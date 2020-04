Jörg und Christian Böhnke (v.l.) im umgestalteten Restaurant an der Hamme. Tietjens Hütte ist nach eigenen Angaben gut aufgestellt. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Ein Donnerstag in der Gaststätte Tietjens Hütte: Die Tische sind eingedeckt, Besteck liegt an den Plätzen und grüne Servietten laden zum Essen ein. Doch der Schein trügt. Das Restaurant hat geschlossen. Kein Gast wird hier in der nächsten Zeit Platz nehmen. Die Corona-Pandemie hat auch in der Region die Gastronomie lahmgelegt. Das bringt die Betriebe in Bedrängnis.

Die Situation ist natürlich bei jedem Gastronomiebetrieb anders, erklärt Thomas Beiße. Er betreut als Unternehmensberater viele Betriebe der Branche. Bei Tietjens Hütte ist er beratender Partner von Geschäftsführer Jörg Böhnke. Ein Familienbetrieb, dem möglicherweise Grundstück und Gebäude gehören, habe andere Voraussetzungen wie ein größeres Unternehmen mit vielen Angestellten. Die Redaktion hat sich die Situation von Tietjens Hütte, der Amtslinde und der Kreuzkuhle in Gnarrenburg schildern lassen. Alle drei sehen relativ optimistisch in die Zukunft. Sie haben auch keinen Außer-Haus-Verkauf eingerichtet. Er passe nicht zu den Restaurants. Die Stiftung Maribondo hat indes einen solchen Verkauf gestartet und will Bedürftige mit Mahlzeiten für einen Euro versorgen.

Bei Tietjens Hütte gibt es zwei Bereiche, wie Thomas Beiße erklärt. Der „à-la-carte“-Sektor ist seit dem 16. März geschlossen. Über einen Verkauf zur Abholung habe Böhnke nachgedacht, ihn aber schnell verworfen. Durch die langen Wege könne er nicht für die nötige Qualität garantieren. Das Konzept passe nicht zur Ausrichtung.

Wichtiger ist für das Restaurant allerdings der Event-Bereich. Viele runde Geburtstage werden in der Traditionshütte gefeiert oder auch goldene Hochzeiten. Auch Konfirmationen gehören dazu. „Viele Gemeinden verschieben die derzeit in den Herbst“, weiß Beiße. Beliebt ist Tietjens Hütte bei Brautpaaren, erzählt Beiße weiter. Eine Verschiebung sei allerdings schwierig. „Tietjens Hütte ist bei grünen Hochzeiten bis Oktober schon ausgebucht“, erläutert der Berater. Und für 2021 stünden schon 15 weitere Buchungen im Kalender. Es sei deshalb wichtig, jetzt für die Gäste da zu sein. Jeder, der eine Reservierung habe, werde aktiv angerufen. Wer Fragen hat, müsse ja einen Ansprechpartner haben.

Etwa 25 Mitarbeiter arbeiten bei Jörg Böhnke. Jetzt gibt es aber nichts für sie zu tun. Die elf festen Mitarbeiter wurden laut Thomas Beiße in Kurzarbeit geschickt. Die Beschäftigung der vier Auszubildenden läuft weiter, aber natürlich bleiben auch sie zu Hause. Während der Saison kämen noch rund acht Mitarbeiter dazu, die als Minijobber eingesetzt werden. Die hätten aber noch nicht angefangen, zu arbeiten.

Dabei treffe es die Mitarbeiter doppelt. „Wegen des Anbaus konnten sie schon im Februar nicht arbeiten“, sagt Thomas Beiße. Das sei mit Urlaub und anderen Absprachen überbrückt worden. Die Erweiterung war schon lange geplant, musste aber aus unterschiedlichen Gründen verschoben werden. Gerade haben Jörg und Christian Böhnke die Möbel dort aufgestellt. Alles ist bei Tietjens Hütte auf Stand-by. „Es könnte sofort wieder losgehen“, meint Beiße. Er ist optimistisch. Tietjens Hütte sei mit ihrem Image und den Mitarbeitern bestens aufgestellt – auch wenn die Corona-Krise mit der hohen Investition zusammenfällt. Die Banken hätten Unterstützung zugesagt. Dennoch will Beiße versuchen, finanzielle Hilfe bei der NBank zu beantragen. Ein guter Sommer mit schönem Wetter dürfte mit dem neuen Restaurant und der neuen Terrasse noch einiges gut machen. Gewinne dürften in den kommenden zwei Jahren aber kaum drin sein, glaubt Thomas Beiße.

Heino Lütjen, Inhaber des Gasthofes „Zur Kreuzkuhle“ in Gnarrenburg hat hingegen kaum noch Hoffnungen für den Sommer. „Die Saison ist nicht mehr haltbar“, fürchtet er. Bis Juni sei alles schon abgesagt. Die Torfkähne, die auch zum Erlebniskonzept gehören, bleiben zunächst an Land. Es gibt keinerlei Einnahmen, die Kosten liefen aber weiter. Zum Glück brauche er keine Pacht zu zahlen. Bei vielen Gastronomiebetrieben sei das ein finanzielles Problem. Jammern will er nicht. „Wir richten den Blick nach vorn“, sagt er.

