Klettermaxen im Seilzirkus: Bei der Erprobung des Spielplatzes hinter der IGS hangelten sich die testenden Kids hoch hinaus. (Christian Kosak)

Gerade in Zeiten von Corona-Enge und Homeoffice kommen kleine Auszeiten vom Alltag gerade recht – auch und besonders für Kinder. Ziele könnten die Spielplätze sein, die die Kreisstadt für ihre jungen Mitbürger eingerichtet hat. Im Rahmen unserer Spielplatz-Tests haben dieses Mal die zehnjährige Paula, ihre gleichaltrige Freundin Vanessa, die siebenjährigen Zwillinge Momo und Romy und die zwölfjährige Hannah den Spielplatz hinter der Integrierten Gesamtschule ausprobiert.

Osterholz-Scharmbeck. Der Spielplatz ist entweder über einen Fußweg zu erreichen, der zwischen der IGS und den Sportplätzen durchführt, oder aber über den Garteler Weg – unter der Unterführung der B 74 hindurch oder aus Richtung Buschhausen. Am besten ist der Spielplatz zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar, bequeme Parkmöglichkeiten gibt es an der IGS.

Der Spielplatz wirkt sehr modern und recht neu. Die Spielgeräte wirken futuristisch und sind überwiegend aus Kunststoff-Tauen gefertigt. Eine Art Hängematte kann entweder zum Schaukeln, zum gemütlichen Entspannen oder auch als herausforderndes Balanciergerät genutzt werden. An mehreren Seilen, die im Schrittabstand miteinander verbunden sind, kann balanciert und geklettert werden. Direkt daneben gibt es einen weiteren Balancierparcours, der in etwa 20 Zentimeter Höhe über die Sandspielfläche führt. Auf der anderen Seite des Spielplatzes finden die fünf Spielplatztester jedoch das interessanteste Spielgerät: Einen großen pyramidenförmigen Kletterturm aus Seilen, von dessen höchster Spitze aus die Umgebung großartig zu überblicken ist.

Eingerahmt wird der Platz von großen Steinquadern, die als Sitzflächen dienen können. Auf der Seite mit den meisten Balanciergeräten sorgt kein Baum für Schatten, während das pyramidenförmige Klettergerüst von einigen hohen Bäumen beschattet wird.

Paula, Momo, Romy und Vanessa nehmen das große Klettergerüst in Beschlag. Paula wagt sich bis in die Spitze und genießt den Rundblick, während es sich Hannah auf der Hängematten-Schaukel gemütlich macht. Von ihrem hohen Ausguck hat Paula auch den Hügel entdeckt, der hinter dem Spielplatz liegt. „Dürfen wir auf den Hügel?“, fragt sie, und schon sind die Vier dort verschwunden.

Inzwischen beobachtet Mama Sarah zwei Hundebesitzer, die mit ihren flauschigen Lieblingen den Garteler Weg entlangkommen. Beide Hunde laufen frei und interessieren sich für die vielen „Neuigkeiten“, die andere Hunde rund um den Platz gepostet haben. Doch da bemerkt Sarah, dass ausgerechnet der niedlichste der Hunde am Rande des Sandspielgeländes eine neue Nachricht an andere Hunde der Familie der Canidae geposted hatte: genau in den Sand, in dem Kinder spielen sollten. „Gut, dass Lotta heute nicht mit dabei ist“, freute sich die Mutter.

Die Bewertung der Fünf spiegelt die Unterschiede des Spielplatzes wider: Während Hannah wegen der – von ihr allein genutzten – Hängematten-Schaukel drei Gummibärchen vergibt, schließt sich nur Momo dieser Beurteilung an: „Und der Seilkletterturm war cool!“.

Romy und Vanessa loben den Seilkletterturm, Vanessa zusätzlich auch noch die Balancierstrecke. Beide entscheiden sich für zwei Gummibärchen. Paula hat der Platz „eher nicht so“ gefallen. „Der beste Platz war der Hügel!“, sagt sie, und vergibt konsequent nur ein Gummibärchen.

Im Schnitt bewerten die fünf Spielplatz-Tester den Platz mit 2,2 Gummibärchen.