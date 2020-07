Direkt an der Weser liegt der Sandstedter Campingplatz; weniger idyllisch seien dessen Sanitäranlagen, kritisiert der Pächter und kündigte. (Andrea Grotheer)

Sandstedt. „Wir haben die Pachtverträge für die Campingplätze Sandstedt und Rechtenfleth fristgerecht am 30. Juni zum Jahresende gekündigt“, erklärt Oliver Diekmann, der Pächter der Plätze. Als Grund für diese drastische Maßnahme nennt Diekmann aus seiner Sicht mangelnde Gesprächsbereitschaft der Gemeinde Hagen im Bremischen. Von ihr hat er die Anlage gepachtet.

Der Diekmann sieht aktuellen Gesprächsbedarf vor allem über den Zustand der Toilettenanlage auf dem Sandstedter Ferienareal. „Die Sanitäranlagen sind über 30 Jahre alt“, schätzt er und weist auf zahlreiche Baumängel hin, die er bei der Übernahme vor drei Jahren nicht habe erkennen können. „Die Abflüsse können konstruktionsbedingt nicht gereinigt werden und die gesamte Struktur der drei Mobilbauten ist instabil“, sagt er und weist auf die Schwachstellen an den Sanitäreinrichtungen hin.

Gesprächsanfragen über eine Beteiligung der Gemeinde an notwendigen, hohen Sanierungskosten seien unbeantwortet geblieben oder abschlägig beschieden worden. „Die Sanitäranlagen in Sandstedt vergraulen unsere Kunden“, meint Diekmann. Das habe seine Internetrecherche ergeben. In einschlägigen Foren seien es immer wieder diese Anlagen, die zu teils massiver Kritik Anlass gäben. „So können wir hier in Sandstedt keinen wirtschaftlichen Betrieb aufbauen“, sagt Diekmann. Er habe bereits größere Investitionen getätigt, berichtet er. Seit drei Jahren bemühe er sich um eine Wiederbelebung des ehemals gemeindeeigenen Platzes.

Pächter Oliver Diekmann hat dringenden Gesprächsbedarf. (Andreas Palme)

Der Rechtenflether Campingplatz schneide dagegen besser in der Gunst der Gäste ab. Aus Tagestouristen würden oftmals Stammgäste. Als einen Grund nennt er dafür die Installation eines neuen Sanitärcontainers am Südende des Platzes. Der Container würden den Gästen geschmackvolles Ambiente mit modernen Ausstattungsideen bieten. Aber auch hier gebe es Gesprächsbedarf. Diekmann: „Ein Wasserrohbruch im Winter offenbarte das die privaten Stelzenhäuser am Deich an unserer Wasserleitung hängen“, berichtet er. Er warte auf eine Erklärung der Gemeinde, „ob die Hausbesitzer das Wasser der Camper verbrauchen“. Aktuell bietet Diekmann mit seiner Firma, die „WeserCamper“, nach eigenen Worten der Gemeinde eine Weiterführung des Campingplatzes in Rechtenfleth unter angepassten Vertragsbedingungen an. „Für Sandstedt müsste eine gemeinsame Lösung für die maroden Sanitäreinrichtungen gefunden werden“, betont er und hofft auf schnelle, lösungsorientierte Gespräche mit den Gremien der Gemeinde setzt.

Hagens Hauptamtsleiterin Sabine Mosebach-Bock betont, das die Gemeinde Interesse an einer langfristigen Lösung der Probleme habe. Tatsächlich seien aus ihrer Sicht alle Möglichkeiten und Risiken der Verpachtung vor Vertragsabschluss mit dem Pächter bei mehreren Ortsterminen angesprochen worden. „Wir haben bisher keine Probleme mit Herrn Diekmann“, zeigt sie sich gesprächsbereit. Darüber hinaus müsse die aktuelle Lage auch mit den politischen Gremien besprochen werden. Schließlich trage auch das aktuelle Badeverbot in der Weser in Sandstedt und Rechtenfleth nicht zur Steigerung der Nutzerzahlen auf den Campingplätzen bei.

Diesbezüglich hätte sich Diekmann eine Information zum Badeverbot von der Gemeinde und nicht von der Presse gewünscht. „Auch wir wurden erst nach Dienstschluss von der Nachricht des Gesundheitsamtes überrascht“, erklärt Mosebach-Bock.

Die Gemeinde ihrerseits fordert von Diekmann die Wiederherstellung von zwei Strandduschen, die von ihm abgebaut worden seien, da sie mit dem Wasser des Campingplatzes betrieben werden. „Die Duschen dienen der Allgemeinheit und die Wasserkosten werden von der Gemeinde getragen“, teilt die Hauptamtsleiterin mit und betont, „dass mir bisher keine Probleme bekannt sind“. „Es wäre schade wenn der Pächter geht“ findet Rechtenfleths Ortsvorsteher Hardy Köhler und Falko Wahls-Seedorf, der Ortsvorsteher Sandstedts bedauert die Entwicklung. Er rät allen Beteiligten, das Gespräch zu suchen.