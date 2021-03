Der Ausbau regenerativer Energien trägt zum Klimaschutz bei und der ist laut Kreisentwicklungskonzept ein unbestritten wichtiges Aufgabenfeld. Doch die Standortfrage birgt Konfliktpotenzial. (Roland Holschneider)

Landkreis Osterholz. Es gilt als Handlungsleitfaden des Landkreises Osterholz für die nächsten zehn Jahre: Das Entwicklungskonzept 2030, das der Kreistag am kommenden Donnerstag verabschieden will. Auf 64 Seiten versammelt das Zukunftspapier insgesamt 23 Arbeitsschwerpunkte, Maßnahmen und Projekte, mit denen Politik und Verwaltung Wirtschaft, Kultur und Tourismus in den nächsten Jahren voranbringen wollen. Dabei stehen zunächst Klimaschutz, Mobilität und Regionalmarketing obenan.

Mithilfe von 75 Prozent Fördermitteln wird im Kreishaus dieses Jahr eine Stelle fürs Klimaschutzmanagement geschaffen. Sie soll Planungen und Aktivitäten von Behörden und Bürgern hinsichtlich der Klimafolgen begleiten und bewerten. Laut Konzept stehen dabei unter anderem mehr Umweltbildung sowie nachhaltiges Bauen auf der Agenda. Klimaschutz solle eine Querschnittsaufgabe der Kreisbehörden werden, und die kreisangehörigen Gemeinden könnten sich in einem Klimaanpassungsnetzwerk zusammenfinden.

Zweitens will sich der Landkreis ein Mobilitätskonzept auf die Fahnen schreiben. Es zielt unter anderem auf ein ÖPNV-Netz mit flexiblen Bedienformen, auf eine gut ausgebaute Radinfrastruktur sowie den Einsatz neuer Antriebstechnologien für den motorisierten Individualverkehr. Konkrete Maßnahmen könnten sein: die Reaktivierung der Moorexpress-Strecke; eine bessere Erreichbarkeit von Sonderzielen wie Bildungsstätte Bredbeck, Kaserne Garlstedt oder Jugendherberge Worpswede; bessere Gemeinde-Verbindungen abseits der sogenannten Hauptlinien; eine Stärkung des ÖPNV innerhalb der Gemeinden durch Bürgerbusse, Anruf-Sammel-Taxis und On-Demand-Verkehr; Identifikation und Schließung von Löchern im Radwegenetz für Alltagswege und Tourismus (Wümme-Brücke ins Blockland).

Mit dem Aufbau von Vermarktungskanälen für regionale Produkte und Angebote soll drittens zumindest begonnen werden. „Produkte aus der Heimat stiften Identität, geben ein Gefühl von Vertrautheit und machen Einheimische häufig stolz“, heißt es im Kreisentwicklungskonzept. Der Landkreis könnte für „Osterholz-Produkte aus dem Teufelsmoor“ eine Plattform aufbauen und regionale Unternehmen miteinander vernetzen. Umweltdezernent Dominik Vinbruck sagte dazu im Ausschuss für Kreisentwicklung: „Wir sollten zumindest damit anfangen, auch wenn es kein einfaches Thema ist, bei dem wir schon 2022 Erfolge sehen werden.“

SPD: Generell einverstanden

Die Abgeordneten mit Ausnahme des AfD-Vertreters versahen das Papier und die Prioritäten mit einer langen Liste von Bedenken und Anmerkungen. Björn Herrmann (SPD) drängte, fürs Regionalmarketing solle die Wirtschaftsförderung Orte und Partner finden, um gemeinsam eine Plattform sowie Shops zu schaffen. Beim Klimaschutz setzt seine Fraktion unter anderem auf die kreiseigenen Gebäude, die Schaffung eines „Naturparks Teufelsmoor“ und den Ausbau der Windenergie. „Das wird eine schmerzhafte Debatte, aber wir müssen beim Raumordnungsprogramm sowieso darüber reden, wie viel Windkraft wir an welchem Standort wollen“, so Herrmann. In Sachen Kreismobilitätskonzept will die SPD unter anderem umweltfreundlichere Lkw sowie attraktivere und auch neue ÖPNV-Verbindungen, während bestehende Buslinien zu überprüfen seien. Beim Individualverkehr setze die SPD auf Brückentechnologien, einschließlich Ladesäulen und Tankstellen; auch könne sich der Landkreis als Modellregion für app-gesteuerte oder selbstfahrende Angebote bewerben, so Herrmann, der sich generell mir der Marschrichtung einverstanden zeigte.

CDU: Der Mix entscheidet

Torsten Wischhusen (CDU) nickte. Bei der Reduzierung von Schwerlastverkehr sei aber Augenmaß nötig, damit man sich nicht mehr kleinere Lkw und damit neue Probleme einhandele. „Inzwischen werden auch sehr viel mehr saubere Verbrennungsmotoren gebaut“, gab Wischhusen zu bedenken. Der Mix sei entscheidend. „Wir sollten uns da nicht auf eine Richtung einschießen.“ Beim Wasserstoff, zumal dem aus regenerativen Quellen erzeugten, warne er vor übergroßen Erwartungen und unverhältnismäßigem Aufwand. Zum Klima-Thema sagte Wischhusen: „Für den Normalbürger kommt der Strom aus der Steckdose.“ Für die meisten Menschen sei es unerheblich und nicht ersichtlich, ob ein Windpark dahinter stehe oder ein Import aus Polen oder Frankreich.

