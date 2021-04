Antje Schiffers präsentiert ihre Arbeiten in einem "globalen Dorfladen", der bis Ende des Jahres in der Großen Kunstschau aufgebaut bleiben soll. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Reisen, Gastfreundschaft, Begegnungen – alles das, was seit rund 14 Monaten kaum mehr möglich ist, macht das Werk von Antje Schiffers aus. Die Künstlerin wurde dafür am Mittwochmittag in der Großen Kunstschau in Worpswede mit den Paula-Modersohn-Becker-Kunstpreis des Landkreises Osterholz ausgezeichnet. Nachdem die Jurysitzung und die anschließende Preisverleihung zweimal verschoben wurden, hat Landrat Bernd Lütjen die Künstlerin nun prämiert – notgedrungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Verleihung soll aber ebenso wie eine Kuratorenführung durch die dazugehörige Ausstellung online zu sehen sein.

Neben Schiffers bekamen auch Sonderpreisträgerin Marie Ueltzen und Cihan Cakmak, die den Nachwuchspreis erhielt, ihre Auszeichnungen. Sie standen bereits seit November als Gewinnerinnen fest. Somit ist erstmals der Kunstpreis fest in weiblicher Hand, just zu dem Zeitpunkt, an dem Worpswede mit Paula Modersohn-Becker zum Frauenort wird. Eine zwar nicht gewollte, aber ungleich positivere Aktualität als die Tatsache, dass Schiffers' Werk allzu schmerzlich das vor Augen führt, was seit Beginn der Pandemie auf der Strecke bleiben muss: das soziale Miteinander in nicht virtuellen Welten.

So stand auch die Laudatio Lütjens deutlich unter dem Eindruck der Preisverleihung ohne Publikum. Er skizzierte noch einmal den steinigen Weg, bis in der Vorwoche die Preisjury mit Stephan Berg, Intendant des Kunstmuseums Bonn, Jule Hillgärtner, Direktorin des Kunstvereins Braunschweig, und Thomas Thiel, dem Direktor des Museums für Gegenwartskunst in Siegen, letztlich zusammenkam. Die beiden Kuratoren der Ausstellung in der Kunstschau und im Barkenhoff, Beate Arnold und Jörg van den Berg, hatten sich nach Kritik an ihrer Beteiligung aus dem Gremium zurückgezogen. Die Jury wählte die Preisträgerin schließlich aus den sieben Künstlern der Shortlist aus.

Türöffner in Lebenswelten

Antje Schiffers zeigt in ihren genreübergreifenden Arbeiten Souvenirs nicht-touristischen Reisens. Dafür ist sie an verschiedenen Aufenthaltsorten weltweit Kooperationen mit Einheimischen eingegangen und rückt so Themen wie Gastfreundschaft, Kommunikation, aber auch Wirtschafts- und Tourismusfragen in den Mittelpunkt ihres Werks. Seit Beginn des Jahrtausends verfolgt sie dieses Langzeitprojekt, das sie auch mehrfach nach Worpswede führte, unter anderem als Stipendiatin im Barkenhoff 2007. Die Ergebnisse sind vielfältig, es können Zeichnungen oder Skizzen, aber auch Kunsthandwerk oder Filme sein. Ihre Arbeit in der Großen Kunstschau, die über die verlängerte Ausstellungszeit bis Ende Mai hinaus das ganze Jahr über stehen bleiben soll, ist eine Rauminstallation eines globalen Dorfladens. Was wiederum besonders in Worpswede, das seit den 1930er-Jahren auch mit der – allerdings fragwürdigen – Vokabel „Weltdorf“ umschrieben wird, passend erscheint.

Offen und fokussiert sei der Blickwinkel Schiffers', begründet die Jury ihre Entscheidung. Und Bernd Lütjen betonte die große Konsequenz, mit der die Künstlerin im wahrsten Sinne des Wortes ihre ganz eigenen Wege gehe. „Die Welt will gesehen werden“ lautet eine ihrer Prämissen und führt sie etwa zu Projekten, bei denen sie eine Zeit lang auf einem Bauernhof lebt und für Kost und Logis einen Film über das Leben und Arbeiten vor Ort dreht. Es geht ihr bei ihren „Tauschgeschäften“ um die Begegnung und die Auseinandersetzung mit Menschen, nicht um den touristischen, kurzweiligen, aber letztlich oberflächlichen Moment. Sie arbeitet sich ein in andere Lebenswelten und gibt Einblicke in ihre. Das wiederum erhebt sie zu einer Kunst, die selber wie ein Türöffner wirkt: Ihre Arbeiten sind nicht abgehoben oder beiläufig, sie sind ebenso einladend und niedrigschwellig wie hintergründig und tiefgehend.

Weitere Informationen

Die Ausstellung kann zurzeit nur nach Anmeldung besucht werden, entweder zwischen 10 und 13 Uhr unter der Rufnummer 04792/ 93 58 20 oder online unter der Adresse qrco.de/pmb-kunstpreis2020. Die Preisverleihung soll ab Freitag, 30. April, 19 Uhr ebenfalls unter diesem Link zu sehen sein, auch eine digitale Kuratorenführung gibt es dort.