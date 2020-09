Dieter Grohs hat in der Stadt mehrere Problemzonen ausgemacht. (Armbrust)

Osterholz-Scharmbeck. Dieter Bunk geht häufig und gerne in der Innenstadt von Osterholz-Scharmbeck spazieren. Hin und wieder nutzt der Kreisstädter auch sein Fahrrad für den Weg zum Marktplatz zu den Geschäften oder Cafés. Doch manchmal werde seine Freude an den Kurzausflügen getrübt, bedauert er. Das liege vor allem an den Radfahrern, sagt der 69-Jährige. „Die setzen sich einfach über die Regeln hinweg.“

Als ein Beispiel nennt Bunk den Fahrradweg in der Poststraße. Da werde von Radlern aus der Hundestraße oder Koppelstraße kommend der Radstreifen in Richtung Innenstadt genutzt. „Das ist ein Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot“, moniert der Kreisstädter. Der Dumme sei außerdem möglicherweise der Fußgänger. Komme ein Fahrer, und zwar berechtigt, aus Richtung Fußgängerzone einem anderen entgegen, müssten die Radler in den Fußgängerbereich unter den Arkaden ausweichen. Dann werde dort der Fußgänger plötzlich bedrängt, schildert Bunk ein Szneario.

In der Tat ist das Nutzen des Fahrradstreifens in Richtung Innenstadt ein Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot. Wer das missachtet und wird dabei ertappt, muss mit einem Bußgeld zwischen 15 und 30 Euro rechnen, je nachdem, ob eine Behinderung, Gefährdung oder sogar ein Unfall vorliegt. Wer aus Koppelstraße und Hundestraße mit dem Fahrrad kommt, hat die Straße zu nutzen. Fahrradwege, die in beide Richtungen befahren werden dürfen, sind extra gekennzeichnet.

Sorgen bereitet Bunk überdies, wie sich Schülergruppen nach Schulschluss in der Poststraße im Bereich Anfang Hundestraße und Koppelstraße trennen: „Die teilen sich links in Hundestraße und rechts in Koppelstraße auf, geben aber kein Armzeichen", hat er beobachtet.

Ein früher Montagabend an der T-Kreuzung Bahnhofstraße/Hinter der Wurth: Minütlich lässt sich hier beobachten, wie Fahrradfahrer konsequent, sei es vom Haus am Markt kommend und in die Bahnhofstraße einbiegend oder umgekehrt, den Gehweg nutzen. Auch die Radwege in diesem Bereich der Bahnhofstraße werden in Gegenrichtung befahren. „In der Bahnhofstraße ist es, wo es brennt“, bestätigt Hans-Joachim Heissenbüttel vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Osterholz.

Noch steht auf das unerlaubte Befahren des Gehweges eine Strafe von zehn Euro. Nach der neuen Straßenverkehrsordnung und dem entsprechenden Bußgeldkatalog sind für diesen Verstoß zukünftig 55 Euro zu berappen. Beide sind noch nicht in Kraft getreten. Die 55 Euro aber sind jetzt schon fällig, wird jemand mit dem Smartphone telefonierend auf dem Fahrrad erwischt.

Im Jahr 2019 gab es laut Sarah Humbach, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, im Landkreis Osterholz 3017 Unfälle. Bei 162 Unfällen seien Fahrrad- oder Pedelec-Fahrer beteiligt gewesen. „Das sind rund 5,4 Prozent der Unfälle im Jahr 2019.“ In diese Unfälle sind der Pressesprecherin zufolge 138 Fahrradfahrer und 33 Pedelec-Fahrer verwickelt gewesen. „Hierbei ist auffällig, dass der Anteil der Fahrradfahrer im Vergleich zu den beiden Vorjahren in etwa gleich geblieben ist. 2018 waren es 133. Der Anteil der Pedelec-Fahrer ist jedoch angestiegen, 2018 waren es 15, 2017 sogar nur vier.“

Häufiger an Unfällen beteiligt

Ins Auge sticht laut Humbach auch der Anteil der getöteten und verletzten Zweiradfahrer im Vergleich zu anderen Verkehrsteilnehmern. „Im Jahr 2019 wurden 85 Fahrradfahrer leicht sowie acht Fahrradfahrer schwer verletzt. Hinzu kommen 22 leicht verletzte und vier schwer verletzte Pedelec-Fahrer. Außerdem wurde eine Person mit einem Pedelec bei einem Unfall tödlich verletzt“, zählt sie auf.

