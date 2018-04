Die Gesamtzahl der Unfälle im Kreisgebiet ist leicht rückläufig, aber der Anteil der unaufmerksamen Fahrer nimmt allem Anschein nach zu. (Patrick Seeger)

Die Zahl der Verkehrsunfälle ist im Landkreis Osterholz im vergangenen Jahr gegen den Landestrend zurückgegangen. "Wenn man bedenkt, dass die Zulassungszahlen weiter steigen, ist das eine relativ gute Nachricht", erklärte am Freitag der Leiter der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Udo Jordan. Der Polizeichef strich im Beisein von Vertretern des Landkreises besonders die vergleichsweise niedrige Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten hervor. "Jetzt kommt es darauf an, diesen Trend zu verstetigen", nickte Landrat Bernd Lütjen. Möglicherweise, so der Verwaltungschef, bewähre sich der Mix aus Kontrolldruck und Prävention, den beide Seiten weiter fortsetzen wollen, um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen.

Besonderen Kummer bereitet den Ordnungshütern der steigende Anteil von Unfällen mit unerklärlichen Ursachen. Freie Sicht, bestes Wetter, gerade Strecke, und trotzdem kracht's. "Wir wissen oft nicht genau, was kurz vor einem Unfall im Auto passiert ist", sagte Jordan, "aber in immer mehr Fällen waren die Fahrer offensichtlich abgelenkt." Neben dem Handy am Ohr, für das es neuerdings höhere Bußgelder gibt, zählt nach seinen Worten auch die ganz legale Fahrzeugtechnik dazu: Auch ein Gespräch per Freisprecheinrichtung oder die Bedienung von Navi und Musikanlage könnten die Aufmerksamkeit des Fahrers im entscheidenden Moment von der Straße ablenken, sodass der zu spät oder falsch reagiere.

Die Verkehrsunfallstatistik. (BTAG Grafik)

"Die Möglichkeiten der Fahrzeugtechnik steigen; wir können da nur appellieren und das Bewusstsein dafür schärfen", bekannte Jordan. Er erhoffe sich neue Erkenntnisse von einer aktuellen Studie des niedersächsischen Innenministeriums, bei der unter anderem die Handydaten aus den Unfallautos ausgewertet werden. Deren Kombination unter anderem mit Zeugenaussagen und Analysen des Unfallorts könnten ab nächstem Jahr neue Ansätze für eine Vorbeugung liefern, so der Polizeichef. Unzweifelhaft sei, dass sich die Unfallfolgen bei nicht angepasster Geschwindigkeit potenzieren.

Verkehrssachbearbeiter Marcus Neumann stellte Einzelheiten der Statistik vor, die unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/68441 im Internet zu finden ist. Demnach gab es im vergangenen Jahr drei Verkehrstote - einen mehr als 2016 - sowie erneut 62 Schwerverletzte; fast zwei Drittel von ihnen verunglückten außerhalb der geschlossenen Ortschaft. Neumann setzte die Gesamtzahl von 2812 Verkehrsunfällen (minus 1,85 Prozent) ins Verhältnis zur Anzahl zugelassener Fahrzeuge (plus 2,59 Prozent) und fügte hinzu, es gebe inklusive der Einpendler zugleich eine steigende Anzahl von Fahrzeugbewegungen. Damit seien die Zahlen für den Kreis Osterholz "durchweg akzeptabel".

Die meisten Unfälle (627) ereigneten sich beim Wenden und Rückwärtsfahren etwa auf Parkplätzen; die Zahl der Wildunfälle, die bei Polizei oder Landkreis aktenkundig wurden, sank von 659 auf 582. Doch spätestens bei der dritthäufigsten Unfallursache, dem Nichteinhalten des Sicherheitsabstands, dürften die besagten Helferlein mit Display eine Rolle gespielt haben. Neumanns Datensammlung verzeichnet 432 Zusammenstöße infolge fehlenden Abstands.

"Wir bleiben dran"

Jeweils knapp weitere 200 Kollisionen gehen auf Missachtung der Vorfahrt und auf überhöhte Geschwindigkeit zurück. Der Anteil der Unfälle, bei denen Drogen oder Alkohol im Spiel waren oder gar die Hauptursache bildeten, ging im vergangenen Jahr auf 25 zurück. Auch wurden Neumann zufolge gegenüber den Vorjahren weniger Trunkenheitsfahrten ohne Unfall registriert (72 im Vorjahr, 102 im Jahr 2016), während erneut 30 Fahrzeuglenker positiv auf Drogen getestet wurden (Vorjahr 27). "Wir bleiben mit unseren Kontrollen da dran", betonten Neumann und Jordan, während Verkehrsdezernent Dominik Vinbruck hinzufügte: Auch für den Fall, dass der Privatkonsum von Cannabis irgendwann legalisiert werden sollte, werde es untersagt bleiben, sich bekifft ans Steuer zu setzen. "Das kommt mir in der öffentlichen Debatte manchmal etwas zu kurz", sagte Vinbruck.

Erinnert wurde bei der Pressekonferenz jetzt auch daran, dass Unfallflucht ein Straftatbestand ist – unabhängig von der Schadenshöhe. 470 Mal hatte sich der Verursacher einfach aus dem Staub gemacht, in knapp 40 Prozent der Fälle entdeckte ihn die Polizei später doch. Geringfügig besser ist diese Quote bei "Fahrerflucht mit Personenschaden": 16 von 35 solchen Vorkommnissen wurden anschließend aufgeklärt.

Bei der Aufklärung von Verstößen gegen das Tempolimit arbeiten Polizei und Kreisverwaltung unterdessen Hand in Hand. Für den Landkreis bekräftigten Landrat Lütjen und Abteilungsleiterin Anke Stelljes, dass eingenommene Blitzergelder nicht etwa im Haushalt versickern, sondern zu 100 Prozent in verkehrssichernde Maßnahmen gesteckt würden. "Daran wollen wir festhalten", so Lütjen. Vergangenes Jahr wurden fast 362 000 Euro ausgeschüttet, für dieses Jahr stehen nach Abzug der Kosten gut 608 000 Euro bereit. Wie berichtet, waren von den 713 353 Fahrzeugen, die der Landkreis 2017 kontrolliert hatte, 27 303 um so viel zu schnell, dass der Halter Post aus dem Kreishaus bekam. Stelljes: "Die Verstoßquote ist auf 3,83 Prozent leicht angestiegen, aber niedriger als in den Vorjahren."