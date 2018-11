Mit dem neuen Vorstoß der Bahn soll der Lärmschutz in Höhe von Stadthalle und Bahnhof auch auf der westlichen Seite der Trasse ausgebaut werden. (Christian Valek)

Die Deutsche Bahn (DB) will den Lärmschutz in Osterholz-Scharmbeck ausbauen. Entlang der Gleisstrecke sollen im Bereich der Ortsdurchfahrt erheblich mehr Schallschutz-Elemente installiert werden. Zu den vorhandenen gut 2400 Metern sollen nun auf einer zusätzlichen Strecke von knapp 4600 Metern neue Wände hinzukommen. Das teilt die DB Netz AG in einem Schreiben vom 17. Oktober an die Stadtverwaltung mit. Die Bauarbeiten erfolgen voraussichtlich Anfang 2020.

Mitglieder im Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung lobten den Vorstoß. Baudezernent Sven Uhrhan bezeichnete den Brief der DB Netz AG als „historisches Schreiben“. Dennoch versuchte er, die aufkommende Euphorie unter Ratsmitgliedern wie Zuhörern im großen Sitzungssaal zu bremsen. „Wir sind relative erfreut über den Sachstandsbericht“, sagte Uhrhan.

Zeit zum Jubeln sei aber erst, wenn die angekündigten Maßnahmen zur Umsetzung feststehen, gab er zu bedenken. Zugleich machte er darauf aufmerksam, dass die Bahn angekündigt hat, Anwohner zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen einer Informationsveranstaltung über den genauen Sachstand zu informieren.

Anwohner haben sich bei Bahn beschwert

Der Stadtbaudezernent hob den „sehr guten und vertrauensvollen Kontakt“ zu Mitgliedern einer Lärmschutz-Interessenvereinigung im Wienbeck-Quartier hervor. „Ein außerordentlicher Dank geht an die Bürgerinitiative“, so Uhrhan. Man stehe in einem „konstruktiven Dialog“.

Anwohner des Wienbeck-Quartiers hatten die Bahn AG wegen des aus ihrer Sicht unzulänglichen Lärmschutzes in Lintel immer wieder angeschrieben und sogar verklagt. Über Jahre durchliefen sie ein Wechselbad der Gefühle. Vor allem die „Geduld des Papiers“ wirkte zermürbend, hatten betroffene Bürger immer wieder im Gespräch mit der Redaktion betont.

Unter anderem die SPD hatte sich im Dezember 2015 für die Bürger stark gemacht. Es sollte sogar der Lärmschutz im Wienbeck-Quartier auf Kosten der Stadt um 150 Meter verlängert werden. Dazu wollten die SPD-Ratsmitglieder Gelder verwenden, die für ein Regenrückhaltebecken eingeplant waren. Es ging um 280 000 Euro. Dieser Antrag wurde mit Stimmen vom Bürgermeister Torsten Rohde und allen anderen Ratsfraktionen abgelehnt.

Wirkung der Wände nicht unumstritten

Auch der ehemalige Bundestagsabgeordnete und Ratsherr Herbert Behrens (Die Linke) hatte sich für die Lärmschutz-Belange der Anwohner eingesetzt. Behrens, der unter anderem Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestags war, kritisierte die SPD-Stadtratsfraktion, weil der Kostenansatz aus seiner Sicht viel zu niedrig angesetzt war. Damit wäre das Projekt nie zu realisieren gewesen, merkte er damals kritisch an.

In der neuerlichen Ausschuss-Sitzung forderte Jörg Monsees Osterholz-Scharmbecks Bürgermeister Torsten Rohde auf, sich bei den Mitgliedern der Bürgerinitiative Wienbeck zu bedanken. Aus Sicht der SPD sei dieser Schritt „unbedingt erforderlich“. Dem Engagement und der Streitbarkeit der Bürger sei nämlich zu verdanken, dass der Lärmschutz in der Stadt verbessert werde, so Monsees. „Das ist ein richtiger Hammer, der gut ist für Osterholz-Scharmbeck.“

Axel Kook von der CDU-FDP-Gruppe bezweifelte die uneingeschränkte Wirkung derartiger Wände. Nach seiner Wahrnehmung habe sich der Bahnlärm mancherorts in der Stadt hörbar verstärkt, nachdem eine Reihe von Schallschutz-Elementen an der Trasse aufgestellt worden waren. Möglicherweise seien die Wände nicht korrekt montiert worden, merkte Kook an.

Der neuerliche Ausbau soll in sechs Abschnitten erfolgen. Es geht um eine Länge von insgesamt gut 4,5 Kilometern. Bis es so weit ist, muss die Plangenehmigung für die Erweiterung durch das Eisenbahnbundesamt erfolgen. Außerdem müssen die Finanzmittel freigegeben werden, heißt es in der Sitzungsvorlage. Baubeginn sollte dann aber Ende 2019 sein. Die erforderlichen Sperrzeiten seien bereits angemeldet.

Für Ratsherr Jörg Monsees (SPD) steht fest, dass die angekündigten Baumaßnahmen auch umgesetzt werden. Er hat herausgefunden, dass für die Bahnstrecke 1740 (Wunstorf-Bremerhaven-Seehafen) sogenannte Sperrpausen im Zeitraum vom 6. bis 10. Februar 2020 eingetragen sind.

Im Bereich Scharmbeckstotel sind es 2,50 Meter hohe Wände auf einer Strecke von insgesamt etwa 1750 Metern. Im Bereich Lintel/Wienbeck werden – angrenzend an die vorhandene Wand – auf gut 400 Metern jeweils drei Meter hohe Elemente angebaut.

150 bis 200 Meter Entfernung rechtfertigen keinen Lärmschutz

Im Bereich Bahnhof/Osterholz werden, ebenfalls angrenzend an die vorhandene Wand, auf rund 450 Metern an der Westseite der Trasse und auf der Ostseite auf einer Länge von 1000 Metern drei Meter hohe Elemente angebaut.

Und in Sandhausen werden die drei Meter hohen Wände in zwei Abschnitten auf einer Gesamtlänge von gut 950 Metern angebaut. „Damit werden künftig nahezu sämtliche im Einflussbereich der Bahntrasse befindlichen Wohnbaugebiete durch eine Lärmschutzwand geschützt“, teilt die Stadtverwaltung in der öffentlichen Sitzungsunterlage mit.

Es gibt Ausnahmen: So sei etwa für Anwohner der etwa 150 bis 200 Meter von der Bahntrasse entfernten Wohngebiete Tinzenberg und Grünnenfeld kein Lärmschutz vorgesehen – darauf weist die Stadtverwaltung ausdrücklich hin. „Ursache hierfür ist, dass es sich hierbei um Baugebiete handelt, die erst in den 1990er- bzw. 2000er-Jahren entwickelt wurden, zuvor über keinen nennenswerten Gebäudebestand verfügten und damit nicht den o.g. Förderkriterien entsprechen.“

Entsprechend der sogenannten Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen an bestehenden Schienenwegen des Bundes seien bei der Beurteilung unterschiedliche Kriterien bedeutend gewesen. Danach muss unter anderem die zu schützende bauliche Anlage vor Inkrafttreten des Bundesimmissionsschutz-Gesetztes (1. April 1974) errichtet oder baulich genutzt worden sein. „Oder der Verkehrslärm hat nach der Errichtung der baulichen Anlage in nicht vorhersehbarer Weise zugenommen“, heißt es zur Begründung in der Sitzungsvorlage abschließend.

Die Sitzungsunterlage ist im Ratsinformationssystem der Stadt unter der Adresse www.osterholz-scharmbeck.de für jedermann einsehbar.