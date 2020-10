Die Entscheidung fiel kurzfristig: Der DHL-Shop im Bahnhof Osterholz-Scharmbeck ist zur Postfiliale aufgestiegen. Dennis Zipter (links) und Elliyas Selva, die auch Bahnticket-Agentur und Touristen-Information betreuen, hoffen auf viele zusätzliche Kunden. (CHRISTIAN VALEK)

Osterholz-Scharmbeck. Die Post möchte den Brief- und Paketservice verbessern – Dennis Zipter und Elliyas Selva helfen mit. Die Inhaber der DB-Agentur und Touristen-Station im Bahnhof Osterholz-Scharmbeck haben ab sofort ihren Service erweitert: Ihr DHL-Shop ist zur Postfiliale aufgestiegen.

Pakete mit einem Gewicht bis zu 31,5 Kilogramm und sämtliche Versandverfahren für Brief und Karton sind im Angebot. Bis auf das Postbank- und das Postident-Verfahren seien alle normalen Postdienste verfügbar, betont Zipter. „Wir sind nun eine richtige Postfiliale geworden.“ Damit könne man montags bis freitags von 9.30 bis 18.30 Uhr und sogar sonnabends von 10 bis 12 Uhr vielen Kunden helfen. Und einige haben den Dienst offenbar schon entdeckt. „Am vorletzten Sonnabend war hier sehr viel los“, sagt Zipter, der keinen besonderen Grund dafür nennen kann.

Ihn und seinen Kollegen Elliyas Selva, mit dem er den Laden betreibt, freut es, dass die Kunden wieder kommen. Mit Schrecken erinnert sich Zipter an die Monate März und April, als das Geschäftsleben aufgrund der Corona-Pandemie nahezu zum Erliegen kam. Für ihn sei es auch eine Zeit gewesen, Verschönerungsarbeiten innen und vor der Haustür zu erledigen. Und er habe sich Gedanken über den Ausbau seiner Aktivitäten gemacht, sagt er. Seit Juni hat er seine Öffnungszeiten wieder auf Normalniveau hochgefahren. Und seit Juni steht auch fest, dass der ehemalige DHL-Shop nun zur Postfiliale heranwächst. Nach seiner Bewerbung sei alles ganz schnell gegangen, erinnert er sich.

Grünes Licht für Filiale

Nach einem Besuch der zuständigen Vertriebsmitarbeiter der Bahn AG in Osterholz-Scharmbeck habe die grünes Licht für den Aufstieg gegeben. Die Lage im Bahnhof, der für viele Hundert Fahrgäste am Tag einen Anlaufpunkt darstellt, habe überzeugt und sei ausschlaggebend gewesen, glaubt Zipter. Zudem habe die Bahn ein besonderes Interesse daran, dass eine langfristige Geschäftsbeziehung entstehe. Für Dennis Zipter und Elliyas Selva geht es aber auch darum, weitere Einnahmen zu erzielen. „Die Postfiliale ist für uns ein weiteres Standbein.“ Denn auch nach der Zwangsschließung habe der Umsatz nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht, gibt Zipter zu verstehen. Eine Aushilfskraft, die er beschäftigt hatte, habe sich eine neue Tätigkeit suchen müssen. Seiner Schätzung zufolge hat sich das Geschäft etwa um die Hälfte reduziert. Und solange Corona die Welt im Griff habe, werde sich im Bahnticket-Bereich kaum etwas ändern.

Vor allem liege es daran, dass weniger Menschen mit dem Zug verreisen wollen. „Denken Sie doch mal an die Schulklassenfahrten, die jetzt ausfallen.“ Und auch Fernreisen mit dem Schlafzug nach Italien oder in die Schweiz würden ausfallen. Auch Reisen in Hauptstädte wie Paris, die früher Renner waren, seien derzeit nicht gefragt. Die Zurückhaltung beziehe sich auch auf bundesweite Strecken. „Viele kaufen ihre Tickets kurzfristig“, weiß Zipter. „Die Menschen haben Angst vor einem erneuten Lockdown und davor, dass sie ihre gekauften Karten nicht wieder zurückgeben können.“ Das hätten ihm Kunden erläutert.

Trotzdem sei es eine gute Entscheidung gewesen, in den Bahnhof einzuziehen und damit neues Leben in ein leer stehendes Gebäude zu bringen. Im Dezember 2014 hat Dennis Zipter die DB-Agentur im Bahnhof eröffnet. Im Herbst 2015 kam ein DHL-Shop hinzu. Vor einigen Monaten, im Juli 2020, ist dann eine Touristen-Information in Kooperation mit der Stadt im Bahnhof eingezogen (wir berichten). Ohne eigenes Engagement würde sich zurzeit eben wenig bewegen, betont Dennis Zipter. Natürlich hoffe er auch, davon zu profitieren, indem möglichst viele Menschen zu ihm in den Laden kommen.

Denn alles war für den Ladenbesitzer mit Investitionen verbunden. Neben Corona-Schutzmaßnahmen und Mietkosten habe er im vergangenen halben Jahr etwa 10 000 Euro in die Räume im Bahnhof investiert, wie er sagt. Die Postfiliale musste abgetrennt und eingerichtet werden, die hinteren Räume wurden aufgehübscht, und auch die Farbe für die Innenwände im Wartebereich und die Kosten für die Malerarbeiten an der Frontfassade habe er übernommen. „Es soll doch ordentlich vor der Haustür aussehen.“ Nach dem zweiten Anstrich komme nun vorne eine Leuchtwerbung hinzu. Und auch einen Platz für die Weihnachtsbeleuchtung hat er sich schon ausgeguckt. „Damit in diesem Jahr zu Weihnachten zumindest ein wenig festliche Stimmung aufkommt."