Die erste Bürgerwerkstatt in Platjenwerbe zum Gemeindeentwicklungskonzept für Ritterhude. (Brigitte Lange)

Platjenwerbe. Von dem Philosophen Heraklit soll das Zitat stammen: „Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung.“ Die Ritterhuder geben diesem Wandel Richtung und Struktur indem sie vor geraumer Zeit entschieden haben, das Gemeindeentwicklungskonzept aus dem Jahr 2009 über das Jahr 2020 hinaus bis 2035 fortzuschreiben. Den Auftrag vergaben sie an das Bremer Büro „bpw – Stadtplanung“. Dessen Mitarbeiter haben den ersten Schritt, die Analyse, inzwischen abgeschlossen. Nun sollen die Bürger in das Projekt einbezogen werden. In dieser Woche luden die Planer sie zur ersten von fünf Bürgerwerkstätten ein. Für jeden Ortsteil eine. Den Auftakt machte Platjenwerbe. Zusammen mit zwei Kolleginnen begrüßte Stadtplanerin Claudia Dappen die Corona-bedingt kleine Schar an Teilnehmern im Dorfgemeinschaftshaus. An diesem Abend solle es nicht um konkrete Maßnahmen gehen, erklärte Dappen. Vielmehr wollten sie die Ergebnisse ihrer Analyse kurz präsentieren und Anregungen, Hinweise und Wünsche der Bürger dazu sammeln, wie sie sich in Platjenwerbe ein Ritterhude beispielsweise im Jahr 2035 vorstellen.

Eine Idee davon, wie die Platjenwerber in Zukunft leben möchten, hatte Claudia Dappen bereits. Auf Initiative des Heimatvereins hatten die Bürger jüngst ihr eigenes Entwicklungskonzept für Platjenwerbe entworfen und dieses an die Verwaltung zwecks Übernahme in das neue Gemeindeentwicklungskonzept weitergereicht. „Ihr Zukunftskonzept liegt uns vor“, bestätigte nun Dappen den Teilnehmer. Allerdings würden in diesem Papier sämtliche Aspekte – vom Wohnen bis zur Verkehrsanbindung – gleichrangig nebeneinander stehen. Wie wichtig die einzelnen Themen den Bürgern seien, habe sie bis zum Treffen nicht einschätzen können, sagte sie. So erhielt sie bei der Veranstaltung auf ihre Frage, ob zum Beispiel Seniorenwohnungen ein Thema sei, die aufschlussreiche einmütige Antwort: „Unbedingt“. Es gebe viele Platjenwerber, die in Einfamilienhäuser lebten, diese nicht mehr halten könnten oder wollten, aber unbedingt im Ort wohnen bleiben wollen. Dieser Wohnraum fehle. Weniger einig waren sich die Platjenwerber hingegen beim Thema Hinterbebauung. Während ein Teil von ihnen die Möglichkeit allgemein befürwortete, auf großen Grundstücken weitere Häuser zu bauen, wollten andere dies nur zulassen, wenn es sich bei den Bauherren um die Kinder von Platjenwerbern handelt.

Mit großem Interesse vernahm Dappen zudem, dass das im Platjenwerber Zukunftskonzept angedachte Mehrgenerationen-Projekt inzwischen konkrete Formen angenommen hat. So gibt es mittlerweile nicht nur Mitstreiter für das Projekt „WoZu“, sondern auch ein Grundstück (wir berichteten). Nun gehe es darum, dass die Gemeinde einer Änderung des Bebauungsplanes zustimme. „Da sind sie ja schon ziemlich weit“, staunte Dappen.

Auf Einkaufsmöglichkeiten vor Ort angesprochen, korrigierten die Platjenwerber die Planer. Nicht nach Ritterhude und Ihlpohl würden sie fahren: „Wir sind eher nach Lesum ausgerichtet“, teilten sie ihnen mit. „Dorthin kommen wir gut mit dem Rad.“

Beim Thema Mobilität waren dann auch die Radwege und deren Zustand, sowie die Qualität und Sicherheit der Fußwege ein wichtiges Thema für die Platjenwerber. Der Bürgersteig in der Schulstraße war für sie ein absolut negatives Beispiel. Bevor sie darauf liefe, erklärte eine Teilnehmerin, würde sie eher mit dem Rad die Strecke zurücklegen. Eine andere meinte, sie würde als Fußgängerin dort auf die Fahrbahn wechseln. Grund: Baumwurzeln drücken stellenweise den Bürgersteig hoch. Insgesamt sahen die Teilnehmer den Verkehr auf ihren Straßen kritisch. Zu schnell seien viele Autos unterwegs. Sie wollen daher Fahrradstraßen. Und noch etwas wünschten sich einige der Teilnehmer: einen Treffpunkt für die Jugend von Platjenwerbe. Derzeit, so hieß es, würden sich die Älteren abends im Bushaltehäuschen treffen. Einen anderen Platz gebe es nicht für sie.

Kurz angerissen wurde auch die Ausweisung und Entwicklung neuer Gewerbeflächen in Ritterhude. Mit einer Statistik wies Dappen auf die Wichtigkeit dieses Vorhabens hin. Demnach besitze die Entwicklung von Arbeitsplätzen in Ritterhude eine geringere Dynamik als in Lilienthal und Schwanewede. Zwei Gemeinden, die ebenfalls nah an Bremen und der Autobahn liegen. Zumindest was das Zeitfenster 2015 bis 2019 betrifft. Die Planer führen dies auf den Mangel an freien und vor allem verfügbaren Gewerbeflächen zurück.

Für das nächste Frühjahr ist eine zweite Runde „Bürgerwerkstätten“ geplant. Dann sollen konkrete Maßnahmen vorgestellt werden, teilte Dappen mit. Bis dahin werden die Planer die nun gesammelten Anregungen abwägen. Die Gemeinde hat Informationsmaterial zur Analyse und zu Zielen des Entwicklungskonzeptes auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Unter dem Stichwort „Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept Ritterhude 2035“ können diese zwischen dem 15. September und dem 15. Oktober heruntergeladen oder im Rathaus abgeholt werden. Darauf basierende weitere Anregungen werde sie dann an die Planer zwecks Abwägung weiterreichen, teilt die Verwaltung mit.

Weitere Bürgerwerkstätten sind für Sonnabend, 19. September, von 11 bis 13 Uhr in Werschenrege/Lesumstotel (Sporthalle) und von 16 bis 18 Uhr in Stendorf (Sporthalle) geplant. In Alt-Ritterhude findet die Bürgerwerkstatt am 28. September von 18 bis 20 Uhr im Hamme-Forumm, in Ihlpohl am 8. Oktober von 18 bis 20 Uhr in der Grundschule statt.