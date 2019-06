Die Kooperative Gesamtschule in Hambergen steht im Blickpunkt einer Diskussion. (Peter von Döllen)

Hambergen. Die Schülerzahlen steigen an. Zumindest sinken sie nicht so wie vorausgesagt. „Diese Entwicklung war nicht erwartbar“, erklärte Marco Ehrichs den Mitgliedern des Ausschusses für Erziehung und Bildung der Samtgemeinde Hambergen. Der Kämmerer legte in der Ausschusssitzung aktuelle Zahlen für die drei Grundschulen und die Kooperative Gesamtschule (KGS) vor. Sie sind Grundlage jeder Planung im Schulbereich.

Im Blickpunkt steht dabei hauptsächlich die KGS, die in den kommenden Jahren um- und teilweise auch neu gebaut werden soll. Die Planung dazu läuft auf Hochtouren. Erste Workshops hat es schon gegeben. Derzeit wird die Schule laut Ehrichs von 790 Schülern besucht. Davon stammen etwa 480 Schüler aus der Samtgemeinde Hambergen. 185 Schüler kommen aus dem Landkreis Cuxhaven, 105 aus Worpswede und 20 aus Osterholz-Scharmbeck. 87 Prozent der rund 90 Grundschulabgänger wählen die KGS als weiterführende Schule. Im noch laufenden Schuljahr waren es 480 von 643 möglichen Schülern, die Quote lag also nur bei 75 Prozent.

Anteil auswärtiger Schüler weiter hoch

Der Anteil auswärtiger Schüler ist damit weiterhin hoch, und nach Prognosen des Landkreises Cuxhaven und der Samtgemeinde wird das wohl auch so bleiben. Auch der Anteil der Worpsweder Kinder wird trotz der neuen IGS in Lilienthal als stabil angesehen. Eine Gesamtschule ist laut Verordnung mindestens vierzügig zu betreiben. Die auswärtigen Schüler haben dies zeitweise ermöglicht. Wenn in einer Klasse 26 Schüler unterrichtet werden, könnte laut Ehrichs diese Vierzügigkeit derzeit allein mit Schülern aus der Samtgemeinde erreicht werden. Das pädagogische Konzept einer Kooperativen Gesamtschule benötigt allerdings auch eine gute Durchmischung. Es müssen für jede Schulform (Haupt- und Realschule sowie Gymnasium) ausreichend Schüler vorhanden sein, damit die sogenannte Binnendifferenzierung funktioniert. Das wäre mit den Schülern allein aus der Samtgemeinde so nicht drin.

Auch für Schulleiterin Gitta Brede hat der Mix Sinn. Allerdings wünscht sie sich eine etwas kleinere Schule – klein und fein solle die „neue“ KGS werden. Brede schlägt vor, die Aufnahme von außen zu beobachten. Sie dürfe die nötige Aufteilung nach Schulformen nicht aufweichen. Einzelheiten zum neuen Schulgebäude wollte jetzt keiner der Beteiligten nennen. Doch Samtgemeindebürgermeister Reinhard Kock zeigte sich begeistert vom Engagement der Lehrer und Schüler bei der Planung. Und brede versprach ein tolles und kreatives Konzept. Als Kernpunkt zeichnen sich eigene Bereiche für die Jahrgänge ab.

Nichts ändern wird sich bei der Kooperation mit der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Osterholz-Scharmbeck. Beide Schulen betreiben eine gemeinsame Oberstufe, die in den Räumen der IGS in der Kreisstadt angesiedelt ist. In jüngster Zeit war in der Öffentlichkeit der Ruf nach einer eigenen Oberstufe an der KGS laut geworden. Die Zahlen geben das aber nicht her, wie die Verwaltung anführt. Gesamtschulen müssen demnach im Sekundarbereich II dreizügig organisiert sein. Für eine eigene Oberstufe in Hambergen wären somit neun Klassen mit jeweils 18 Schülern erforderlich, also 162 Schüler. Die Mindestzahl wird von der Schulbehörde auch aus pädagogischen Gründen auf 100 Schüler beziffert.

Im kommenden Schuljahr kämen etwa 145 Schüler für die elfte Klasse in Betracht. Doch nicht alle davon würden eine Oberstufe in Hambergen besuchen. Schließlich sei das Angebot in der Region mit Gymnasien, BBS und IGS schon recht groß. In den vergangenen Jahren nutzten im Schnitt 72 Schüler aus der Samtgemeinde die gemeinsame Oberstufe der IGS, die zudem nicht das nachsehen haben solle. Die Landesschulbehörde empfiehlt ebenfalls die Fortsetzung der Kooperation mit der städtischen IGS.