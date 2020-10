Mobiltelefon und Ohrstöpsel genügten Emma Ziemann als Equipment für die Teilnahme am "Climbing-Project". (Christian Kosak)

Hülseberg. Emma Ziemann, ihre Familie, die Freunde und die Schulgefährten fiebern einer Premiere entgegen, einem Hörerlebnis, das sie an diesem Freitag, 16. Oktober, zum ersten Mal teilen können. Bei der Produktion des Musikvideos „The Climbing Project“, das dann auf Portalen wie Youtube und IGTV erscheinen wird, gehörte die 16-jährige Schülerin aus Hülseberg zu den Vokal-Interpreten. „Ich bin mir nicht sicher, ob meine Stimme gut zu hören sein wird“, gibt die junge Musikerin zu bedenken. Aber zu sehen sein wird Emma Ziemann auf jeden Fall – als eine von 30 an dem internationalen Online-Musikprojekt Beteiligten, Profis und enthusiastischen Amateuren mit sechs verschiedenen Staatsangehörigkeiten, die an der Neuaufnahme des Songs „Climbing“ von Karrie Pavish Anderson mitwirkten. Stimmen wie der Sopran der Kreisstädterin und jene der Instrumente wurden von den Musikerkollegen in ihren jeweiligen Heimstudios auf der Grundlage von „Guide-Tracks“ eingespielt – ohne Kenntnis davon zu haben, mit wem sie letztendlich gemeinsam „performen“ würden und wie das Endergebnis letztlich klingen würde.

Karrie Pavish Anderson ist eine mehrfach preisgekrönte Sängerin aus Alaska, die in ihren soullastigen Songs vom beschwerlichen Leben in der Eiseskälte von Galena, einem vom öffentlichen Straßenverkehr völlig abgeschnittenen Dorf am Yukon, erzählt und damit eine zunächst stetig wachsende Fanbase gewonnen hat. „Climbing“ handelt von einem Schicksalsschlag, der – metaphorisch – zu einer „Kletterpartie“ aus dem tiefen Tal hinauf auf einen Berg zwingt. Die Originalversion des gleichnamigen Songs wurde auf Karrie Pavish Andersons Album „Corner of 17th and Faith“ im Jahr 2017 veröffentlicht. Die Sängerin konnte damals nicht ahnen, dass sie schon im folgenden Jahr aus gesundheitlichen Gründen vor einer ähnlich gelagerten Herausforderung wie der in „Climbing“ beschriebenen stehen würde. Eine schwere Kopfverletzung zwang sie zu einem zumindest vorläufigen Karriere-Stopp. Keine Touren, keine Auftritte und somit auch keine Einnahmen mehr, stattdessen hohe Behandlungskosten.

„Ein krass anderes Leben“

Emma Ziemann hat das Schicksal der US-Sängerin erschüttert „Ich liebe Karries Musik, ihre Stimme und ihre Persönlichkeit und ‚Climbing‘ ist mein absolutes Lieblingslied von Karrie.“ Die Zehntklässlerin, die neben dem Osterholz-Scharmbecker Gymnasium auch die Kreismusikschule besucht, „ein bisschen“ Klavier und Gitarre spielt und seit drei Jahren in der Band Friday 5 pm singt, hat Karrie Pavish Anderson in mehreren Konzerten, sowohl in Osterholz-Scharmbeck als auch in Bremen, erlebt. Zum ersten Mal 2017 auf Gut Sandbeck auf Empfehlung ihres Gitarren-Lehrers Andreas Bäuml. Sie kam in Begleitung ihrer Mutter, die ebenfalls „total begeistert war“ von der Persönlichkeit der Singer/Songwriterin, die in dem Gesprächskonzert mit Geschichten aus dem größten und am dünnsten besiedelten US-Staat aufwartete. Geschichten, die sie zu ihren Liedern inspirierten und die auch die dort herrschenden Lebensumstände illustrierten. Emma Ziemann: „Ein krass anderes Leben.“ Als die Mutter einen runden Geburtstag feierte, lud sie Karrie Pavish Anderson zu einem der Wohnzimmer-Konzerte ein, die von der US-Sängerin angeboten wurden. Im Rahmen des verlängerten „Geburtstagsständchens“ wurde Emma Ziemann zum Mitsingen auf die Bühne gebeten. Das wiederholte sich bei einem Auftritt in einer Bremer Kirche, den die Fans aus der Kreisstadt besuchten.

Die Idee für das „Climbing“-Projekt wurde zu Beginn der Corona-Zeit geboren. Ziemann, die mit der durch Europa tourenden Musikerin aus Übersee in E-Mail-Kontakt geblieben war, freute sich sehr darüber, zum Kreis der für die Teilnahme auserkorenen Musiker zu zählen. „Ich habe über die Slack-App eine Anleitung, die Aufnahme von Karrie Pavish Andersons Part und die für mich bestimmten Noten bekommen, mir Stöpsel ins Ohr gesteckt und mich während des Singens für das Video gefilmt.“

Die auf diese Weise entstandenen Aufnahmen wurden in Alaska von der Soundtechnikerin Lucy Peckham, die in der Vergangenheit bereits für legendäre Künstler wie Queen tätig war, zusammengeführt. Zu den bekanntesten Projektbeteiligten zählten Grammy-Preisträger Vince Cherico am Schlagzeug, Singer/Songwriter Aaron English aus Nashville und die Britin Jen Armstrong.

Sicherlich herrscht auf den gängigen Onlineportale an neuen „Homemusic-Kooperationen“ der geschilderten Art aufgrund der bekannten Corona-Einschränkungen kein Mangel, doch das Climbing-Project sticht doch auf seine Weise heraus – zumindest hinsichtlich Internationalität und Reputation der beteiligten Künstler. Von der Qualität des Ergebnisses wiederum kann man sich auf den einschlägig bekannten Portalen ein Bild machen, wo der Videoclip, wie eingangs erwähnt, von diesem Freitag an anzuklicken ist beziehungsweise gestreamt oder heruntergeladen werden kann. Bei der international besetzten Neuaufnahme handelt es sich um eine überarbeitete Version des „Climbing-Projects“. Das „Original“ erlebte seine Weltpremiere bereits im Juni im Rahmen des „Spenard Jazz Festival“, welches in diesem Jahr als reine Online-Veranstaltung stattfand. Auf der Facebookseite des Festivals ist dieses Video samt einer halbstündigen „Making Of“-Dokumentation und einem Exklusivinterview mit der Initiatorin im Rahmen der „Saturday Show“ zu sehen.



Die Premiere des Musikvideos von „The Climbing Project“ (an diesem Freitag, 21.15 Uhr) kann man sich auf Youtube über folgenden Link ansehen: https://youtu.be/J-48EvQyQkQ. Außerdem über die Internetseite von Karrie Pavish Anderson (https://karriepavishanderson.com/home).