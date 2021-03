Manfred Kück (rechts) und Herbert Baake pflanzen einen Apfelbaum. (CARMEN JASPERSEN)

Vollersode. Herbert Baake strahlte. Dabei regnete es und der Wind wehte heftig. „Das ist gut so. Wir haben hier eine schöne Matsche. Jetzt brauchen wir nicht noch zusätzlich gießen“, freute er sich. „Das ist ideales Pflanzwetter“, ergänzte Mitinitiator Manfred Kück. Auch er war guter Dinge. In fünf Zweiergruppen hatten sich Vollersoderinnen und Vollersoder aufgemacht, sieben Großbeete anzulegen. Sie befinden sich auf den Wegen der nördlich von der Bergstraße liegenden Flurstücke Rugenberg und Steinrade beim Supermarkt „Nah und Gut Baake“.

Im Juli vergangenen Jahres hatte sich eine Interessensgemeinschaft für das engagierte Projekt zusammengefunden. Die Gemeinschaft wandte sich an den Umwelt-, Planung-, Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Vollersode. In einem Schreiben beschrieb und begründete sie präzise ihr Vorhaben. Sie schlugen vor, in den nächsten Jahren Gemeindewege neu zu vermessen und mit niedrig wachsenden Feldgehölzen wie Holunder, Haselnuss, Schlehe, Vogelbeere oder Hagebutte und Obstbäumen bepflanzt werden. Im Blick dabei waren unter anderem die Gemeindewege, die von der Bergstraße durch die Flurstücke Rugenberg und Steinrade führen.

Wanderwege für die Artenvielfalt

Manfred Kück zufolge entstand die Idee für das Projekt selbst im Verlaufe eines Gespräches beim 70. Geburtstag im Dezember 2019 des inzwischen verstorbenen Berthold Dunkel. Zu bedenken gibt die Interessensgemeinschaft, dass „mehr als die Hälfte der Wildpflanzen und Insekten in den letzten 30 Jahren aus unserer Umgebung verschwunden“ seien. Hasen und Rebhühner seien nur noch selten zu finden. „Wir glauben, dass die Gemeinde Vollersode einen guten Beitrag leisten kann, auf öffentlichem Grund die Rückkehr von Ackerwildpflanzen wie der Kamille oder dem Wiesensalbei zu ermöglichen und den Bestand an Insekten, Vögeln, Wildpflanzen und Wild zu erhöhen“, ist die Gruppe überzeugt. So können ihr zufolge weitere Wanderwege mit vielen schönen Blickfeldern über die Gemeinde entstehen.

Auch Angela Greff, Bürgermeisterin der Gemeinde Vollersode, stattete den Pflanzern einen kurzen Besuch ab. „Da gab es damals keine Diskussionen“, sagte sie mit Rückblick auf die Ausschusssitzung. Die Idee der Initiative fand großen Zuspruch. Da hätten alle mitgezogen, so die Bürgermeisterin.

Die Anpflanzungen befinden sich nach ihren Worten alle auf öffentlichen Wegen. Das bestätigt auch Felix Ahrens von der Bauabteilung der Samtgemeinde Hambergen. Per GPS habe er die genauen Grenzen zwischen den Äckern und öffentlichen Wegen ausgemacht, so Ahrens. Außerdem sei das Projekt mit den Landwirten, deren Äcker an die Wege grenzen, abgesprochen worden. Vor der Aktion hatte er gemeinsam mit Manfred Kück die sieben rechteckigen Flächen, etwa zehn mal 1,5 Meter groß, mit Pflöcken abgesteckt.

„Jede dieser Inseln wird noch eingezäunt“, informierte Bürgermeisterin Greff. Das übernehme in Kürze der Bauhof Hambergen. Alle Pflanze sind laut der Bürgermeisterin von einem am Orte ansässigen Gartenbaubetrieb angeliefert worden. „Und das zu einem sehr günstigen Preis.“ Am Pflanztag sprachen die Pflanzer auch untereinander ab, wer als Pate einen Pflanz-Streifen zur künftigen Pflege übernimmt.

„Diese Initiative hat mich angesprochen“, sagt Torsten Schanz. „Ich lebe hier und bin häufig in der Natur unterwegs“, entgegnete der Vollersoder auf die Frage, weshalb er mitmache. Auch der 13-jährige Jakob griff zum Spaten und ließ sich den Wind um Nase und Ohren wehen. „Ich helfe gerne mit“, sagte er zu seinem Motiv, bei dieser Pflanzaktion dabei zu sein.

Die Gruppe möchte es bei der aktuellen Aktion nicht belassen. In Augenschein genommen hat man den Weg von Selworth zum Fehr, der von Anwohnern Gatzenweg genannt wird. „Dieser Weg mit wunderschöner Aussicht über das weite Land ist zugewachsen und wird als Lagerplatz genutzt“, haben die Mitglieder ausgemacht. „Sollte das auch erfolgreich sein, könnte man in den Folgejahren weitere Wege pflegen und gestalten“, blickt Mitinitiator Kück in die Zukunft.

Im Spätherbst jeden Jahres jeweils einen Weg artenreich neu zu gestalten, sei durchaus vorstellbar, finden die Akteure. „Wir sind gerne bereit, uns mit Rat und Tat und mit Spenden an der Bepflanzung zu beteiligen.“ Bürgermeisterin Greff steht entsprechenden Vorhaben nach eigener Aussage offen gegenüber.