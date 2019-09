Birgit Heidenreich vom Michaeliskindergarten in Neuenkirchen demonstriert mit der Stoffpuppe Hein Hering und zwei Kindern, wie Plattdeutsch in der Kita läuft. (Armbrust)

Landkreis Osterholz. „Platt is cool, Platt is cool. Maak man mit, un wees nich fuul.“ Mit diesem als Rap gesungenen Text startete „Wat löppt op Platt im Landkreis Osterholt un umto?“. Eingeladen waren dazu am Mittwochabend in den großen Sitzungssaal des Kreishauses Interessierte, Fachleute und Pflegende der plattdeutschen Sprache. Die zweistündige Veranstaltung wurde denn auch durchweg auf Platt absolviert.

Ziel des Forums sei es, Menschen und Einrichtungen, die sich um die plattdeutsche Sprache bemühten, besser untereinander zu vernetzen, sagte Ursula Villwock vom Amt für Kreisentwicklung von der Kreisverwaltung. Aus Gesprächen mit Nele Ohlsen und Andrea Schwarz ist nach den Worten der Kulturbeauftragten die Idee entstanden, eine entsprechende Veranstaltung auf den Weg zu bringen.

Ohlsen ist Grundschullehrerin an der Kirsten-Boie-Grundschule in Wallhöfen, Schwarz an der Grundschule in Falkenberg. Beide sind auch Fachberaterinnen der Landesschulbehörde für die plattdeutsche Sprache. In dieser Funktion wollen sie besonders Lehrkräfte mit Ideen und Material unterstützen, wenn sie plattdeutsch unterrichten wollen. Ihnen zur Seite steht Silke Berthold vom Jugendamt. Sie ist Kita-Fachberaterin mit Schwerpunkt Sprache.

Bestandsaufnahme

Eine Bestandsaufnahme gab es von Reinhard Goltz vom Institut für niederdeutsche Sprache. Laut einer Umfrage verstehen nach seinen Worten gut 20 Prozent der Bürger im Norden noch sehr gut Platt, fast 27 Prozent gut. Allerdings würden nur etwa 16 Prozent der Menschen noch Platt sprechen, so Golz. Aber in der Altersgruppe bis zu 20 Jahren sei fast nichts mehr da. „Hier müssen wir was dran drehen“, folgerte er.

Im Fokus stehen bei ihm dabei nicht nur die Schulen, sondern auch schon Kindertagesstätten. Rückenwind verspürt er auch durch die Umfrage. Zwei Drittel der Befragten seien der Auffassung, dass mehr für das Niederdeutsche getan werden müsse, so Goltz. Als Motiv hat er ausgemacht: „Plattdeutsch bedeutet Heimat.“

Angesichts des offensichtlichen Missverhältnisses zwischen dem Verstehen und dem Sprechen des Niederdeutschen, sagte Hans-Hinrich Kahrs vom Landschaftsverband Stade: „Das darf nicht nur ins Ohr gehen. Wir müssen das auch auf die Zunge kriegen.“ Er verwies darauf, dass der Landschaftsverband 113 Projekte wie Lesewettbewerbe und Schultheatertage mit 320 000 Euro unterstütze. Auch gebe es am Mittwoch, 18. September, von 9 bis 16 Uhr den 37. Plattdeutschen Schulmeestertag zwischen Elbe und Weser. Er steht unter dem Motto „En Bloom, de du nich geten deist, de verdröögt ok in de kralle Sünn“. Er findet auf dem Herzapfelhof Lühs, Osterjork 102, in Jork statt.

Im weiteren Verlauf des Abends stellten die Besucher ein Spektrum an Initiativen und Möglichkeiten vor, die der Pflege und dem Erhalt des Plattdeutschen dienen. So bietet zum Beispiel die Volkshochschule Osterholz-Scharmbeck/Hambergen/Schwanewede plattdeutsche Kurse an. Die Fachberaterinnen Ohlsen und Schwarz informierten darüber, dass es im Landkreis Osterholz fünf Projektschulen gebe, die Platt im Unterricht nachhaltig förderten. Dass das Vermitteln von Plattdeutsch schon in der Kita geht, machte Birgit Heidenreich vom Michaeliskindergarten in Neuenkirchen deutlich. Mitgebracht hatte sie dazu die Stoffpuppe Hein Hering und zwei Kinder ihrer Einrichtung. Hein Hering brachte die Kinder zum Schnacken und Singen.

Die Mitarbeiterinnen des Landkreises selbst stellten eigene Publikationen vor. So hat der Landkreis ein Kinder-Erlebnis-Heft herausgegeben. Es ist zugeschnitten auf das letzte Kindergartenjahr und auf die vier Grundschuljahre. Außerdem gibt es beim Landkreis ein plattdeutsches Weihnachtsliederheft mit 29 Liedern. Dazu gehören zwei CDs, eine mit Musik und Gesang, eine weitere nur mit Musik. Außerdem hat die Kreisverwaltung einen Flyer drucken lassen. Die Broschüre enthält kurze Porträts von Einrichtungen, Einzelpersonen und Vereinen mit Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Bei allen steht das Plattdeutsche im Mittelpunkt. Der Flyer ist für Plattdeutsch-Interessierte im Kreishaus in Osterholz-Scharmbeck erhältlich. Informationen können auch bei Ursula Villwock unter der Telefonnummer 0 47 91 / 9 30 34 44 abgerufen werden.

Einig waren sich die Teilnehmer, dass eine Netzwerk-Veranstaltung zur plattdeutschen Sprache möglichst praxisorientiert wiederholt werden sollte.