Grüne: Nachhaltiger wirtschaften

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Dörte Gedat erklärte, aus ihrer Sicht gehören zum Klimaschutzmanagement zwingend auch die Weiterentwicklung der Energiewende sowie klimafreundliches Wirtschaften insbesondere auch an den Moorstandorten. „Das möchten wir hoch priorisiert sehen.“ Beim Regionalmarketing müsse besonderer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt werden; dabei könne man die Kreisbewohner durch eine heimatkundliche Rallye beteiligen und motivieren, die zu versteckten Sehenswürdigkeiten führt. Die Mobilität der Zukunft wiederum erfordere auch ein anderes Nutzerverhalten, ja letztlich eine andere Art des Wirtschaftens. Beispiele seien der Flächenfraß durch Lagerhallen bis hin zum Logistikverkehr, der durch das Verbraucherverhalten weiter zunehme. „So viel grünen Wasserstoff können wir gar nicht produzieren.“ Insofern störe sie auch die Feststellung im Konzept-Vorwort, der Landkreis sei durch Fernstraßen nur dünn erschlossen. „Das sehen wir anders.“ Auf Straßenbau zu setzen, sei „von gestern“. Bei der digitalen Bildung („Es gibt auch Risiken.“) müsse ebenso differenziert werden wie beim Wasserstoff („Alles andere als grüner Wasserstoff hat mit Klimaschutz nichts zu tun.“).

Linke: Wichtiger Wohnungsbau

Reinhard Seekamp von der Linkspartei äußerte ebenfalls Kritik. Das Konzept enthalte zwar „vieles, das machbar erscheint“. Es sei aber bedauerlich, dass Fragen der sozialen Integration gar nicht und der Wohnungsbau nur nachrangig gewichtet würden. Mit Umsetzungsschritten nicht vor 2022 zu beginnen, halte er für zu spät, so Seekamp weiter. Wie Gedat forderte der Linken-Sprecher eine Zurückdrängung des Individualverkehrs und einen Fokus auf ökologischer Landwirtschaft. „Da sind wir mit der CDU nicht auf einer Linie“, stellte der Linken-Sprecher fest und erinnerte an den Antrag zur Bio-Verpflegung in den Schulmensen. „Bei den regenerativen Energien werden Windkraft und Solarenergie eine zentrale Rolle spielen.“ Auch da sehe er Konfliktpotenzial.

Bürgerfraktion: Skepsis beim Naturpark

Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) gab Seekamp in Sachen Wohnungsbau und Integration Recht. Er wolle aber keine zu kleinteilige Debatte. Andernfalls wäre der Kontrakt überflüssig, den Politik und Verwaltung alle fünf Jahre abschließen - nur um dann doch bei der Schaffung nötiger Planstellen davon abzuweichen. Generell müsse sich der Landkreis für Gewerbetreibende als Helfer sehen und auf Gleichbehandlung achten. Pallasch sagte, mit dem Kreisentwicklungskonzept werde zudem ein Kreistagsbeschluss zur Schaffung eines Naturparks vorweggenommen. „Wir haben da Bauchschmerzen und möchten gerne die mitnehmen, die zu diesem Schritt wegen der Sammelverordnung noch nicht bereit sind.“

Zur Sache

Profilbild und Perspektiven

64 Seiten Konzept und 80 Seiten Anhang: Bevor das Planungsbüro Sweco das Kreisentwicklungskonzept 2030 erstellte, gab es eine Bestandsaufnahme. Dazu wurden die Gutachter mit Akten gefüttert, durch etliche Behörden informiert und auf einem Ideen-Workshop von Vertretern der gesellschaftlichen Gruppen mit Anregungen versorgt. Herausgekommen ist eine sogenannte Swot-Analyse, die dem Landkreis Osterholz einen materialgesättigten Spiegel vorhält. Die Abkürzung Swot steht für Strengths, Weaknesses,

Opportunities, Threats - also Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken.

Der Analyse-Anhang zeigt, wie der Landkreis Osterholz - auch im Vergleich zu den Nachbarn - aufgestellt ist auf den Feldern Siedlungs- und Bevölkerungsstruktur sowie Wirtschaft, Energie und Technologie. Außerdem haben die Planer Statistiken und Infrastrukturdaten zu Landwirtschaft und Umweltschutz ausgewertet sowie zu Bildung, Kultur und Tourismus.

Zuletzt hatte die Behörde eine solche Analyse vor acht Jahren vornehmen lassen. Ihre Fortschreibung ist nun nicht nur die Grundlage für das Kreisentwicklungskonzept 2030 gewesen; der Landkreis will sich die Erkenntnisse auch in der nächsten EU-Förderperiode zunutze machen. Konzept und Analyse sind im Internet unter https://landkreis-osterholz.ratsinfomanagement.net/recherche auffindbar.