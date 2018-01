Das Pokémon-Go-Fieber hält an. (Mak Remissa und DPA, dpa)

Bei der Jagd nach Monstern gehören zittrige Finger dazu. Das konnte man jetzt auf dem Scharmbecker Marktplatz feststellen. Dort fanden sich knapp 30 Pokémon-Go-Freunde zwischen acht und 60 Jahre zusammen, um gemeinsam fette Beute zu machen. Zum zweiten Mal fand in der Stadt ein sogenannter EX-Raid-Wettbewerb statt. Bei derartigen Wettbewerben kann man nur zusammen den digitalen Kampf gegen die schrecklich-niedlichen Monster aus Japan bestehen. Gelingt es, werden die Teilnehmer mit dem Zigfachen der sonst üblichen Punkte belohnt. Und die Kreisstädter hatten Erfolg.

Der Marktplatz sollte eine dreiviertel Stunde lang zur digitalen Arena werden. Die Macher von Pokémon haben es so gewollt. Knapp 20 Pokémon-Go-Spieler waren dieses Mal zur virtuellen Jagd eingeladen worden. Wer warum eingeladen wurde, ist der Fangemeinde ein Rätsel, wie sich auf Nachfrage bei den Fans herausstellt. Der Algorithmus ist geheim. Die Nachricht über den bevorstehenden Kampf machte per What‘s App aber schnell die Runde. Ruckzuck hatte sich die Pokémon-Gemeinde verabredet. Zuerst an der Marktplatz-Eiche unter Regenschirmen, dann unterm Dach des benachbarten Reisestudios. Dort machen sich die Jäger bereit für den Online-Fight. „Das ist einfach toll“, schwärmt Birgit Bierbrauer.

Spannung vor dem Kampf

Aus allen Richtungen kommen die Pokémon-Go-Jünger angelaufen. In der Dunkelheit sind sie schon von Weitem gut zu erkennen. Das fahle Licht der Telefon-Displays vor ihren Nasen verrät sie. Gebannt schaut jeder auf das bunt-leuchtende Bild. Kaum Zeit für ein Hallo. Manche stecken sich bei einsetzendem Schneeregen noch schnell eine Zigarette an. Jeden Moment kann das angekündigte Monster aus dem Ei schlüpfen. Die Kälte, die jedem unter die Kleidung kriecht, ist scheinbar vergessen.

Dass die Kaiser-Wilhelm-Eiche in der digitalen Welt zu einem futuristischen Turm stilisiert wird, stört niemanden. Die Spannung ist groß. Auch Birgit Bierbrauer und ihre Familie hat das Jagdfieber gepackt – und dann das: Ihr Telefon hat plötzlich kein Netz mehr. Gut, dass Lennart Schumacher gleich neben ihr steht. Er kann mit dem sogenannten Hotspot aushelfen. Weiter geht’s. „Wir helfen uns immer gegenseitig“, betont Birgit Bierbrauer. Lennart Schumacher lächelt. „Das ist Ehrensache.“

Pokémon-Fans halten zusammen

Es gibt eine einfache Regel: Pokémon-Fans halten zusammen. Schwieriger indes sind die Spielregeln. Um sie zu verstehen, muss man sich auskennen. Außenstehende kommen schnell ins Schlittern. Ungewöhnliche Namen der Pocket-Monster, der Taschen-Ungetüme, verwirren. Dazu gibt es einfach zu viele. Füttert man die Monster mit bestimmten Beeren, kann man sie leichter fangen, ruft jemand aus der Menge herüber. Der Laie versteht nur Bahnhof. Die Erläuterungen machen schwindelig.

What’s-App-Gruppe mit 70 Mitspielern

Fest steht, dass es weltweit bislang 325 verschiedene Pokémon gibt. Irgendwann sollen es über 800 sein, wie die Macher das Spiels in Fernost angekündigt haben. Ziel ist es, sie alle einzusammeln. Um sie im Kampf zu fangen und zu sammeln, muss man täglich auf das Schlüpfen eines Monsters warten. Ob es bekannt oder gar neu ist, bleibt ungewiss. Es ist für viele ein Anreiz, dabei zu bleiben. Ein anderer ist, dass man überall auf der Welt virtuelle Monster finden kann. „Ich spiele es auch im Urlaub“, sagt ein Mitspieler, der seinen Namen nicht verraten möchte. Seitdem das Spiel im Juli 2016 online gegangen ist, hat sich eine riesige Fangemeinde gebildet. Auch viele Osterholzer sind dabei. Die hiesige What’s-App-Gruppe hat zurzeit gut 70 Mitspieler. Die meisten von ihnen hätten sich auf der Monster-Jagd in der Stadt kennengelernt, erläutert Birgit Bierbrauer. Wer mit dem Handy an einem markanten Ort stehe und auf dem Display mit dem Finger hin- und herwische, sei auf Pokémon-Jagd. Dafür hat Doris Kahrs mittlerweile einen Blick. Sie ist seit einem Jahr dabei. Die Monster-Jagd hält sie fit. „Ich laufe acht Kilometer am Tag“, erzählt sie.

Und auch das zeichnet das Spiel aus: „Man muss schon rausgehen und unterwegs sein“, so Kahrs. Erst dann zeigten sich die bunten Tiere auf dem Telefon-Display. Auch ihren Mann, Lothar Kahrs, hat das Jagdfieber gepackt. „Es macht einfach Spaß.“

Bei Birgit Bierbrauer war es der Enkel, der sie auf die Pokémon-Fährte setzte. Nun sei sie mit dem virtuellen Virus infiziert, sagt sie und lächelt. Zusammen mit ihrer Familie war sie im Herbst sogar in Holland, um andere Pokémon-Go-Freunde zu treffen. Man habe sich einfach im Internet verabredet, sagt ihr Mann, Thomas Bierbrauer. Die Leidenschaft der Pokémon-Freunde habe den Kururlaub zu einem beeindruckenden Erlebnis gemacht. „Dort waren Tausende.“ Auch in Oberhausen war Birgit Bierbrauer auf Pokémon-Tour. Genau das mache den Reiz des Monster-Spiels aus: "Man lernt überall viele nette Menschen kennen.“