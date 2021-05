Mitglieder der Fridays-for-Future-Initiative zogen vor Parteibüros. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Mitglieder der Fridays-for-Future-Gruppe Osterholz-Scharmbeck demonstrierten am Freitagmittag vor dem CDU-Parteibüro am Bahnhof und vor der SPD-Zentrale an der Bahnhofstraße. Die Teilnehmer wollten die Vertreter der Regierungsparteien damit an ihre Verantwortung in Sachen Klimaschutz erinnern, wie Jerik Dikkerboom mitteilt. Zudem sende man mit der kurzen Aktion das Signal aus, dass die örtliche Initiative trotz der Corona-Pandemie weiterhin aktiv sei.

Anlass für den Protest ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, so Dikkerboom weiter. Der Beschluss besagt, dass die Regelungen des Klimaschutzgesetzes vom 12. Dezember 2019 über die nationalen Klimaschutzziele und die bis zum Jahr 2030 zulässigen Jahresemissionsmengen mit den Grundrechten unvereinbar sind. Zudem fehlten hinreichende Maßgaben für die weitere Emissionsreduktion ab 2031. Das Urteil zeige deutlich, dass die Klimapolitik der Bundesregierung nicht ausreiche, um die Rechte der jetzigen und nachfolgenden Generationen zu schützen, ist Dikkerboom überzeugt. „Nach dem Paukenschlag des BVGs“ müsse nun auch gehandelt werden, forderten die Demonstranten, die während der etwa einstündigen Aktion medizinische Masken trugen und auf Abstand achteten.

Mit größeren Protestaktionen der örtlichen Fridays-for-Future-Bewegung ist erst nach den Sommerferien wieder zu rechnen. Jerik Dikkerboom knüpft das an die Entwicklung der Infektionslage und an den Fortgang der Impfungen für Jugendliche.