In Bayern (Foto) sind Schnelltests an Schulen seit zwei Wochen im Einsatz; Niedersachsen wollte am Montag nachziehen, aber das hat nur teilweise geklappt. (Matthias Balk)

Landkreis Osterholz. Die Impfkampagne kommt im Landkreis Osterholz weiterhin nur schleppend voran und auch die angekündigte Testwoche an den Schulen hat sich vielerorts als Flop erwiesen. Krisenstabsleiterin Heike Schumacher sagte am Donnerstagnachmittag im Kreistag, bei den Schultests sei der Landkreis außen vor: „Das ist eine Angelegenheit zwischen dem Kultusministerium und den Schulen.“ Am Gymnasium Osterholz-Scharmbeck waren die zunächst für Montag angekündigten Test-Kits auch Donnerstag noch gar nicht eingetroffen.

Zu den Impfungen sagte Schumacher, solange es nicht mehr Impfdosen gebe, kämen das Testzentrum und die mobilen Teams auch nur langsam voran. „Wir könnten viel mehr schaffen“, betonte die Gesundheitsdezernentin; im Moment sehe es so aus, dass das Zentrum über Ostern geschlossen bleiben könne. „Das bisschen Impfstoff kriegen wir auch an den anderen Tagen verimpft.“ Friedrich Humborg (CDU) zeigte sich beunruhigt darüber, dass noch immer Menschen über 80 auf der Warteliste stünden. Schließlich sollte diese Altersgruppe eigentlich höchste Priorität haben.

Der Abgeordnete, der selbst im nächsten Monat 84 wird, ist inzwischen versorgt. Ihn interessiere die Impfbereitschaft seiner Generation. Schumacher sagte, die Quote sei vermutlich hoch, Zahlen lägen ad hoc nicht vor. Aktuell gebe es kreisweit mehr als 9000 Erstgeimpfte und rund 4600 Zweitimpfungen. In diesen Zahlen seien aber auch schon Pflegekräfte, medizinisches Personal und behinderte Menschen sowie Lehrkräfte und Erzieherinnen enthalten, die zur zweiten Impfgruppe zählen. Wie schnell und wie stark die Hausärzte im Landkreis nach Ostern einsteigen können, sei ebenfalls noch unklar. Auch das hänge vom verfügbaren Impfstoff ab.

Unterdessen sei die Kontaktverfolgung bei den Infektionsfällen vom Gesundheitsamt trotz einer auf 77,2 angestiegenen Inzidenz noch zu bewältigen. Und noch einen Lichtblick gebe es: Die Liste der Anbieter, bei denen die kostenlosen Bürgerschnelltests zu haben sind, wachse allmählich. Sie wird unter www.landkreis-osterholz.de/corona-schnelltest regelmäßig aktualisiert.