Für die im Stadtgebiet abgesagten Osterfeuer soll es in den kommenden Monaten keinen Ersatz geben. Für die Verwaltung stehen der Schutz vor Corona-Infektionen und die weitere Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren im Vordergrund. (Rainer Jensen)

Osterholz-Scharmbeck. Im Stadtgebiet von Osterholz-Scharmbeck soll es keinen Ersatz für die coronabedingt ausgefallenen Osterfeuer geben. Eine Mehrheit im Kulturausschuss sprach sich gegen den CDU-Antrag aus, die abgesagten Brauchtumsfeuer nachzuholen. Das Mehrheitsvotum stieß bei CDU-Mann Marcus Oberstedt auf Unverständnis. Schließlich gebe es einen Runderlass des niedersächsischen Ministeriums, der erlaube, derartige Veranstaltung nachzuholen.

Oberstedt setzte sich vehement dafür ein, diese Möglichkeit zu nutzen. „Es geht darum, das Gemeinschaftserleben zu stärken“, versuchte er, den übrigen Ausschussmitgliedern klarzumachen. Natürlich müsse die Sicherheit und die Gesundheit aller Teilnehmer im Zentrum stehen. Aber auch eine funktionierende, gute Nachbarschaft sei nun mal wichtig.

„Stimmungsaufhellende Initiativen sind zu begrüßen“, hatte die CDU-Fraktion in einem Schreiben vom 3. Juni an den Bürgermeister mitgeteilt. In ihrem Antrag schlägt sie vor, den Brauch für das laufende Jahr in Form eines Herbst-, Advents-, Silvester- oder Neujahrsfeuers zu begehen. „Wegen der Corona-Pandemie wurde in grundrechtsgeschützte Freiheitsrechte massiv eingegriffen“, führt die CDU an. Harte Einschränkungen, die aus nachvollziehbaren Gründen erfolgt seien, müssten eine Ausnahme bleiben, so die Forderung der Christdemokraten. „Je besser die Corona-Lage ist, desto geringer ist der Spielraum der Verwaltung, solche Veranstaltungen abzulehnen“, sagte Oberstedt in der Sitzung des Ausschusses für Sport, Kultur und Tourismus, die erneut in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck stattfand.

Die Meinung der Stadtverwaltung ist klar: Sie rät, auf Ausweichtermine komplett zu verzichten. Dreh- und Angelpunkt sind die Feuerwehren. Es sei wenig sinnvoll, dass die Brandschützer zum Verringern der eigenen Ansteckungsgefahr auf Dienste und Zusammenkünfte verzichten würden und auf der anderen Seite zur Absicherung von Brauchtumsfeuern zusammenkämen. „Wir möchten nicht, dass bei den Ortsfeuerwehren etwas passiert und die Feuerwehr am Ende nicht einsatzbereit ist“, sagte Volker Pfeil als Leiter des Ordnungsamtes der Stadt. Außerdem hätten sich die Freiwilligen Feuerwehren bei einer Versammlung auf Ortsbrandmeister-Ebene bereits dagegen ausgesprochen, die jeweils abgesagte Veranstaltung nachzuholen. Stadtbrandmeister Jörg Bernsdorf bestätigt das auf Nachfrage der Redaktion. Er erinnert an alle abgesagten Erntefeste in der Region. Der Infektionsschutz stehe zurzeit im Vordergrund. „Und nun sollen Osterfeuer stattfinden?“, fragt er. „Ich glaube, das wäre einfach ein falsches Signal.“ Auch er habe sich gegen Ausweichtermine für Osterfeuer ausgesprochen. „Es geht zurzeit eben nicht anders.“

Die niedersächsischen Feuerwehren haben eine besondere Bedeutung in der jetzigen Situation, steht für die Verwaltung fest. „Bei der stattfindenden Lockerung von Einschränkungen muss weiterhin dem Erhalt der Einsatzfähigkeit der Feuerwehren besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, daher ist die Übertragung von allgemeinen Freigaben genau zu prüfen“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage. Die Verwaltung führt auch Klimaschutz- und Organisationsgründe dagegen an. „Ein Osterfeuer wird zu Ostern abgebrannt, und so sollte es bleiben“, sagte Pfeil. Dieser Meinung schloss sich Ausschussmitglied Jörg Basler von den Grünen an. Auch wenn die „gute Absicht“ erkennbar sei, so sei der Antrag dennoch inakzeptabel. „Der Vorschlag ist aus unserer Sicht völlig unlogisch.“ Die Pandemie sei nicht vorbei, erinnerte Basler. „Es macht keinen Sinn, in großen Gruppen zusammenzukommen." Auch die SPD lehnt den CDU-Antrag ab. Eine Verlegung der Veranstaltung sei das falsche Signal, sagte Klaus Sass. „Es ist doch völlig paradox, ein Osterfeuer nachholen zu wollen.“

Axel Kook (FDP) von der Bürgerfraktionsgruppe riet der CDU, sich über den geschichtlichen Ursprung des Osterfeuers einmal Gedanken zu machen. „Man kann ein Osterfeuer nicht nachholen“, steht für den FDP-Mann fest.

Detlef Gödicke von der Bürgerfraktion widersprach der CDU-Ansicht, dass Ortsgemeinschaften ohne Brauchtumsfeuer auseinanderbrechen könnten.

Das Thema kommt am 27. August im nicht-öffentlichen Verwaltungsausschuss erneut auf den Tisch.