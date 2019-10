Protest gegen türkische Militäroffensive

Während zwischen der Türkei und den Kurden in Nord-Syrien eine 120-stündige Waffenruhe währte, wurde auch in der Kreisstadt gegen die türkische Offensive und die Haltung der EU demonstriert. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Das militärische Vorgehen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im syrischen Rojava stößt international auf Kritik. In vielen Städten demonstrieren die Menschen gegen die türkische Offensive. Auch in Osterholz-Scharmbeck hatten die Jungsozialisten (Jusos) für Sonnabend zu einer Demonstration aufgerufen. Im Bündnis mit anderen politischen Parteien und religiösen Gemeinschaften brachten sie ihren Protest auf die Straße. Treffpunkt dafür war vor der St.-Willehadi-Kirche.

Allerdings fiel die Zahl der Teilnehmer an der – laut Organisatoren „recht spontan“ organisierten – Kundgebung geringer als erwartet aus: „Uns waren etwa 100 Teilnehmer gemeldet worden; letztlich dürften es etwa 35 gewesen sein“, schätzte Kriminalhauptkommissar Thomas Bruse. Er leitete den Einsatz der Polizei, die die Demonstration begleitete. „Wir stehen in regelmäßigem Austausch mit den kurdischen Gemeinschaften unserer Stadt„, sagte Bruse. Daher hätten sie gewusst, dass die Veranstaltung wohl einen friedlichen Charakter haben würde. Bruse: “Deshalb sind wir auch nur mit wenigen Kollegen vor Ort.“

Kein spaltender Effekt

Die etwa 35 Demonstrierenden auf dem Marktplatz bestätigten diese Einschätzung. In ihren Ansprachen brachten die Teilnehmer jedoch ihren Zorn und ihre Empörung über das Vorgehen in Syrien zum Ausdruck. Auch die Reaktionen der EU und Deutschlands auf die Offensive kritisierten sie scharf. Zu Aggressionen kam es aber nicht.

Der türkische Einsatz in Syrien habe zumindest in der Kreisstadt keinen spaltenden Effekt, bestätigte Yunus Cakar, erster Vorsitzender der islamischen Gemeinde und des islamischen Zentrums OHZ: „Hier besteht ein sehr gutes Verhältnis zwischen Türken und den verschiedenen kurdischen Gemeinden“. Allerdings würden sie den Militärkonflikt im alltäglichen Miteinander kaum thematisiert.

Während der Demonstration war das selbstverständlich anders: Das Vorgehen sowohl der Türkei als auch der USA in Syrien lasse beide Staaten laut Definition der UN-Charta als Besatzer gelten, befand Cakar in seiner Ansprache. Der kommissarische Juso-Geschäftsführer Jonas Wegner kritisierte vor allem ausbleibende Interventionen der EU und Deutschlands: „Zum ersten Mal schäme ich mich dafür, Europäer zu sein.“ Mit ihrem öffentlichen Protest auf dem Marktplatz wollten die Jusos in erster Linie die Bevölkerung für das Thema sensibilisieren, erklärten Wegner und Versammlungsleiter Kenneth Meyer. Außerdem hätten sie mit der Demonstration zu Solidarität mit den kurdischen Kämpfern in Nord-Syrien ermutigen wollen.