Trotz Corona-Pandemie konnten die Bürger am Entwurf des Gemeindeentwicklungskonzepts für Ritterhude beteiligt werden (Bild). Nun befasste sich der Bauausschuss mit dem aktuellen Stand des Projektes. (Brigitte Lange)

Ritterhude. Trotz Coronavirus liegt das Planungsbüro BPW Stadtplanung mit der Aufstellung eines Integrierten Gemeindeentwicklungskonzepts für Ritterhude im Zeitplan. „Die erste Phase haben wir termingerecht geschafft“, teilte Stadtplanerin Claudia Dappen den Mitgliedern des Ritterhuder Ausschusses für Bau und Planung mit. Heißt: Die Bürgerwerkstätten für die fünf Ortsteile konnten stattfinden. Dappen: „Fast 80 Personen haben daran teilgenommen.“

In Platjenwerbe hätten 24, in Werschenrege 14, in Stendorf neun, in Ihlpohl 16 und in Alt-Ritterhude 23 Menschen die Bürgerbeteiligung genutzt, um ihre Ideen einzubringen. „Wir haben 174 Hinweise erhalten“, sagte Dappen. Darüber hinaus hätten sie drei umfangreiche Zuschriften erhalten. Die Auswertung aller Anregungen habe gezeigt, dass die Ritterhuder die Siedlungsentwicklung und die Mobilität als größte Herausforderung sehen. Auch die Frage der Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer im Straßenverkehr treibe die Bürger um. „Und die Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Bremen ist ein Dauerthema“, so Dappen.

Kontrovers sei wiederum über die Siedlungsentwicklung in den Ortsteilen diskutiert worden. So beschäftige die Platjenwerber seit gut zehn Jahren das Für und Wider einer Innenverdichtung beziehungsweise Hinterlandbebauung. „Viele Platjenwerber sind dafür“, sagte Dappen. Aber nicht alle: Einige wollten die großen Grundstücke erhalten. Das Thema sei konfliktbehaftet.

Bezahlbarer Wohnraum, alternative Wohnformen, Mehrgenerationenhäuser – auch das seien Themen, die den Ritterhudern am Herzen lägen. In Platjenwerbe gebe es dazu tatsächlich bereits ein konkretes Projekt. Wie berichtet, will dort eine Erbengemeinschaft mit einer Interessengruppe ein Mehrgenerationen-Haus inklusive Treffpunkt für die Platjenwerber verwirklichen. In Alt-Ritterhude sei das Interesse an einem Mehrgenerationenhaus ebenfalls groß. Dort biete sich eventuell der Bereich Mühlenberg an, fasste die Planerin zusammen.

Die Option, Außenbereichssatzungen für die verschiedenen Ortsteile von Ritterhude aufzustellen, sei ebenfalls thematisiert worden, erfuhr das Gremium. „Sie erleichtern das Bauen im Außenbereich“, so Dappen. Aber sie müssten für jeden Bereich individuell aufgestellt werden. Es gehe stets nur um eine sinnvolle Ergänzung, nicht um eine Erweiterung des Siedlungsbereichs. Auch begründeten solche Satzungen kein Baurecht.

Was die Infrastruktur betrifft, so hätten die Teilnehmer auf die überlasteten Sportstätten hingewiesen; sie wünschten sich mehr Fachärzte, befürworteten Treffs für die Jugendlichen. Uneins seien sich die Menschen beim Thema Gewerbeflächen. Einige wollten langfristig welche entwickeln, andere wollten keine neuen haben. Dappen: „Dazu gibt es keinen Konsens.“ Zu den Wünschen, die die Bürger geäußert hatten, gehörte auch ein Zugang zur Hamme.

Zwei Anträge von CDU und SPD

„Im Frühjahr gehen wir wieder in den Ausschuss“, so Dappen. Danach stehe eine weitere Bürgerbeteiligung an, um im Sommer 2021 das Ergebnis präsentieren zu können.

CDU und SPD präsentierten dem Ausschuss zwei Anträge, die im direkten Bezug zum Gemeindeentwicklungskonzept stehen: Beide wollen, dass die Aufstellung eines Entwicklungsplans „Hamme/Ortskern Ritterhude“ Teil des neuen Konzepts wird. Ziel solle es sein, „die Entwicklung des Ortskerns auch nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme weiter positiv zu begleiten und zu forcieren. Zusätzlich sollen Lösungen aufgezeigt werde, wie die Hamme für die Bürger auch von der Riesstraße aus erreichbar ist.“

Ein zweiter SPD/CDU-Antrag griff die Idee der Außenbereichssatzung auf; er fordert, dass im Rahmen des Entwicklungskonzepts geprüft werden solle, für welche Bereiche der Gemeinde solche Satzungen Sinn hätten. Die Anträge stießen auf große Zustimmung. Allerdings, darauf wies Bauamtsleiter Michael Keßler hin, gehörten beide Punkte nicht zum Auftragsumfang von BPW: „Wir können den Auftrag nicht einfach erweitern, sondern müssen ihn ausschreiben“, so Keßler. Darüber habe der Rat zu entscheiden.

Giselher Klinger (CDU) betonte, dass Anträge gestellt werden müssten, damit etwas passiere und Vorschläge nicht vergessen würden: „Der Rat soll sagen, wohin es geht.“ Diese Möglichkeit bekommt das Gremium am Donnerstag, 10. Dezember, ab 19 Uhr im Hamme-Forum. Der Sachstandsbericht zum Gemeindeentwicklungskonzept wurde jetzt vom Ausschuss zur Kenntnis genommen, die SPD/CDU-Anträge wurden mehrheitlich befürwortet.