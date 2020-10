Nicht nur Käufer müssen ab sofort im Bereich eines Wochenmarktes Maske tragen, sondern alle Menschen in der Nähe. Die Polizei will auch das in diesen Tagen verstärkt kontrollieren. (Christian Kosak)

Ein Bußgeld von bis zu 150 Euro droht demjenigen, der sich in Niedersachsen nicht an die Masken-Regel hält. Bis zu 400 Euro pro Person müssen für die Missachtung der Abstandsregel gezahlt werden, teilen Polizei und Osterholzer Kreisverwaltung mit. Vor dem Hintergrund der sprunghaft steigenden Corona-Infektionszahlen sei die Einhaltung dieser Regeln sehr wichtig, so Landrat Bernd Lütjen. Die Polizei Verden / Osterholz werde daher in diesen Tagen verstärkt mit dem Kreis-Ordnungsamt unterwegs sein, um die Bürger zu informieren und die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren. Unter anderem gilt jetzt in der Nähe eines Marktes stets die Maskenpflicht.