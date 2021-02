Das geplante Bauvorhaben würde sich gut in die grün geprägte Umgebung einfügen, erklärte die Garlstedter Ortsvorsteherin Marie Jordan. (Christian Kosak)

Garlstedt. Der grüne Osten Garlstedts könnte bald weiter an Einwohnerzahl zulegen. Sieben Bauplätze für Ein- und Zweifamilienhäuser, jeweils 800 bis 1000 Quadratmeter groß, sollen dort entstehen, so jedenfalls die Pläne des Grundstückseigentümers, dessen Antrag auf Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplanes im Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung ein ausgesprochen positives Echo fand. Marie Jordan (CDU), Ortsvorsteherin in Garlstedt, berichtete von zahlreichen Anrufern, die sich bei ihr nach freien Baugrundstücken erkundigten. Daher sei das Vorhaben „absolut begrüßenswert“. Würde es erfolgreich umgesetzt, würden sich die Häuser gut in die Umgebung einfügen. Jörg Monsees von der SPD-Fraktion schwärmte gar von einem „Sahnestück“, als er auf die bereits vorhandene Infrastruktur hinwies („Ideal für junge Familien“), auf Schule und Kita im nahen Nachbarort Heilshorn. Im Stadtgebiet seien zwar nicht wenige entwicklungsfähige Flächen vorhanden, doch es herrsche Mangel an Grundstückseignern, die bereit wären, sich von ihrem Besitz zu trennen.

Die Grünlandfläche, auf der die Immobilien errichtet werden sollen, erstreckt sich zwischen den Straßen Vor dem Raden und Auf dem Raden, umfasst 7000 Quadratmeter und ist laut Flächennutzungsplan für Wohnbau ausgewiesen. Südlich davon finden sich bereits bebaute Grundstücke, die über den Garlstedter Kirchweg erschlossen werden, während im Norden teilweise recht stattliche Bäume herangewachsen sind. Die höchsten haben 20 Meter und mehr erreicht, berichtete Stadtplaner Stefan Kamischow, weshalb der Bestand insgesamt als schützenswert gilt. Die Stadtverwaltung sieht an dieser Stelle eine „Problemlage“. Es sei damit zu rechnen, dass hier gewisse Abstände zu Wohnhäusern und Nebengebäuden einzuhalten wären, heißt es in der Tischvorlage für die Ausschussmitglieder. Von Naturschutzverbänden und auch vom Landkreis Osterholz könnten Bedenken kommen und Auflagen durchgesetzt werden. Gefährdungen durch Windwurf oder Waldbrand müssten minimiert werden.

Ein Plan mit Potenzial also, aber auch mit Problemen. Zu den Bäumen gesellt sich als weiterer limitierender Faktor eine Erdgasleitung, für die an beiden Seiten ein Sicherheitsabstand von vier Metern einzuhalten ist, was die bebaubare Fläche vermindert und daher, wie Wilfried Pallasch von der Bürgerfraktionsgruppe feststellte, „Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit“ des gesamten Projekts hat. Er empfahl ausdrücklich, dem Antrag zuzustimmen, zumal sich daraus für die Stadt keine finanziellen Risiken ergeben. Denn die Planungskosten liegen in diesem Fall beim Investor. Sowohl Kamischow als auch Marie Jordan machten keinen Hehl daraus, dass der Antragsteller möglicherweise seine Erwartungen herunterschrauben muss, was die Zahl der zu realisierenden Bauplätze angeht.

Stephan Dickel (SPD) empfahl, die Gelegenheit beim Schopfe zu ergreifen, um zwischen den Straßen Auf dem Raden und Vor dem Raden eine öffentliche Wegeverbindung für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen, die einen komfortablen und sicheren Zugang zum Kirchacker-Spielplatz gewährleisten könnte. In diesem Zusammenhang tauchte die Frage auf, ob der Föhrenweg, der nordöstlich vom Garlstedter Kirchweg parallel zu dieser Straße verläuft, noch in öffentlicher Hand ist. Kamischow musste das verneinen. Der Grundstückseigentümer schildert in seiner Bauanfrage noch den Hintergrund, dass die nördlich angrenzende Waldfläche rund 0,75 Hektar umfasst und „vor 25 bis 30 Jahren, als dort noch kein Wald erkennbar war, in acht bebaubare Grundstücke parzelliert wurde“. Sondierungen hinsichtlich einer möglichen Erschließung dieser Grundstücke und jener des Antragstellers sollen stattgefunden, aber keine Einigung erbracht haben. Die Eigentümer aus dem Eschenweg würden den herangewachsenen Wald als Sicht- und Lärmschutz nutzen. Der Antragsteller betont, dass sowohl zur unterirdischen Hauptversorgungsleitung als auch zum Wald Richtung Eschenweg-Bebauung die „entsprechenden Abstände“ eingehalten würden.