Die Zahl der Pedelecs, die in Zusammenhang mit einem Unfall auftauchen, steigt deutlich. Im Jahr 2018 waren Fahrer von E-Bikes noch in 14 Fällen an Unfällen mit Getöteten oder Verletzten beteiligt. 2019 waren es schon 27. „Der Anteil hat sich nahezu verdoppelt. Dies lässt sich einerseits mit einer Verschiebung von den Fahrradfahrenden zu den Pedelec-Nutzenden erklären, andererseits vermutlich mit den unerwarteten, höheren Geschwindigkeiten“, macht die Pressesprecherin deutlich. Auch, wenn es für Pedelecs keine Helmpflicht gebe, rate die Polizei zu dieser Schutzmaßnahme.

2019 erfasste die Polizei drei Pedelec-Fahrer als Hauptunfallverursacher. Bei den Fahrradfahrern waren es 53. Hinzu kommen Humbach zufolge rund 30 Fälle, in denen diese Verkehrsteilnehmer ein Fehlverhalten gezeigt hätten. „Bei den Hauptunfallursachen beziehungsweise dem Fehlverhalten handelte es sich meistens um die verbotswidrige Nutzung der Fahrbahn oder anderer Straßenteile wie Gehweg und Radweg, den ungenügenden Sicherheitsabstand sowie Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr“, sagt sie. Außerdem seien fünf Radler und ein Pedelec-Fahrer zum Zeitpunkt des Unfall alkoholisiert gewesen. „In den Fällen, in denen die Fahrradfahrenden beziehungsweise Pedelec-Fahrenden nicht als Verantwortliche für die Hauptunfallursache registriert wurden, handelte es sich vor allem um Nichtbeachtung der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen, Fehler beim Abbiegen sowie Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr.“

Dieter Bunk räumt ein, dass es im Stadtgebiet und im Landkreis Mängel oder „möglicherweise unabänderliche Gegebenheiten in der Infrastruktur“ gebe. Die machten es schwierig, eine friedliche Existenz unter allen Verkehrsteilnehmern zu gewährleisten. „Ich bin nicht dafür, dass immer und alles streng kontrolliert wird“, betont der 69-Jährige. Doch im Augenblick könne es ruhig ein wenig mehr sein, ist ihm wichtig.

Problemzonen und -punkte für Radfahrer hat auch die Arbeitsgemeinschaft Verkehr des ADFC Osterholz in den Blick genommen. Darüber informierten Hans-Joachim Heissenbüttel und Elke Lies vom ADFC kürzlich an einem Stand nahe der Willehadi-Kirche. Ein Knackpunkt ist zum Beispiel die T-Kreuzung Heidkrug/Mensingstraße. Beim Herausfahren aus der Mensingstraße kommt es laut ADFC immer wieder zu langen Wartezeiten. Vorgeschlagen wird deshalb, einen Kreisverkehr einzurichten oder den Rad- und Fußweg an der Straße Heidkrug zu führen, ohne ihn wie bisher zu verschwenken. Insgesamt 25 Schwachstellen zu Lasten der Radler hat der ADFC in der Kreisstadt ausgemacht.

Dieter Grohs, Vorsitzender der Verkehrswacht Worpswede–Grasberg–Osterholz-Scharmbeck, sieht unter anderem die Kreuzung Am Weißen Sande/Bahnhofstraße/Lange Straße und umzu als Problemzone an. Da sei einmal der Radweg in Richtung Bahnhof, der für ihn unvermittelt auf die Straße führt. Das sei sehr unübersichtlich angelegt, so Grohs. „Außerdem kann das eng werden, wenn die Ampel auf Rot steht und die Autos halten müssen“, hat er beobachtet. Zudem würden viele Radfahrer die Ampelanlage bei Grün nicht zu Fuß und schiebend, sondern fahrend nutzen. „Dabei zeigt die Ampel nur einen Fußgänger an.“ Dass der Gehweg in Richtung Fußgängerzone schließlich gerne und viel von Radlern genutzt wird, ist für Grohs ebenfalls eine Schwachstelle.