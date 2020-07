Liane Hudalla (von links), Margrit Kluge, Waltraud Laue, Hartmut Pukies und Reinhard Kock schauen in die Zukunft. (Peter von Döllen)

Hambergen. Eigentlich erscheint es ein beinahe tragisch: Viele ältere Menschen brauchten besonders zu Beginn der Corona-Pandemie Hilfe. Die Kümmerer aber konnten dies nicht leisten. Sie mussten alle Aktivitäten einstellen. „Wir haben es allen freigestellt, ob sie etwas machen“, sagt Liane Hudalla vom Lenkungsteam. Der Rückzug ist verständlich: Die Kümmerer in Hambergen gehören alle selbst zur Risikogruppe, bei der immer noch Vorsicht angesagt ist. Im Nachhinein sei das aber auch nicht schlimm. Es gab und gibt genügend andere Gruppen, die während der Corona-Krise geholfen haben.

Jetzt machen sich die Kümmerer auf und wagen einen Neustart. Das Pressegespräch solle ein erster Schritt in Richtung Normalität sein, hieß es. Am Anfang eines Jahres erzählen die Kümmerer sonst immer, was sie im vergangen Jahr so gemacht haben. Dieses Mal ist es etwas später geworden und die besondere Situation hat dabei den Fokus auch ein Stück in Richtung Zukunft verschoben.

Die Kümmerer sind in der Samtgemeinde Hambergen und über diese hinaus bekannt. Jeder weiß: Sie helfen und unterstützen ältere Bürger. Offiziell heißt das ungewöhnliche Projekt eigentlich „Alt werden in der Samtgemeinde Hambergen“. Die Bezeichnung Kümmerer ist aber prägnanter und wird fast ausschließlich statt des Projekttitels verwendet. Senioren sollen sich in ihrem Ort wohlfühlen: Das ist das Ziel der Aktion, die 2006 aus der Arbeit in der Kirchengemeinde Hambergen entstand. Sie entwickelt sich seither immer weiter. Es geht beispielsweise nicht mehr nur darum, andere zu unterstützen. Die Kümmerer wollen auch etwas für sich selber tun. Sie machen zusammen Ausflüge, gehen ins Kino oder besuchen andere Aktivitäten; auch Weiterbildungen gehören dazu.

Hoffnung auf Aktivitäten

Weil persönliche Begegnung schwierig war, wurde der Kontakt durch Mails, Briefe und Telefonaktionen gehalten. „Wir haben alle Leute auf unserer Liste angerufen“, erzählt Liane Hudalla. Insgesamt waren es 60 Gespräche, die sich Liane Hudalla, Hartmut Pukies, Margrit Kluge und Waltraud Laue geteilt haben. Etwas erstaunt habe sie die Tatsache, wie gut die Menschen mit der Corona-Situation klarkommen. Jetzt haben die Kümmerer die Hoffnung, das sie bald wieder etwas aktiver werden können. Den Ausflug nach Bremerhaven unter dem Motto „Seemannsgarn, Legenden und Meer“, der für den 20. Juli geplant ist, haben sie optimistischerweise noch nicht abgesagt. Und auch an dem Sommerfest im August sowie an der Fortbildung „Stabübergabe“ in Loccum wollen sie festhalten.

Eine wichtige Rolle spielen auch generationsübergreifende Aktivitäten. Eine Art Tochterunternehmen, wie Liane Hudalla es bezeichnet, sind die Schulpaten. Dabei sind dann auch Ehrenamtliche im Einsatz, die nicht unbedingt zu den Kümmerern gehören. In einer Kooperation mit der Grundschule Hambergen unterstützen die Paten Schüler und Lehrer im Schulalltag. Ob es um Schwimmunterricht, Mathe, Deutsch, Vorlesen oder Hausaufgabenhilfe geht: Die Paten sind überall im Einsatz. Manchmal geht es aber auch nur um Zuspruch.

Eine weitere „Tochterfirma“ ist die Kreativgruppe, deren Mitglieder zusammen schöpferisch tätig sind. Sie lassen dabei die Seele baumeln. Unter die Haut geht das Engagement all denjenigen, die an der Herzkissenaktion beteiligt sind. Die Kissen haben die Form eines Herzens und werden von Brustkrebspatientinnen unter dem Arm getragen. Es lindert Narbenschmerzen und Lymphschwellungen oder Druck unter dem Arm. Es ist aber auch eine psychische Unterstützung. „An den Kissen gibt es auf einem Schild Grüße und den Namen der Näherin“, erläutert Hudalla. Oft gibt es Rückmeldungen von den Empfängerinnen, die nahe gehen, so Hudalla.

Natürlich gibt es auch viele Zahlen aus dem Jahr 2019. Insgesamt waren die Kümmerer 937 Mal oder 1549 Stunden im Einsatz. Das entspricht fünf Stunden am Tag. Für ihre Hilfe nehmen die Kümmerer zwei Euro pro Stunde. „Die meisten freuen sich, dass sie etwas für die Inanspruchnahme der Hilfe geben können“, hat Hartmut Pukies beobachtet. Das Geld wird von den Kümmerern in Form von Spenden weitergegeben. So hätten sie in Axstedt eine Info-Tafel, in Hambergen und Holste jeweils eine Sitzbank und in Vollersode einen Verkehrsspiegel unterstützt. Lübberstedt bekam etwas für die Mühle. Info unter www.die-kuemmerer.info.