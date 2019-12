Auch wenn es vielleicht keinen religiösen Hintergrund gibt – das Schmücken von Tannenbäumen als Teil des weihnachtlichen Brauchtums kommt auch bei Flüchtlingen gut an. Hier verschönern die Somalierin Faarah Ahmed Jaamac und Heino Hüncken einen Christbaum. (Andrea Grotheer)

Hagen. Die einen feiern im März Nouruz, das persische Neujahrsfest, die anderen zelebrieren das Zuckerfest als Fest des Fastenbrechens, das sich am Mondkalender orientiert und im nächsten Jahr im Mai ansteht. Weihnachten spielt für viele, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, aufgrund ihres Glaubens keine Rolle. Um Flüchtlingsfamilien in den Brauch, Weihnachten zu feiern, einzubeziehen, hatte die Hagener SPD zur Weihnachtsbaumaktion eingeladen.

„In Deutschland gehört ein Baum dazu, ohne Baum kein Weihnachten“, ist Heino Hüncken überzeugt und lud zum Weihnachtsbaumschmücken ein. Der Pastor im Ruhestand hatte die Idee, die laut Leo Mahler in der SPD-Fraktion gleich Zuspruch fand. Unterstützung bei der Umsetzung gab es drei Tage vor Heiligabend von Ingrid Rauner, Volker Reffken und Werner Strauch. Fünf stattliche Tannen hatten die Parteimitglieder zum Mehrgenerationenplatz in der Hagener Ortsmitte gebracht. Die Bäume waren ebenso wie der größte Teil des Zubehörs wie Tannenbaumständer, Lichterketten und Baumschmuck gespendet worden. Mit der Aktion wolle man einen Beitrag zur Integration in Hagen lebender Flüchtlingsfamilien leisten und so die Arbeit der Integrationsbeauftragten unterstützen, unterstrichen die Verantwortlichen. Bräuche seien gute Gelegenheiten, Menschen anderer Kulturen in die Gemeinschaft der Gesellschaft hereinzunehmen. Zum Weihnachtsfest wolle man geflüchteten Familien, die in der Gemeinde leben, das Gefühl vermitteln, dazu zu gehören. „Das Weihnachtsfest ist vom Ursprung her zwar ein christliches Fest, das sich jedoch in unserer säkularisierten Gesellschaft weithin von seinen Wurzeln gelöst hat. Im Gegensatz zum Beispiel zur Krippe ist der Weihnachtsbaum kein christliches Symbol“, stellte Heino Hüncken klar. Die Familien mit islamischem oder anderem religiösen Hintergrund würden folglich nicht auf religiöser Ebene bedrängt.

Spaß beim Schmücken

Und die Beteiligten hatten offensichtlich Spaß an der Aktion: Gar nicht genug bekommen von den in Rot, Lila, Gold und Silber glänzenden Kugeln konnte die fast fünfjährige Vian, die mit ihren aus Syrien stammenden Eltern Zainab und Juan Khalaf einen Baum schmückte. Als kurdische Muslime feiert die Familie traditionell nicht Weihnachten, sondern das Neujahrsfest zum Frühlingsbeginn. Das ist auch für die 14-jährige Bita Agoushi und ihren Vater Ebrahim Agoushi, die aus dem Iran kommen, das höchste Fest des Jahres. Zu dieser Gelegenheit treffe man sich mit Freunden und Verwandten, veranstalte ein gemeinsames Picknick in einem Park und decke gemäß der iranischen Tradition „Haft Sin“ einen üppig gestalteten Tisch der sieben Elemente, die in der Landessprache zumeist alle mit dem Buchstaben S beginnen. Dazu gehören beispielsweise Eier, Grünes, Knoblauch und Essig, wobei jedes Stück eine bestimmte Bedeutung hat.

Für Jenelyn Sapilan, Khaled Zedan und ihren zweieinhalbjährigen Sohn Fares ist es der erste Weihnachtsbaum in Deutschland. „Bei uns ist es das Gleiche mit dem Baum“, so die gebürtige Philippina. Für ihren Lebensgefährten, der als Moslem aus Palästina kommt, gehörte Weihnachten früher nicht zum Leben. Jetzt feiert er mit – in diesem Jahr mit seinen Kollegen in einem Hagener Seniorenheim, in dem er auch an den Feiertagen arbeiten muss. Auch Ogbad Abdilahi Warsame mit Ehefrau Faarah Ahmed Jaamac und den Kindern Yasmin (vier Jahre) und Rayan (vier Monate) kennt Weihnachten aus seiner Heimat Somalia nicht. „Wir feiern das Zuckerfest, sitzen dann mit Familie und Freunden zusammen“, erzählt er. Zu diesem Anlass würden reiche Leute die Armen beschenken.

Das Schmücken der Weihnachtsbäume ging derweil gut voran. Alle Kugeln, Lichterketten und die goldenen Spitzen waren befestigt. „Das sieht ja schön aus“, zeigte sich Heino Hüncken von dem Anblick der Baumparade begeistert. Auf einen Bollerwagen erreichten die Schmuckstücke die Wohnungen der Familien, die sich an den Weihnachtsfeiertagen nun an dem für sie neuen oder ungewohnten Brauch erfreuen können.