Beim Aufenthalt auf dem Campus sollen sich alle Bürger wohl fühlen. Im Moment steht aber das Verhalten einer Gruppe von Jugendlichen der von der Stadt gewünschten Entwicklung entgegen. Anwohner und Passanten fühlen sich durch Lärm und zurückgelassenen Müll gestört. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. „Wir geben 'nen Haufen Geld aus für Tinnef“, moserte Thomas Krüger von der städtischen Linksfraktion. Anja Heuser (Bündnis 90/Die Grünen) gab zu, dass sie „ins Grübeln“ gekommen sei, „ob das verhältnismäßig ist, was wir da beschließen“, und Wilfried Pallasch von der Bürgerfraktionsgruppe beklagte, „dass wir mit unseren Mitteln immer hinten dran sind“. Die SPD-Fraktion hatte im vergangenen Jahr in einem Antrag dazu aufgerufen, Überlegungen anzustellen, wie im Campus-Quartier die Defizite bei den Themen Aufenthaltsqualität, Sauberkeit und Sicherheitsgefühl beseitigt werden könnten. Was nun aber von der Stadtverwaltung an Vorschlägen kam, schien den Mitgliedern des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung auch nicht so ganz geheuer.

Neben der „Vermüllung“ der Fläche, auf der die Stadt ein europaweit bewundertes Prestigeprojekt realisiert hat, sind auch Beschwerden von Passanten und Anwohnern über Pöbeleien und Lärmbelästigungen sowie sich bedroht fühlende Hausmeister Anlass dafür gewesen, dass sich die Politik in Zugzwang gesetzt sah und die SPD-Fraktion das Thema auf die Tagesordnung brachte. In der Diskussion über einen Vortrag der Polizei, der Ende 2020 im zuständigen Fachausschuss gehalten wurde, kristallisierten sich vor allem illegale Autorennen als ein Problem heraus, das es zu lösen gilt. In der Tischvorlage für den Planungsausschuss war von „Auto-Posing“ die Rede, von aufheulenden Motoren beim Kavaliersstart und Kurvenfahrten mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, die sichtbare Spuren in Form von massivem Reifenabrieb hinterließen. Die Polizeistreifen waren immer wieder vor Ort, auch um Corona-Kontrollen durchzuführen, doch Raser auf frischer Tat zu ertappen vermochte sie nicht.

Die Verwaltung schlug vor, die trotzdem überwiegend polizeibekannten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich auf dem Campus in auffälliger Weise die Zeit vertreiben, buchstäblich in die Schranken zu weisen. Variante eins der sich in der Prüfung befindenden Optionen: elektronische Schranke im Bereich der Brücke über den Scharmbecker Bach, zwischen den Parkplätzen Allwetterbad und Gymnasium. Voraussichtliche Kosten: 8000 Euro. Variante zwei: elektronische Schranke oder absenkbare Poller im Bereich zwischen Altenheimparkplatz und Campusplatz, jeweils mit Steuertechnik zur Fahrzeugerkennung. Geschätzte Kosten: für die Schranke etwa 8500 Euro, für den Poller – möglicherweise werden auch zwei davon benötigt – jeweils 24.000 Euro. Bei allen vorgeschlagenen Maßnahmen sind die notwendigen Tiefbaumaßnahmen nicht eingerechnet.

Was eine Sperrung an dieser Stelle kompliziert macht, ist der ÖPNV, die Passage von Linienbussen und Schulbussen. Aus technischer Sicht sei die Schranke einfacher umzusetzen, heißt es in der Vorlage aus dem Rathaus. Der Poller-Option steht möglicherweise ein Konflikt mit Versorgungsleitungen im Wege. Wie auch immer, der Fachausschuss gab mit 10:1-Mehrheit der Stimmen schon einmal grünes Licht für eine sogenannte Teileinziehung, eine behördliche Allgemeinverfügung, mit der juristisch die Voraussetzungen für die geplanten Eingriffe in den öffentlichen Straßenverkehr geschaffen sind. Für eine dauerhafte Sperrung reicht es nicht aus, beispielsweise nur ein Verkehrsschild aufzustellen. Bauamtschef Frank Wiesner erläuterte die Teileinziehung als ersten Schritt. „Dies ist ein formeller Akt, der durch die noch zu veröffentlichende Bekanntmachung drei Monate andauern wird. Die Einschränkung soll für beide Bereiche von 21 bis 6 Uhr gelten.“ Die in der Vorlage thematisierten Schranken- und Pollervarianten sollen in der nächsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses erneut besprochen werden. Wiesner: „Ob sie zum Tragen kommen, wird die politische Diskussion zeigen. Theoretisch wäre es auch möglich, die Teileinziehung nur durch entsprechende Verkehrsbeschilderungen auszuweisen.“ Deshalb bat die Politik in der Sitzung darum, bis zur Sitzung im Mai einen Erfahrungsbericht zu erstellen, wie die Situation sich auf dem Campus-Gelände entwickelt hat.

