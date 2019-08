Sie wurden schon mit Spannung erwartet: 80 Erntefestwagen und Fußgruppen zogen gestern wie ein bunter Lindwurm durch die Straßen von Osterholz in Richtung Festplatz. (Peter von Döllen)

Der Festumzug des 152. Osterholzer Erntefestes war gerade zu Ende gegangen. Am Kreishaus löste sich der Lindwurm aus Festwagen und Fußgruppen langsam auf. Doch die vielen Party-Wagen standen immer noch unter Dampf. Glitzerndes Lametta flog noch einmal in den Himmel, Theater-Rauch stieg auf. Und die Bässe donnerten zum naheliegenden Festplatz, wo sich Techno, Schlager und Fetenhits mit den Geräuschen der Buden und Fahrgeschäfte vermischte. Jetzt war die Stimmung auf dem Höhepunkt. Überall lachten die Menschen, prosteten sich zu und lächelten.

Bei Sonnenschein hatten sich 80 Erntewagen und Fußgruppen an der Straße Am Osterholze eingefunden. Die letzten Vorbereitungen für den Umzug wurden erledigt. Sprit-Varianten, ein Mal als Treibstoff für die Stromgeneratoren, das andere Mal als Stimmungsmacher für einige Wagenbesatzungen, wurde herangetragen. Die Bonschen wurden aus großen Tüten in Körbe und Behälter umgefüllt. Auf dem Ehrenwagen wurden die Rosen zurechtgestellt – auf der Umzugsstrecke stets begehrte Objekte.

Die Jury hatte wie jedes Jahr keinen einfachen Job. Neben vielen unspektakulären Party-Wagen sahen sie auch einige echte Schmuckstücke. (Peter von Döllen)

In diesem Jahr war Brigadegeneral André Erich Denk mit seiner Frau und seinen beiden Kinder auf dem Ehrenwagen vertreten. Sie erlebten das Osterholzer Erntefest zum ersten Mal und waren beeindruckt. Denks Familie war extra aus Berlin angereist. „Das Erntefest wollten wir uns auf keinen Fall entgehen lassen“, sagte Denk. Lächelnd brachte er so manche Blume an die Frau.

Süßer Schauer

Die Kinder am Wegesrand waren eher auf Bonbons, Popchorn, Lutscher und andere Leckereien aus, die von den Wagen auf die Zuschauer am Wegesrand herabregneten. Mit Taschen und Tüten bewaffnet machten sie sich ans Aufsammeln. Der eine oder andere wollte mit einem umgedrehten Regenschirm fette Beute machen. Das gelang aber nicht immer. Bücken und vom Boden sammeln war offenbar die bessere Methode.

Das gelbe Quietscheentchen überzeugte die Jury und sicherte sich einen Platz ganz vorn. (Peter von Döllen)

Wie üblich legte der bunte Lindwurm vor dem Pressehaus an der Bördestraße eine Pause ein. Dort gab es Freibier. Auch die Umzug-Teilnehmer hatte Durst und erfrischten sich mit einem kühlen Gerstensaft, einem Glas Sekt oder auch Wasser und Limo. Der Stopp ist schon Tradition geworden und gehört einfach zum Erntefest dazu. So gestärkt ging es weiter.

Jetzt ging es dem Jury-Wagen entgegen. Viele Umzugsteilnehmer hatten sich etwas ausgedacht, um den Jurymitgliedern zu imponieren. Die Party-Wagen schaukelten vorbei, während die Sportler einige Übungen vorführten. Sogar einige Turnmatten wurde auf der Fläche vor dem Erntefesthaus ausgelegt. Und nicht wenige „Geschenke“ bekam die Jury überreicht: Melonenstücke, Sonnenblumen, Getränke und vieles mehr landete bei den Wertungsrichtern. „Wir sind nicht bestechlich“, bemerkte Uwe Grotheer, der wieder die Erntewagen und Gruppen vorstellte.

Angesichts der vielen einfachen Party-Wagen, deren Anteil an den Erntefesten immer weiter zunimmt, hatte er nicht immer viel zu erzählen. Es sind vor allem Jugendliche, die sich kaum Mühe geben und damit begnügen, viel Platz zum Feiern samt doller Musikanlagen, aus denen Tanzmusik dröhnt, auf den Wagen zu haben. Einige Kinder am Straßenrand trugen deshalb auch Ohrenschützer und Grotheer ließ sich zu Kommentaren verleiten, wie etwa: „Die haben die Boxen wenigstens nach innen ausgerichtet.“

„Ein schöner Trecker“, war das Einzige, was dem Moderator bei manchen Kreationen einfiel. Etwas später meinte er dann: „Das ist nicht mal mehr ein schöner Trecker.“ Das Sammelwort „Abteilung Trecker“ scheint sich für solche Party-Wagen einzubürgern. Doch bei aller Kritik: Die jungen Leute halten Traditionen, wie die Erntefeste aufrecht – nur auf ihre Art und Weise.

Mit Hexen und Zauberern marschierte die Fußgruppe des Theaters in OHZ mit. (Peter von Döllen)

Die Jury hatte es trotzdem nicht einfach. Denn es waren auch schöne, bunte, kreative und aufwendige Wagen dabei. Beispielsweise eine Gruppe Mäuse aus Stroh. Die Weizendesigner hatten ein großes Mensch-ärger-dich-nicht-Spiel gebaut, eine große gelbe Ente schwamm in der Wagenschlange mit und Tigger, Winnie Puuh und Ferkel lächelten auf die Feiergemeinde herab. Letzterem sprach die Jury nach langen Diskussionen den ersten Platz zu. Die Quietscheentchen setzten sie auf Platz zwei gefolgt von dem Spielbrett. Das Theater in OHZ mit seinen Hexen war in den Augen der Jury die beste Fußgruppe. Es belegte Platz vier.