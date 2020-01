Bei der Bewertung der Wirtschaftskraft von „Focus Money“ kam der Landkreis Osterholz nicht besonders gut weg. (Robert Günther)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Wie ist es um die Wirtschaftskraft in Deutschland bestellt? Das wollte das Magazin „Focus Money“ wissen und hat die Landkreise und kreisfreien Städte nach festen Faktoren analysiert. Die Landkreise Osterholz und Rotenburg kommen dabei nicht besonders gut weg.

Für das Ranking verglich „Focus Money“ bundesweit 374 Landkreise und kreisfreie Städte. Bewertet wurden das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, die Arbeitslosenquote, das Bevölkerungswachstum und die Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigem. Weitere Kriterien waren Investitionen im Gewerbe und das verfügbare Einkommen je Einwohner. Basis waren Daten der Statistischen Landesämter sowie der Bundesagentur für Arbeit für die Jahre 2013 bis 2018. Die Bewertung erfolgte nach Angaben des Magazins anhand der jüngsten verfügbaren Werte, längerfristiger Durchschnittswerte sowie der Dynamik der Entwicklung im Untersuchungszeitraum. In allen sieben Kategorien wurden Minuspunkte vergeben – Sieger wurde, wer am Ende die wenigsten Punkte hatte. 27 Regionen blieben außen vor, weil nicht in allen abgeklopften Bereichen vollständige Daten vorlagen.

Der Landkreis Osterholz landete auf Rang 182,5 von insgesamt 374 untersuchten Landkreisen und kreisfreien Städten und steht damit fast in der Mitte. Der Kreis teilt sich den Rang mit Krefeld. Damit hat sich der Landkreis Osterholz innerhalb eines Jahres um 21,5 Plätze verschlechtert. Der Landkreis Rotenburg (Wümme) schnitt noch schlechter ab. Platz 247 weist ihm die Untersuchung zu. Im Vorjahr erreichte er Rang 214.

Nachbar Bremen schneidet mit Platz 189 besser ab, und der Nachbarkreis Diepholz ist mit Platz 88 deutlich besser. Schlechter als Osterholz wird auch der Landkreis Verden als Wirtschaftsstandort beurteilt: Mit 1380 Punkten belegt er den 211. Rang. Der Kreis Nienburg schafft es auf Platz 184 und liegt damit direkt hinter den Osterholzern. Die kreisfreie Stadt Delmenhorst landet mit Platz 343 ziemlich weit hinten. Unter den Kreisen und kreisfreien Städten Niedersachsens nimmt Delmenhorst sogar den letzten Platz ein.

Nicht im Mittelfeld, sondern viel weit unten auf der Rangliste liegt Osterholz‘ Niveau der Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigem, das auch als Produktivitätsniveau bezeichnet wird. Es landet laut Auswertung auf Rang 316,5. Besser ist es im Landkreis Rotenburg mit Rang 193.

Die wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands liegen nach der Rangliste des Magazins im Süden der Republik. Von den 50 am besten bewerteten Landkreisen und Städten liegen nur fünf nicht in Bayern oder Baden-Württemberg, wie das Magazin berichtete. Angeführt wird die Liste vom oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, gefolgt vom baden-württembergischen Kreis Biberach. Die Plätze drei und vier belegen die bayerischen Städte Regensburg und München. Schlusslichter der Tabelle sind der Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt, die nordrhein-westfälische Stadt Oberhausen und die Stadt Pirmasens in Rheinland-Pfalz. Der brandenburgische Landkreis Teltow-Fläming ist mit Platz 24 des Rankings der einzige ostdeutsche Kreis unter den Top 50. Den steilsten Aufstieg gegenüber dem Vorjahr verzeichnete der Kreis Memmingen in Bayern (plus 139 auf Rang 73). Den heftigsten Rückschlag musste die Stadt Mannheim in Baden-Württemberg hinnehmen (minus 142 auf Rang 207).

Erst vor ein paar Monaten hatte das Prognos-Institut im Auftrag des ZDF die Familien- und Seniorenfreundlichkeit von 401 Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland bewertet. Ergebnis des Regionen-Rankings: Der Landkreis Osterholz belegt bundesweit Platz 250 in puncto Familienfreundlichkeit und die Stadt Bremen Platz 312. Bei der Lebensqualität für ältere Menschen landet der Landkreis Osterholz auf Rang 228 und Bremen auf Rang 323. Die Landkreise Cuxhaven und Rotenburg schneiden jeweils noch schlechter ab; sie rangieren laut Ranking im letzten Siebtel der Tabelle.