Der Ausschuss tat sich nicht leicht mit der Teileinziehung (Pallasch: „Tut uns weh“). Anja Heuser etwa trug Bedenken hinsichtlich der „anfälligen Technik“, auch für Sabotageakte, vor. Und: Wenn den Unruhestiftern der Campus nicht mehr als Spielfeld zur Verfügung stehe, könnten sie an anderer Stelle lärmen. Das Geld wäre also besser in sozialer Arbeit angelegt. Krüger und Pallasch warnte ebenfalls vor Verdrängungseffekten („Sie treffen sich dann halt anderswo.“). Der Mann von der Bürgerfraktionsgruppe machte schließlich darauf aufmerksam, dass man sich auf dem Campus „mehr Leben“ wünsche, das Quartier aufgewertet werden solle, aber Schranken eher eine abschreckende Wirkung erzielen würden. Er favorisierte daher genau wie Stefan Haake (CDU) die Poller-Lösung, die einen „weniger trennenden“ Charakter habe als die Schranken. Haakes Fraktionskollegin Brunhilde Rühl warb dafür, dass der Ausschuss der Teileinziehung zustimmen solle, empfahl aber dringend, die gesamte Situation noch einmal zu überprüfen, ehe man eine der vorgeschlagenen Maßnahmen weiter vorantreibe.

Zur Sache

Kein Kriminalitätsschwerpunkt

Mit der Situation im Campus hat sich Ende 2020 auch der städtische Fachausschuss für Jugend, Senioren und Soziales befasst. Die im Bereich der Bildungseinrichtungen arbeitenden Hausmeister berichteten dort von Bedrohungen und Belästigungen durch Jugendliche. Auch über Schmutz und Lärm, Pöbeleien und illegale Autorennen wurde Klage geführt. Lars Röben, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes beim Polizeikommissariat Osterholz, legte den Ausschussmitgliedern Zahlen vor: 27 gemeldete Straftaten jährlich, über die vergangenen drei Jahre gemittelt. Vorwiegend Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und Diebstähle. Damit sei der Campus noch kein Kriminalitätsschwerpunkt. Röben räumte aber ein, dass diese Kategorisierung nichts über die gefühlte Bedrohungslage aussage. Mizgin Ciftci von der Linkspartei-Fraktion im Stadtrat drückte es so aus. „Kriminalität, die nicht statistisch erfasst wird, ist trotzdem da.“

Sozialdezernentin Bettina Preißner betonte, dass Begegnungen und Freizeitgestaltungen auf dem Campus erwünscht seien, freilich unter Teilhabe möglichst diverser Gruppen, und schlug daher als weitere Maßnahme vor, den Platz entsprechend umzugestalten. Die Vorschläge lägen auf dem Tisch. Die große „Wellenliege“ gebe bereits ein positives Beispiel ab. In einem dritten Schritt soll sich – wie im Quartier Drossel-/Beethovenstraße – auch auf dem Campus verstärkte sozialräumliche Arbeit bewähren.

Der Campus ist in den polizeilichen Streifenplan aufgenommen worden, aber Maßnahmen wie Kameraüberwachung und eine verstärkte Präsenz von Polizei und Mitarbeitern des Ordnungsamtes haben für die Polizei aufgrund der von Rechts wegen geforderten Verhältnismäßigkeit keine Chance auf Umsetzung. Die seien aber ohnehin keine Lösungen, warnt Röben. „Wir müssen an die Ursachen ran!“