Derzeit würden Arbeiten gemacht, die immer liegengeblieben waren. Zudem schauten sie sich in der Familie die Abläufe im Betrieb an und haben vieles durchgerechnet. „Wir müssen schauen, ob wir alles noch so anbieten können, wie bisher“, sagt Lütjen. Das eine oder andere lohne sich möglicherweise nicht mehr. Schwere Zeiten wären die Menschen im Moor ja gewohnt. Die Corona-Pandemie führe auch zu einer Rückbesinnung, meint er. „Wir lernen vielleicht auch mal wieder nach unten zu schauen und nicht immer nach oben“, bemerkt Lütjen.

Zu den Gastronomiebetreibern, die Pacht zahlen müssen, gehört Ralf Stelljes, Inhaber der Amtslinde in Osterholz-Scharmbeck. „Mein Verpächter verzichtet aber zunächst auf eine Zahlung“, erklärt Stelljes. Später müsse man sich dann zusammensetzen und sehen, wie die Sache geregelt wird. Insgesamt ist aber auch Ralf Stelljes optimistisch, die Krise gut zu überstehen.

Alle Mitarbeiter musste er in die Kurzarbeit schicken. Zudem hofft er auf eine staatliche Soforthilfe. Auch er hat sich gegen einen Verkauf außer Haus entschieden. Für zehn oder 15 Essen lohne sich das nicht. Da mache er lieber ganz zu. Stelljes hat eine geplante Renovierung seines Restaurants vorgezogen. „Jetzt hab' ich die Ruhe, das zu machen.“ Er hätte aber schon überlegt, ob er in dieser Situation überhaupt investieren solle. Er geht aber davon aus, dass sich das später auszahlen wird.

Auch die Küchen der Teufelsmoor Gastronomie und Service gGmbH, einer Tochtergesellschaft der Stiftung Maribondo da Floresta, sind geschlossen. Sie betreibt die Dorfläden und die Kantinen, die für Gemeinschaftsverpflegung in Kindertagesstätten, Grundschulen und weiterführenden Schulen in Bremen und im Landkreis Osterholz-Scharmbeck zuständig sind. „Unsere Lager sind voll“, erklärt Geschäftsführer Erwin Bienewald die Situation. Die großen Gebinde für die Gastronomie könnten auch nicht in den Läden verkauft werden. Etwa 100 Mitarbeiter, davon mehr als 50 mit einer Behinderung, machen derzeit Kurzarbeit. Maribondo hat sich deshalb etwas ausgedacht: Diese Woche startete die Aktion „Mittagessen für einen Euro“.

Die Grundidee ist einfach. Maribondo bereitet die Speisen frisch zu und bringt sie in Portionsschalen gekühlt zu den Kunden. Das Essen muss dann nur noch in der Mikrowelle erhitzt werden. Diese Mittagessen stehen morgens ab 9 Uhr abholbereit in den Märkten von Maribondo in Bremen und in Niedersachsen bereit. Einrichtungen der Behindertenhilfe, Alten – und Pflegeeinrichtungen können auch direkt beliefert werden. Gleiches gilt für Menschen, die ihre Wohnung nicht verlassen können oder dürfen. In Osterholz-Scharmbeck steht das Essen von 8 Uhr bis 14 Uhr abholbereit im Maribondo Freizeitcenter an der Bahnhofstraße. Karfreitag und Ostern erfolgt die Ausgabe von 11 bis 13 Uhr. Wer seine Bedürftigkeit belegen kann, etwa durch den Ausweis einer Tafel oder einen Grundsicherungsbescheid, bekomme ein Essen für einen Euro. Belegte Brötchen gibt es für 50 Cent. Für andere Personen gilt ein höherer Preis.

Bereits am ersten Tag, da die Corona-Maßgaben galten, gab Maribondo in Bremen und Osterholz-Scharmbeck 100 Essen aus. Wünschenswert wäre, dass die Essen für jeden Tag unter Telefon 0 47 91 / 9 64 34 20 vorbestellt werden, so Bienewald. Die Nutzer sollen beim ersten Mal einen Zettel mit der Rufnummer bekommen. Da nicht jeder eine Mikrowelle habe, gebe es am Eingang zum Freizeitcenter einen Stand mit Geräten, um die Essen zu erwärmen. Zudem könnten bedürftige Menschen auch eine Mikrowelle mitnehmen. Eine Speisekarte gibt es nicht. Die Gerichte seinen jeden Tag eine Überraschung. „Wir arbeiten das Lager ab“, sagt Bienewald. Und: Die Essen werden nach den Vorschriften gekocht, die auch für Schulessen gelten. Bei der „Aktion Mensch“ hat Maribondo eine Förderung für die Aktion beantragt. 50 000 Euro sollen von dort kommen. Sollte das Projekt bis zum Jahresende dauern, müsste die Stiftung ebenfalls 50 000 Euro dazusteuern.