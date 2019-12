Aven Dana büffelt zurzeit in der Jugendwerkstatt des Landkreises für den Hauptschulabschluss. Vor allem Deutsch und Mathe stehen auf dem Stundenplan. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. „Alles gut“, sagt Aven Dana und lächelt, als wir uns zuerst nach ihrem Befinden erkundigen. Es ist über zwei Monate her, dass wir die 19-Jährige zuletzt getroffen haben. Seit dem Ende der Sommerferien besucht die Kreisstädterin einen besonderen Kursus in der Jugendwerkstatt (Juwe) des Landkreises Osterholz. Dort will sie bis zum Juli 2020 ihren Hauptschulabschluss nachholen. Für unsere Serie „Alles auf Anfang“ schildern Aven Dana und Eldin Muric, der dieses Mal krankheitsbedingt passen muss, ihre Erfahrungen und Eindrücke. Beide sind mit ihren Familien vor vier Jahren nach Deutschland geflüchtet, sie aus dem Irak, er aus Sebien. Nun wollen sie hier beruflich Fuß fassen.

„Alles gut“, wiederholt Aven Dana, als wir nicht sogleich zur nächsten Frage übergehen. Und dann erklärt sie, dass sie damit den Kursus meine, wie es dort allgemein laufe und auch für sie persönlich. Seit die Gruppe im November an einem Teambuilding-Seminar in Bredbeck teilgenommen hat, habe sich das Klima in der Klasse stark verbessert, erzählt die Juwe-Teilnehmerin. Aven, ihr Mitschüler Eldin sowie 14 weitere junge Erwachsene unterschiedlichster Nationalitäten verbringen täglich sieben Stunden miteinander. Die meisten Teilnehmer haben Fluchterfahrung. „Inzwischen verstehen wir uns“, sagt Aven, die im kurdischen Teil des Nordiraks aufgewachsen ist.

Bredbeck habe ihr ohnehin sehr gut gefallen. Neben Spielen und Übungen zur Gruppendynamik stand ein Ausflug ins Bremer Universum auf dem Programm. Von der dortigen Ausstellung war Aven restlos begeistert. In der Juwe stehen nun vor allem Deutsch und Mathe auf dem Stundenplan, aber auch Biologie, Geschichte, Geografie, Politik und Englisch.

Hinsichtlich der Klassenarbeiten und Leistungsbeurteilungen ist bei Aven Dana offenbar tatsächlich (beinahe) alles gut: Zwei Zweien und eine Drei hat sie in Deutsch bisher geschrieben. Im Moment steht die grammatische Kategorie des Passivs auf dem Stundenplan: Das Kind wird zur Schule gebracht – Gegenwart. Das Kind wurde zur Schule gebracht – erste Vergangenheit. Und so weiter und so fort. Aven müht sich und kriegt es hin. Ihr Vater habe seinen Deutsch-Lehrgang gerade erst beendet, erzählt sie; der Kursus ihrer Mutter laufe noch.

Aven Dana hält kurz inne. Dann zieht sie die Nase kraus und sagt: „Naja, Geografie ist bei mir nicht so gut, da habe ich echt Schwierigkeiten.“ Aber in Mathe stehe sie ebenfalls zwischen Zwei und Drei. Nach der Mittagspause folgen im Juwe-Programm Sport und Sozialtrainings, Nähen und Kochen. Montags geht es zum Tanzen ins Jugendhaus am Pumpelberg. Das macht Aven Dana besonderen Spaß. „Ich habe auch schon zwei Mützen genäht, eine für mich selbst und eine zum Verschenken.“

Alles gut also. Erst recht, seit Familie Dana im Oktober aus der städtischen Schlichtwohnung in eine geräumigere Wohnung umziehen konnte. „Vorher habe ich zusammen mit meinen vier Geschwistern ein Zimmer gehabt.“ Nun könne sie besser lernen, wenn sie sich auf eine Prüfung vorbereite. Aven ist das älteste der fünf Kinder. Viel Zeit für eigene Freizeitgestaltung bleibe ihr nicht, weil sie außerdem Fahrschulunterricht nehme. „Ab und zu gehe ich mit einer Freundin in die Stadt.“ Sie heißt Siri und besucht ebenfalls den Hauptschulkursus. Aven versteht sich gut mit ihr. „Siri kommt auch aus Kurdistan“, erklärt sie.

Die vorweihnachtliche Hektik im christlich geprägten Abendland hat Aven nun schon einige Male erlebt. Geschenke, Tannenbäume und andere Bräuche sind ihr immer noch fremd, auch wenn sie verstehe, dass das offenbar dazu gehöre. Und wieder lächelt sie dieses Lächeln, das zu sagen scheint: Passt schon, alles gut so. Familie Dana gehört zu den Jesiden, die kleine Gemeinde im Stadtgebiet trifft sich an jedem Sonntag. „Mein Vater geht da öfter hin, aber ich nicht“, erzählt sie.

Wenn hierzulande Weihnachten gefeiert wird, haben die Jesiden eines ihrer größten Feste gerade hinter sich: Am Freitag vor der Wintersonnenwende wird das Ida-Ezî-Fest gefeiert, dem ein dreitägiges Fasten vorausgeht. Es ist eine Feier zu Ehren Gottes und zur Erschaffung der Erde. Zu den Feiertagen gibt es gutes Essen und man trifft sich mit Verwandten und Bekannten. Aven bekommt Besuch von ihrem Cousin, seiner Frau und dessen beiden Kindern sowie von ihrer Tante, anschließend besucht sie Angehörige in Hannover.

Dort werden sie auch Silvester erleben. Das jesidische Neujahrsfest hingegen wird erst Mitte April gefeiert wird, und zwar stets am ersten Mittwoch nach dem 13. April. Die 19-Jährige weiß: Bunt bemalte oder gefärbte Eier, die bei dieser Feier Brauch sind, kennt man hierzulande auch beim Osterfest – im kommenden Jahr am 12. April.

So oder so: 2020 wird für Aven und die übrigen Kursteilnehmern entscheidend. Gleich im Januar geht es gemeinsam erneut nach Bredbeck. Dann müssen erste Bewerbungen für die Suche nach einem Praktikumsplatz geschrieben werden. Und es bleibt noch ein halbes Jahr bis zur Zeugnisausgabe am 15. Juli. Aven Dana will es schaffen.

Weitere Informationen

Nach unserem Gespräch mit Aven Dana bestätigt Sozialarbeiterin Sophie Schmaske die Beobachtungen der 19-Jährigen: „Die Gruppe hat sich inzwischen stabilisiert.“ Schmaske begleitet die Teilnehmer des Hauptschulabschlusskurses zusammen mit dem Sozialpädagogen Walter Waltemathe, während der Fachunterricht von Dozenten der Volkshochschule erteilt wird. „Es gab einige Umbesetzungen wegen zu häufiger Fehlzeiten, dafür sind andere nachgerückt.“ Die meisten Teilnehmer wurden vom Jobcenter für die Maßnahme vorgeschlagen; inzwischen gebe es für jede und jeden einen individuellen Förderplan, der alle drei Monate aktualisiert werde. Donnerstags stehen Schmaske und Waltemathe für Einzelgespräche und Sozialtrainings zu Themen wie Konflikten und Kommunikation zur Verfügung. Eldin Muric und Aven Dana erlebe sie als „sehr engagiert und sehr ehrlich“.