Da die Burg zu Hagen momentan geschlossen hat, ist die aktuelle Ausstellung "Die Hagener Juden und der Todesmarsch" im Internet zu sehen. (Andrea Grotheer)

Hagen. Auf einem Areal hinter einem Grundstück am „Judenhörn“, heute Blumenstraße, entstand in Hagen 1860 die Synagoge der jüdischen Gemeinde. Gestiftet wurde sie vom Kaufmann Abraham Gottschalck, der der immer größer werdenden Glaubensgemeinschaft einen Großteil seines Vermögens vermachte und so den Bau ermöglichte. Für Grundstücks- und Baukosten kam die jüdische Gemeinde auf, bauausführende Firma war der Maurerbetrieb Allerheiligen aus Bramstedt. Es entstand ein schlichter, eingeschossiger Backsteinbau mit Ziegeldach zum Gesamtpreis von 18 000 Mark. Rund 100 Mitglieder aus den Dörfern Altluneberg, Beverstedt, Bokel, Bramstedt, Hagen, Kassebruch und Sandstedt gehörten zur Synagogengemeinde Hagen. Zerstört wurde das Glaubenszentrum in der Nacht vom 10. auf den 11. November 1938 während der Zeit des Nationalsozialismus durch Brandstiftung.

Diese und noch viele Details mehr aus der Vergangenheit der Hagener Juden hat der Hagener Geschichtskenner Hansdieter Kurth in jahrelanger Arbeit zusammengetragen. Das Ergebnis wurde als Ausstellung Ende Februar in der Burg zu Hagen unter dem Titel „Die Hagener Juden und der Todesmarsch“ eröffnet. Auch ein von Schülern erstelltes Mahnmal, das an den sogenannten Todesmarsch erinnert, einen von Häftlingen zurückgelegten, etwa 80 Kilometer langen Weg von der Baustelle des U-Boot-Bunkers Valentin in Bremen-Farge zum Kriegsgefangenenlager Sandbostel, ist zu sehen. Mit dieser Ausstellung wollen die Verantwortlichen dazu beitragen, dass die Menschen, denen unter dem NS-Regime Schreckliches widerfahren ist, und ihre Schicksale nie vergessen werden. Aktuell sind die Burg und damit auch die Ausstellung aufgrund der Corona-Krise jedoch geschlossen. Interessierte haben jetzt die Möglichkeit, sich die Schau online anzusehen.

„Für uns als Kulturbetrieb ist es beeindruckend zu sehen, mit wie viel Fantasie und Enthusiasmus derzeit Angebote, Aktionen, Aufführungen und mehr online angeboten werden. Sie zeigen, wie reichhaltig und vielfältig unser kulturelles Leben ist und wie sehr wir alle die Kultur brauchen, auch oder besonders in Krisen-Zeiten“, sagt Elke zum Felde, beim Kultur- und Heimatverein der Burg zu Hagen zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und den Künstlerkontakt. So habe man sich entschlossen, den Besuchern während des „unfreiwilligen Dornröschenschlafs“ der Burg einen Online-Rundgang anzubieten. Zu finden ist dieser unter www.burg-zu-hagen.de. „Wir hatten den 75. Jahrestag der Geschehnisse zum Anlass genommen, das Ergebnis der jahrelangen Recherche von Hansdieter Kurth zu diesem Thema einmal als Ausstellung zu präsentieren und vor allem für nachfolgende Generationen festzuhalten. Zahlreiche Schulklassen wollten das Angebot einer Führung mit Hansdieter Kurth und dem Zeitzeugen Peter Hess – er kam als Zwölfjähriger zum Ende des Krieges nach Sandbostel – nutzen“, so die Verantwortlichen des Kultur- und Heimatvereins. Man hoffe, ausgefallene Termine für Führungen und Lesung, die im Begleitprogramm geplant waren, nachholen zu können. Ein Datum für eine Wiedereröffnung steht noch nicht fest.