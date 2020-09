Osterholz-Scharmbeck. Ludwig van Beethoven, vor nunmehr 250 Jahren in Bonn geboren, gehört zweifellos zu den bedeutendsten Komponisten schlechthin und ist heute einer der meistgespielten Tondichter der Welt. In diesem Jahr erweisen auch die Scharmbecker Orgeltage dem Meister der Wiener Klassik ihre Reverenz. Den Auftakt bildete am Freitag das Konzert für Schüler der Menckeschule: „Hört Beethoven? Beethoven hört!“

Beethoven und Orgelmusik – das passt insofern gut, als Beethoven sich bis zu seiner Ertaubung als Klaviervirtuose einen Namen machte. Ein Gehörleiden, das sich im Laufe der Zeit zur fast völligen Taubheit verschlimmerte, setzte seiner Karriere als Pianist jedoch ein vorzeitiges Ende.

„Bruder Jakob“, gesummt

Gemeinsam mit Kirchenkreiskantorin Caroline Schneider-Kuhn nahm Sonja Mackenberg von der Menckeschule ihre Schulkinder mit auf eine musikalische Reise durch das Werk des gebürtigen Bonners und späteren Wahl-Wieners. Damit die Kinder die Orgel sehen konnten, hatte Schneider-Kuhn eine Kamera an der Orgel angebracht, die ihr Bild auf eine große Leinwand im Kirchenschiff übertrug. Die Orgel klang ganz sanft, als Sonja Mackenberg die Kinder auf eine kleine Traumreise schickte: „Ich sitze in einem Boot – es gleitet über eine Wasserfläche, eine leichte Brise kräuselt das Wasser. Der Mond spiegelt sich auf der Wasseroberfläche…“ Mackenberg erzählte den Kindern dann von der zunehmenden Ertaubung des Komponisten und ließ die Kinder dann nachempfinden, wie sich Taubheit auswirkt. Die Stille. Die Ruhe. Doch während die Kinder mit zugehaltenen Ohren immer noch Laute wahrnehmen, können taube Menschen das nicht. Aber wie konnte Beethoven dann seine fantastischen Werke komponieren? Auch dafür hatten Sonja Mackenberg und Caroline Schneider-Kuhn ein kleines Experiment vorbereitet. Erst erklang das Lied „Bruder Jakob“, von der Orgel gespielt, dann sollten die Kinder es leise mit der Orgel mitsummen. „So, und nun „summt“ das Lied einmal nur in eurem Kopf, ohne es laut zu tun“, wies Mackenberg ihre Viertklässler an. Mit ein wenig Hilfe durch das Mitdirigieren ihrer Lehrerin schafften es die Kinder, das Lied nur in ihren Köpfen zu „hören“. So gelang es auch Beethoven, seine Werke auch dann noch zu komponieren, als seine Ohren schon längst nicht mehr funktionierten. Mackenberg nutzte die Gelegenheit, den Kindern ein wenig über die Schwierigkeiten tauber Menschen vor 200 Jahren zu erzählen, einer Zeit, in der Hörrohre und Notizzettel zur Verständigung dienten. „Ist es nicht witzig, dass man sich heute ganz viele Nachrichten auf dem Handy, als WhatsApp oder Twitter, schickt?“ Auch dass Musik körperlich spürbar ist, erfuhren die Kinder an diesem Vormittag. Caroline Schneider-Kuhn entlockte der Orgel ihre tiefsten Töne, und die Kinder spürten die Vibrationen am Körper. Doch wozu braucht ein Komponist solche tiefen Töne? Sie drücken Stimmungen aus und können Geschichten erzählen, erfuhren die Viertklässler. Auch „Für Elise“ hörte sich auf der Erasmus-Bielfeldt-Orgel ganz wunderbar an. Ebenso der Auftakt der 5. Sinfonie Beethovens, deren berühmtes Klopfmotiv kraftvoll durch das Kirchenschiff donnerte. Zum Abschluss des Kinderkonzertes spielte Caroline Schneider-Kuhn noch das zur Europahymne gewordene „Freude, schöner Götterfunken“, die den Finalsatz der 9. Sinfonie Beethovens bildet.

Mit „Beethoven vocal“, zwei Konzerten der Capella Ansgarii aus Bremen, werden die Orgeltage an diesem Sonnabend um 19.30 und 21 Uhr fortgesetzt. Der Sonntags-Gottesdienst beginnt um 10 Uhr und wird ebenfalls musikalisch und thematisch von Beethoven mitgeprägt sein. Die Orgel-Tour am Sonntag mit drei Konzerten an drei verschiedenen Orten beginnt um 14 Uhr in der Ritterhuder St.-Johannis-Kirche und geht um 16 Uhr in der Osterholzer Klosterkirche St. Marien und um 18 Uhr in der Scharmbecker Willehadi-Kirche weiter.