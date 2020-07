Die Köcherfundamente für die Hallenpfosten wurden mithilfe der "Betonbombe" verfüllt. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Während Schüler und Lehrer der Integrierten Gesamtschule (IGS) in den Sommerferien weilen, haben die Bauleute auf dem Schulgelände in Buschhausen das alleinige Sagen. Dort kommt der Bau der neuen Sporthalle jetzt einen großen Schritt voran: Ein Heer an Betonmischern wird die Baustelle in den kommenden Tagen ansteuern.

Eine insgesamt gut 2000 Quadratmeter große und 16 Zentimeter dicke Bodenplatte muss gegossen werden. Die Vorarbeiten dazu sind fast abgeschlossen. Die Einschalung steht. Ein umlaufender Graben für das spätere Streifenfundament und die Gruben für die sogenannten Köcherfundamente sind ausgehoben. Drahtkörbe, geflochten aus fingerdicken Stahlteilen, stehen vormontiert an der Baugrube zum Einbau bereit. Im Beton eingegossen sollen sie später den umlaufenden Gebäudesockel und die Punktfundamente verstärken. Auch dicke und dünne Leerrohre für die künftigen Versorgungsleitungen ruhen schon im Erdreich.

Zurzeit bedeckt ein Gewirr aus Stahlgittermatten den späteren Hallenboden. Der Baukran hat sie stapelweise auf die Baufläche gehoben. Dort haben Bauleute die Matten verteilt. Eisenflechter haben die sperrigen Einzelteile miteinander verdrahtet, damit beim Gießen der sogenannten Sohle nichts verrutscht, wie Carsten Ochmann vom Gebäudemanagement der Stadtverwaltung bei einem Baustellenbesuch erläutert.

In den kommenden Tagen sollen die neue Sporthalle an der IGS ein Fundament erhalten. Die Vorarbeiten sind erledigt. (Christian Valek)

Selbstverständlich habe man auch vorab an die Aufnahmen für die Sportgeräte gedacht: Es geht um insgesamt gut 40 Verankerungspunkte im Boden, in denen später unter anderem die Ständer für Volleyball- und Badminton-Netze Halt finden.

Nachdem Gießen der Sohle muss der Beton einige Tage ruhen, ehe es mit den Mauerarbeiten weitergehen kann. Sie sind für den sogenannten Sozialbereich nötig. Der Backsteinbau mit Umkleiden und Sanitärräumen soll sich auf der Nord- und Westseite an die neue Halle anschmiegen. Große Fenster lassen auf der Nordseite viel Licht in das Gebäude.

Die neue Drei-Feld-Halle besteht aus einem Metallskelett und wird 55 mal 35 Meter groß sein. In dem gut sieben Meter hohen Gebäude entstehen Tribünen für knapp 200 Zuschauer. Die Baukosten für das Projekt wurden anlässlich des Spatenstichs im Januar 2020 auf etwa 4,6 Millionen Euro taxiert.

Wenn die Betonarbeiten abgeschlossen sind, werden die Stahlteile für den Hochbau angeliefert. Das dürfte Mitte August sein, wie Baudezernent Manuel Reichel erläutert. Spezial-Lastwagen transportieren die je 15 Meter langen Dachträger. Es werden 20 Stück davon benötigt, sodass Reichel von mehreren Sattelschleppern ausgeht, die aufgrund ihrer Fahrzeuglänge und der Verkehrssituation nachts die Baustelle anfahren werden.

Wenig Zeitverzug

Der Transport ist ab der 35. Kalenderwoche, als ab 24. August, vorgesehen. Die Dachteile werden verschraubt. Ende August sollte dann der Rohbau stehen. „Dann sieht man auch endlich mal etwas“, betont Baudezernent Manuel Reichel. Alles in allem liege man im Zeitplan. Aufgrund der Corona-Pandemie sei es auf der Baustelle nur zu wenig Zeitverzug gekommen, sagt Reichel. Bei Spatenstich im Januar war man davon ausgegangen, dass der Rohbau schon bis zum Beginn der Sommerferien stehen könnte (wir berichteten). Nun soll es Ende August soweit sein. Anschließend geht es an die Ausstattung der Halle.

Manuel Reichel (links) und Carsten Ochmann inspizieren die Stahlflechtkörbe, die ins Streifenfundament eingelegt werden. (Christian Valek)

Die weiteren Installationen werden im Herbst vorgenommen. Unter anderem kommt ein Sport-Schwingboden in die Halle, Decken- und Wandheizungen werden installiert. Die Fertigstellung sollte bis Ende des Jahres gelingen. Anschließend brauche man noch Zeit für die Abnahme des Baus und eine mögliche Mängelverfolgung. „Bis zur Schlussrechnung kann es noch ein halbes Jahr dauern“, erläutert Carsten Ochmann.

Auch der eigentliche Schulneubau komme voran, wie Manuel Reichel betont. Noch vor dem Start der Sommerferien habe sich der Begleitrat getroffen. Ihm gehören neben Vertretern der Stadt auch Eltern und Schulbedienstete an. Gemeinsam feile man am Raumkonzept. „Es geht schlichtweg um die Raumoptimierungen.“ Somit komme jeder Quadratmeter des Neubaus unter die Lupe. Und natürlich geht's auch ums Budget. Jeder Quadratmeter schlage – nach jetzigem Informationsstand – mit immerhin etwa 2000 Euro an reinen Baukosten zu Buche. „Und darin sind noch nicht die Kosten für Planung, Ausstattung und die Außenanlagen enthalten“, merkt Manuel Reichel an.