auch wenn derzeit alles etwas hektischer ist als sonst.

Während bei Claudia Ellmers und in der „Haarschneiderei“ nur nach Termin gearbeitet wird, hat sich vor dem Friseur Coco am Marktplatz 12 eine Schlange gebildet, die nur schleppend kürzer wird. Eine Mutter wartet draußen mit ihren beiden Kindern. Auch sie sollen dem Weihnachtsmann hübsch frisiert entgegentreten können. Bei Coco braucht es keine Terminanmeldung, dafür aber Geduld und, gegebenenfalls, warme Bekleidung. Denn gewartet wird draußen vor der Tür. „So, der Nächste, bitte!“ Gerade hat ein Herr mit sauber gestutztem Haar den Salon verlassen, da darf der Nächste auf dem Stuhl platz nehmen. Auch bei Coco sind die fünf Friseurinnen bereits seit 7.45 Uhr bei der Arbeit. „Um viertel vor acht warteten schon 20, 25 Kunden auf uns. Heute machen wir bis 20 Uhr durch und arbeiten bis zum Umfallen“, sagt Lydia Schlüter, und meint das nur halb scherzhaft. „Sie sehen ja, was jetzt gerade los ist. Morgen sind wir auch von 7.45 bis 20 Uhr da.“

Herrenschnitte gehen zum Glück schnell, und so müssen sich Sebastian Hoppen und Heinz Freese, die bereits draußen vor der Tür zusammen mit anderen Kunden geduldig auf Einlass warten, nur zwischen 10 und 20 Minuten in Geduld üben. Im Salon arbeiten derweil Larissa Schecker, Vanessa Dücker, Alina Stoll und Tina Monsees mit geübten Griffen ihre Kunden ab. Und schon wieder verlässt ein gestylter Kunde den Laden: „Der Nächste, bitte!“