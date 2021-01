Vor allem an Markttagen voll besetzt: Das Parkdeck an der Marktweide. Auch beim anstehenden Umbau der Innenstadt spielt das Thema "Stellplätze" eine große Rolle. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Die Stadt möchte für den anstehenden Stadtumbau neue Planungsfreiheit schaffen und geht beim Thema Parken auf Investoren und Bauherren zu. Wer einen unverhältnismäßig hohen Aufwand nachweisen kann, um die nötige Anzahl von Abstellplätzen zu erstellen, soll sich künftig teilweise von der Pflicht frei kaufen können. Dazu soll die zugehörige Satzung überarbeitet werden.

Wer beim Bau oder bei Umnutzung einer Immobilie nicht die geforderte Menge an Einstellplätzen auf seinem Grundstück schaffen kann, könnte bald mehr Spielraum für die Gestaltung erhalten. Denn für Bauherren, die beim Herstellen von Abstellplätzen auf ihrem Grundstück „außergewöhnliche Schwierigkeiten“ nachweisen können, sollen Ausnahmen für die gesetzliche Pflicht gelten. Für die teilweise Befreiung, könnte dann eine Ablösesumme zu zahlen sein. Wie hoch diese ist, hängt unter anderem von der Stadt-Zone ab, in der das Neubauvorhaben realisiert wird.

Zurzeit gilt: Wer ein Privathaus oder Geschäftsgebäude baut, muss im Normalfall ein bis 1,5 Parkplätze je Wohnungseinheit vorhalten. Diese Vorgabe ist in Innenstadtlagen manchmal nicht umzusetzen, weil schlichtweg der Platz fehlt. Der Bauplatz-Mangel führt dazu, dass auch Baulücken geschlossen werden. Grundstücke, die aufgrund ihres Geländeverlaufs oder Grundstückzuschnitts für Bauherren bislang wenig attraktiv waren, finden jetzt Interessenten. Ein Beispiel dafür ist das Bauvorhaben an der Straße Am Hang. Dort möchte der Unternehmer Hilse ein Mehrfamilienhaus auf einem lange brach liegenden Hang-Grundstück errichten (wir berichteten). Nach einer erneuten öffentlichen Auslegung und dem Abwägen von Einwänden hat der Rat den neu vorgelegten Entwurf nun einstimmig abgesegnet.

Dieser sieht für die zwölf Wohneinheiten 18 Parkplätze vor. Zwölf Abstellplätze sollen in der hauseigenen Tiefgarage geschaffen werden. Da aufgrund der Hanglage Stellflächen auf dem Grundstück nur mit unverhältnismäßig hohen Schwierigkeiten zu erstellen sind, dürfte der Bauherr die restlichen sechs der geforderten 18 Plätze ablösen. Sie sollen im Umfeld des neuen Gebäudes, auf öffentlichem Grund entstehen.

In Osterholz-Scharmbeck hat die Verwaltung für das Stadtgebiet vier Zonen ausgewiesen. Die Ablösekosten liegen im direkten Innenstadtbereich (Zone I) bei 6850 Euro je Platz. In Pennigbüttel (Zone IV) wären es 3350 Euro je Stellplatz. Auch der Zuschnitt der Zonen soll in der Neufassung der seit 2001 gültigen Satzung angepasst werden.

Unter anderem darüber wird im nicht-öffentlichen Verwaltungsausschuss am Donnerstag, 21. Januar, und abschließend am 18. März im Stadtrat erneut beraten. Eigentlich hätte die Neufassung der Satzung auf der Ratssitzung im Dezember beschlossen werden sollen. Doch das Thema wurde per Mehrheitsbeschluss vertagt. Wilfried Pallasch und Fraktionskollegen hatten von Baudezernent Manuel Reichel versprochene Unterlagen verspätet erhalten.

Die Bürgerfraktionsgruppe habe sich vor einem Ratsentscheid über die aktuelle Lage ein detailliertes Bild machen wollen, so Pallasch auf Nachfrage der Redaktion. Auch eine Anpassung der Höhe der Ablösesätze, die seit 20 Jahren unverändert sind, sollte geprüft werden. Stephan Dickel (SPD) hatte in der Sitzung zudem angeregt, eine Auflistung der Ablöse-Parkplätze vorzunehmen. Damit sei nachvollziehbar, wie viele Plätze es in der Vergangenheit waren und wie das Geld in neue Parkgelegenheiten wieder investiert wurde.

Die Bürgerfraktionsgruppe plädiert dafür, zuerst die gesamte Stadtentwicklung zu betrachten, um dann zu überlegen, wo und wie viele Parkplätze nötig sind. Denn im Innenstadtbereich gebe es aktuell keinen Platz, um überhaupt noch Parkplätze auf öffentlichem Grund herzustellen, merkt Pallasch im Gespräch mit dem OSTERHOLZER KREISBLATT an. Wenn der Platzbedarf feststehe, könne man über die Höhe der Ablösekosten reden. Dass das Thema Parkraum in der Stadt angegangen werden müsse, sei für ihn klar. Wer sich beispielsweise in Scharmbeckstotel umschaue, werde schnell auf die Idee kommen. Pallasch spielt auf Stellplatzsituation in der Straße Am Brockenacker in Scharmbeckstotel an. Bei der Entwicklung des Baugebiets sei man rechnerisch von 0,8 Parkplätzen je Wohneinheit ausgegangen. Eine Fehleinschätzung aus heutiger Sicht: Es fehlen zig Parkplätze, Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr kommen aufgrund der Parksituation nicht durch, so Pallasch. Der Bürgerfraktionsgruppe ist ebenso wichtig, Ereignisse wie das Gerangel um die Fällung der Blutbuche hinter dem ehemaligen Von-Seggern-Haus künftig zu vermeiden. Wenn „jemand etwas Gutes tun“ wolle, müsse man die Möglichkeiten haben, auf den Bauherren zuzugehen, sagt Pallasch.

Die Verwaltung will die Neufassung lediglich an neue gesetzliche Rahmenbedingungen anpassen. Es gehe nicht um Interessen von Bauherren, sondern um „städtisches und öffentliches Interesse“, wie Baudezernent Manuel Reichel betont. „Schließlich fehlt es an einer Möglichkeit, Ausnahmen zuzulassen."