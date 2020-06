Ohlenstedter Quellseen: Die Besitzerfamilie möchte auf einem 3300 Quadratmeter großen Grundstück ein Privathaus mit 750 Quadratmetern Wohnfläche bauen. Ringsherum um die drei Seen liegen Wochenendhäuser und ein Campingplatz. CHRISTIAN VALEK (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Die Mitglieder von Planungs- und Verwaltungsausschusses haben dem Hausbau am Ohlenstedter Quellsee grünes Licht gegeben. Der nachgebesserte Entwurf des Gebäudes stieß nur noch auf wenig Kritik. Ein Grund ist, dass das Haus nunmehr 450 statt 600 Quadratmeter Wohnfläche aufweisen soll.

Die Betreiberfamilie des Erholungsgebietes hat den Vorentwurf überarbeiten lassen. Demnach soll das Gebäude nicht mehr zweigeschossig sein, sondern ein Vollgeschoss samt sogenanntem Staffelgeschoss umfassen. Die Gebäudehöhe über Oberkante Gelände beträgt etwa 7,50 Meter und sei damit um gut 2,70 Meter niedriger, als es der ursprüngliche Entwurf vorsah, erläutert die Verwaltung in der Sitzungsvorlage.

Die Bauidee beschäftigt die Ratsmitglieder seit Herbst 2018. Unter anderem gab es im Januar 2019 einen Ortstermin, bei dem sich Vertreter des Bauausschusses sowie Mitglieder des Ausschusses für Sport, Kultur und Tourismus ein Bild von der Lage am See machen konnten. In einer Ausschusssitzung am 7. März 2019 hatten einige Ratspolitiker die wuchtige Erscheinung des Baus kritisiert. Zu ihnen zählte zum Beispiel Wilfried Pallasch von der Bürgerfraktionsgruppe, der unter anderem die Höhe des Gebäudes inmitten des Erholungsgebietes kritisierte. Während Stefan Haake von der CDU-Fraktion auch damals keine Einwände hatte und dem Bauherrn sogar „Bedacht“ bescheinigte, merkte die Grünen unter anderem an, dass das Haus inmitten einer Wochenendhaus-Siedlung liege, die deutlich kleinere Gebäude beherberge.

Dann wurde beim Vorentwurf nachgebessert, die vorangegangenen Knackpunkte sollten abgehakt werden: In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 12. September 2019 waren noch Fragen hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse, der ordnungsgemäßen Erschließung (insbesondere für Rettungsfahrzeuge) sowie der Nutzungsabsichten für das Baugrundstück erörtert worden. „Daraufhin wurde die Planzeichnung dahingehend geändert, dass am Ende der Privatstraße ,Ton Utkiek‘ eine Fläche für eine Wendemöglichkeit für Rettungsfahrzeuge und Müllfahrzeuge festgesetzt wurde.“ Anschließend ist der so geänderte Vorentwurf vom Verwaltungsausschuss am 21. November 2019 beschlossen und die Verwaltung beauftragt worden, die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. Mittlerweile steht fest, dass in dem Gebäude eine Einliegerwohnung zusätzlich zur Hauptwohnung entstehen wird. Damit sind nun zwei Wohneinheiten vorgesehen. Außerdem wurde festgelegt, dass sämtliche Flächen für Zufahrten auf dem Grundstück wasserdurchlässig anzulegen sind, um die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden möglichst gering zu halten. Des Weiteren habe der Bauherr zugesagt, die Dachfläche als extensives Gründach auszubilden und Solarkollektoren zu errichten. Diese Punkte sollen in den noch abzuschließenden Durchführungsvertrag aufgenommen werden, so die Verwaltung. Die Fassade des Gebäudes ist nach wie vor als weiße Putzfassade geplant, die Fensterrahmen werden in Anthrazit ausgeführt. Grundsätzlich habe sich an der Außengestaltung des Gebäudes gegenüber dem Vorentwurf nichts verändert.

Lediglich Anja Heuser (Grüne) hatte im Planungsausschuss noch Bedenken gegen den Bau. Sie bedauerte auch, dass das touristische Gebiet verkleinert werde. Zudem befremde sie, dass alles im beschleunigten Verfahren abgewickelt werde. Der damit verbundene Wegfall eines Umweltverträglichkeitsgutachtens sei aus ihrer Sicht nicht nachvollziehbar. Das Vorhaben erfülle nicht wirklich die Kriterien einer Nachverdichtung, wie sie in der Innenstadt im Bedarfsfall anzuwenden seien, sagte sie. Zwar sei das Bauvolumen auf 450 Quadratmeter reduziert und eine Dachbegrünung zugesagt worden, aber nach wie vor gebe es eine Reihe von Nebengebäuden, die mit errichtet werden sollen. Trotz Reduzierung des Bauvolumens bleibe das Vorhaben für sie überdimensioniert – gerade mit Blick auf Nachbarschaft und benachbartes Ferienhausgebiet. „Wir werden es ablehnen“, sagte Heuser im Planungsausschuss. Die übrigen Mitglieder stimmten für den Vorentwurf, der dann auch im nicht-öffentlichen Verwaltungsausschuss angenommen wurde.