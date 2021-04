Bürgermeister Torsten Rohde wartet ab, ehe es beim Modellprojekt "Sicheren Zonen" in Osterholz-Scharmbeck weitergeht. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Nach der Bewerbung um eine Teilnahme am niedersächsischen Corona-Modellprojekt „Sichere Zonen“ ruhen weitere Vorbereitungen in Osterholz-Scharmbeck. Wie Bürgermeister Torsten Rohde auf Nachfrage der Redaktion erläutert, befinde man sich weiterhin auf dem Stand vor der Bewerbung. Entscheidend sei nun, wie sich die Bundesregierung in Sachen „Corona-Notverordnung“ entscheide. „Wir haben nun aber völlig andere Rahmenbedingungen“, merkt Rohde an.

Solange das Vorgehen der Bundesregierung nicht feststehe, mache es aus Sicht des Bürgermeisters keinen Sinn, weitere Energie in eine mögliche Teilnahme zu stecken. Rohde rechnet damit, dass noch Wochen oder gar Monate für das Gesetzgebungsverfahren ins Land gehen könnten, ehe ein Gesetzestext zum verschärften Infektionsschutz vorliegt. Alles befinde sich in der Schwebe. Darüber werde er anlässlich der Sitzung des Verwaltungsausschusses an diesem Donnerstag die Teilnehmer der Runde informieren.

In der Gemeinde Lilienthal ist die Sache anders gelagert. Wie Bürgermeister Kristian Tangermann am Dienstag betonte, ist für Lilienthal vorgesehen, zusätzliche Kapazitäten für Corona-Tests zu schaffen. Ohne aktuelles Negativ-Ergebnis dürfe kein Kunde die Läden und Betriebe betreten, stellte Tangermann klar. Auch die Geschäftsleute im Ort halten trotz vielfach geäußerter Bedenken an ihrer Bewerbung für die Teilnahme am landesweiten Modellprojekt fest. In Lilienthal ist man gespannt, wie sich die anstehenden Beschlüsse zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes auf die Modellprojekte auswirken werden. Bürgermeister Kristian Tangermann hob im Gespräch hervor, dass er es nach wie vor für sinnvoll hält, neue Wege auszuprobieren. „Vor dem Hintergrund, dass wir noch lange mit dem Virus leben müssen, geht es darum, vernünftige Lösungen zu entwickeln“, sagte er. Auch für die Genossenschaft Lili Live als örtliche Wirtschaftsvertretung hat sich die Bewerbung, die gemeinsam mit der Gemeinde und dem Landkreis auf den Weg gebracht wurde, nicht erledigt. In der Öffentlichkeit sei der Eindruck entstanden, mit dem Modellprojekt könnten alle Geschäfte wieder wie in Vor-Corona-Zeiten ihre Türen öffnen. Das aber sei nicht der Fall, betont Lili-Live-Sprecherin Andrea Vogelsang.

Die Osterholzer Kreisverwaltung hatte am 7. April bekannt gegeben, dass sich Osterholz-Scharmbeck und Lilienthal um eine Teilnahme am Modellprojekt beim Land beworben haben. Die Idee: Mit einem engmaschigen Sicherheitsnetz, notwendigen Testkapazitäten und elektronischer Kontakt-Nachverfolgung sollen bei einem stabilen Inzidenzwert unter 100 Einzelhandel und Gastronomie öffnen dürfen.