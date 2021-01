Ursula Kollasch hat etwa ein Jahr gebraucht, um "A Bitter Touch Of Yesterday", Band eins einer Trilogie, zu vollenden. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Abby wandert zwischen völlig gegensätzlichen Welten. Die etwas vernachlässigte Anwaltstochter wächst in der tristen Umgebung der graubetonierten Industriestadt Detroit auf. Da blüht sie so richtig auf, wenn sie die Ferien bei „Granny“ Mathilda in der alten Südstaaten-Metropole Charleston verbringen kann. In „Oakley Gardens“, unter uralten Eichen, die in der schwülen Sommerhitze Schatten spenden. Auf dem Dachboden eben dieser historischen Villa offenbart sich ihr eines Tages noch eine dritte, eine ganz andere Welt: Eine aus der Vergangenheit, die ihr damit die noch kindliche Großmutter „vergegenwärtigt“.

Das ist der Auftakt zu einer ganzen Reihe mysteriöser Begebenheiten und überraschender Wendungen, welche die Story von „A Bitter Touch Of Yesterday“ prägen, einem Zeitreise-Roman, den die Osterholz-Scharmbeckerin Ursula Kollasch im Dezember des vergangenen Jahres im Zeilenfluss-Verlag veröffentlicht hat. Mit einem mehr als positiven Kundenrezensionen-Echo, was aber eher nicht allein darauf zurückzuführen ist, dass sich in diesen Zeiten der eingeschränkten Mobilität ein ausgeprägter Drang nach Bewegung meldet, und sei es der nach einem Zeitreisen-Erlebnis. Vielmehr ist es die Handlung, die jederzeit hält, was der irgendwie „magisch“ anziehende Einband verspricht. Ursula Kollasch, die 1973 in Bremen geboren wurde und im Brotberuf Grundschullehrerin in Borgfeld ist, war schon während ihrer eigenen Schulzeit passionierte Vielschreiberin. Bisher hat sie jedoch, auch unter dem Pseudonym Goldie Geshaar, überwiegend Kurzgeschichten verfasst. Seit April 2012 ist sie Mitglied der Autoren-Plattform „Bookrix“, wo sie Texte unterschiedlichen Genres veröffentlichte, Krimis, Fantasy-Romane, Kinderbücher auch, Lustiges ebenso wie Dramatisches. Nur „Erotisches“ gehört nicht zu ihrem Portfolio.

Eine der Kurzgeschichten bildete die Vorlage zu „A Bitter Touch Of Yesterday“. Der Plot tauge doch für einen ganzen Roman, wurde ihr von Fachleuten empfohlen. Daraufhin weitete sie die aus 6000 Wörtern bestehende Kurzgeschichte zu einer vielschichtig angelegten und mit einem breiten Spannungsbogen versehenen Lektüre aus, die über 400 Seiten umfasst und in der Kategorie Fantasy-Literatur anzusiedeln wäre, aber auch eine Liebesgeschichte ist und Konturen vom Krimi aufweist. Und nicht nur das: Der Roman stellt nur den ersten Teil einer Trilogie dar. Die Autorin schreibt gerade am zweiten Teil, der „A Sweet Taste Of Today“ heißt und dessen Veröffentlichung vom Verlag schon für diesen April projektiert ist. Für den ersten Band hat sie etwa ein Jahr gebraucht.

Für das Werkeln an vergangenheitsbezogenen Zeitreisen-Romanen mit ihren bisweilen höchst komplexen Strukturen scheint eine Verschiebung des Arbeitstages in gleicher zeitlicher Rückwärtsbewegung nicht ungeeignet. Ursula Kollasch ist alles andere als ein Morgenmuffel. „Ich bin um vier Uhr morgens wach. Das ist für mich die beste Phase zum Schreiben.“ Dumm nur, dass sie sich hin und wieder gerade dann auf den Weg zur Arbeit begeben muss, wenn sie gerade so richtig im Flow ist.

Abby hat die erste einer Serie von unheimlichen Visionen, als sie auf dem Speicher ein altes Schaukelpferd entdeckt. Allmählich stellt sich heraus, dass sich ihr immer dann Bilder aus der Vergangenheit offenbaren, sobald sie mit bestimmten Gegenständen, zunächst zumindest sind es nur ältere, in Berührung kommt. Eine Gabe, die Segen und Fluch zugleich ist, wie sich herausstellen sollte. Denn als Abby sich verliebt, wagt sie ein gefährliches Experiment: Sie beschließt, ihre Kraft zu nutzen, um einen tragischen Tod zu verhindern. Allerdings stellt der Eingriff in vergangenes Geschehen ihre Gegenwart völlig auf den Kopf. Denn dort existiert die Liebe, für die sie alles riskiert hat, nicht mehr.

Es ist halt das Problem bei Reisen in die Vergangenheit: Sie scheitern gern am sogenannten Großvaterparadoxon (Opa stirbt, und der Enkel wird nicht geboren). Hinsichtlich jener in die Zukunft gerichteten ist von Stephan Hawking die Anekdote überliefert, dass er Zeitreisende zu einer Party eingeladen hat, die Party aber schon vorbei war, als er die Einladungen verschickte. Resümee: Er habe lange gewartet. Gekommen sei niemand.

Wie ist Ursula Kollasch gerade auf Charleston gekommen? „Ich habe als Au-pair in South Carolina gearbeitet. Die Gastgeber-Familie, die in Charleston ein Ferienhaus besaß, hat mir die gesamte Südostküste gezeigt. Das war toll.“ Besonders begeistert hat sie die architektonische Schönheit historischer Südstaaten-Immobilien. Während sie Charleston für ihren Roman aus eigener Anschauung beschreiben konnte, musste Ursula Kollasch sich bei Detroit darauf beschränken, via Google Earth durch die Stadt zu cruisen. Was sie aber mit enormer Gründlichkeit erledigte. „Wenn die Handlung in der realen Welt spielt, müssen die Fakten stimmen.“

Da dürfte besonders der dritte Band intensive Recherche erfordern. Während „A Bitter Touch Of Yesterday“ in den frühen 1980er-Jahren angesiedelt ist und „A Sweet Taste Of Today“ im Jahr 2007 spielt – mit Abbys Tochter als neuer Hauptfigur –, konzentriert sich die in Band drei weitergestrickte Erzählung auf das Jahr 2050. Wie steht es dann mit der Umwelt, dem Klima („Charleston dürfte dann schon im Meer versunken sein“) und der Technik? Wie mit den Pandemien?

Viel Arbeit also für die preisgekrönte Schriftstellerin (unter anderem die Siegergeschichte der Anthologie „Samhain“ des net-Verlags). Allenfalls ein Luxusproblem, wie sie findet. „Ich kann in der Pandemie schreiben wie immer. Meine Tochter spielt Fußball. Für die läuft es gerade nicht so gut.“

Weitere Informationen

„A Bitter Touch Of Yesterday“ ist ein im Zeilenfluss-Verlag erschienener Zeitreise-Roman, der 408 Seiten umfassende erste Band einer Trilogie, und kann über die gängigen Buchhandlungen und Portale in unterschiedlichen Formaten bestellt werden (ISBN: 9783967141009).