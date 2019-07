Jan Wellbrock verkauft in seinem Geschäft in der Innenstadt von Osterholz-Scharmbeck im Moment besonders häufig E-Bikes. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Reifen an Reifen, Lenkrad an Lenkrad stehen die Räder in dem Geschäft „Zweirad Heiko Wellbrock“ in der Osterholz-Scharmbecker Innenstadt. Zwischen gut 250 Fahrrädern können die Kunden wählen. Ist das passende Modell nicht dabei, kann es bestellt werden.

Die Türglocke läutet. Suchender Blick einer Kundin. Geschäftsführer Heiko Wellbrock geht freundlich auf sie zu. „Ich hätte gern einen richtig schön bequemen Sattel zum Geburtstag für meine Tochter“, sagt sie. Wellbrock zeigt ihr ein paar Modelle, erklärt die Unterschiede.

„Bei uns arbeiten nur Fachleute“, sagt er später. „Sie müssen von der Materie Ahnung haben.“ Schließlich müsse das Fahrrad passen. „Die Leute wollen eine vernünftige Beratung haben.“ Insgesamt sieben Mitarbeiter arbeiten im Verkauf und in der Werkstatt. Jeder habe sein Spezialgebiet, sei aber in den jeweils anderen Bereichen entsprechend geschult, um dort bei Bedarf einzuspringen.

Der Sohn Jan Wellbrock ist mit und in dem Familienunternehmen aufgewachsen. „Wir sind früher durch den Laden getobt“, erinnert er sich. Vor zehn Jahren ist der Zweiradmechaniker in das Geschäft eingestiegen, seit zwei Jahren ist er gemeinsam mit seinem Vater Geschäftsführer. Dieser ist eigentlich seit Sommer 2017 in Rente. „Es war Zeit, die Geschäftsleitung in jüngere Hände zu geben“, sagt er. Trotzdem schaut er regelmäßig vorbei. „Ich bin der Mann für alle Fälle.“

Ein Familienunternehmen

Vor allem in der Hochsaison sei jede hilfreiche Hand gefordert, sagt Jan Wellbrock. Er selbst steht immer noch regelmäßig in der Werkstatt, tauscht kaputte Schläuche aus, macht die Inspektion. „Ich habe schon immer Spaß am Schrauben gehabt.“ Den ganzen Tag im Büro zu sitzen, könne er sich nicht vorstellen. Die Saison beginne, wenn es wärmer wird. Dieses Jahr sei es im März so weit gewesen. Früher sei das Fahrrad oft ein klassisches Weihnachtsgeschenk gewesen. Das sei heute anders. „Das Fahrrad wird meist gekauft, wenn es gebraucht wird“, sagt er. Er selbst fährt ein Trekkingfahrrad und ein Rennrad, seit einem Jahr auch ein E-Mountainbike. Mit dem macht er längere Touren: „Ich fahre gern Fahrrad. Das Hobby ist zum Beruf geworden.“

1992 hat Vater Heiko Wellbrock das damalige Geschäft Windhorst übernommen. Im Sortiment waren Lampen, Waschmaschinen, aber eben auch Räder. Nach und nach spezialisierte sich der Kaufmann auf Fahrräder und Mofas. Das war einfach spannender. Und er kannte sich aus – immerhin hatte er vor der Selbstständigkeit jahrelang im Außendienst Rasenmäher und auch Fahrräder verkauft. Bereits 1994 hätten sie das erste Elektrorad im Angebot gehabt, erzählt Wellbrock. Das sei damals noch etwas Besonderes gewesen. Ein Verkaufsschlager war es aber noch nicht: „Das war eine Randerscheinung.“

Ganz im Gegensatz zu heute: Im Moment seien E-Räder sehr gefragt. „Seit letztem Jahr hat es einen richtigen Schub gegeben“, sagt Jan Wellbrock. Das liege zum einen an der verbesserten technischen Ausstattung und zum anderen, hätten immer mehr Arbeitnehmer die Möglichkeit, ein Dienstrad zu leasen. Auf dem Weg zur Arbeit kommen in der Region besonders viele E-Räder zum Einsatz. Zweite Zielgruppe seien jüngere Menschen, die ins Gelände fahren. Zudem habe der sehr warme Sommer im vergangenen Jahr zu einem höheren Absatz geführt. Auch Heiko Wellbrock steigt bei längeren Touren auf das E-Bike. „Ich setze mich einfach aufs Fahrrad und fahre hier in der schönen Landschaft“, erzählt er. Seitdem er eigentlich Rentner ist, hat er auch mehr Zeit dafür.

Das richtige E-Bike-Modell zu finden, sei gar nicht so einfach. Wer bei Wellbrocks so ein Rad kaufen möchte, kann eines von sieben Testrädern Probe fahren. Entscheidend sei der Motor. „Das System muss man testen, dann finden wir das richtige Rad“, sagt Heiko Wellbrock. „Und wenn das nicht dabei ist, dann setzen wir es individuell zusammen.“

Airbag statt Helm

Neben den Rädern gibt es in dem Geschäft jede Menge Zubehör – Taschen, Helme und sogar einen Airbag. Dieser wird wie eine Krause um den Hals getragen, auf den ersten Blick vom Kragen einer Jacke kaum zu unterscheiden. „Für Leute, die keinen Helm aufsetzen möchten“, erklärt Jan Wellbrock. Verändert sich die Sitzposition, löst der Airbag aus. „Der dämpft noch besser als ein Helm.“ Der Nachteil: Der Airbag ist nur ein Mal verwendbar und kann ausschließlich von Radlern benutzt werden, die relativ gerade sitzen. Für Mountainbiker etwa also ungeeignet. Auch er selbst kann so einen Airbag nicht tragen. „Ich habe eine zu schräge Sitzposition.“ Auf dem Rennrad ist er daher mit Helm unterwegs.

Bei dem Kopfschutz habe sich in den vergangenen Jahren viel getan, sagt Wellbrock. Immer mehr Menschen entscheiden sich für einen Helm. Dabei sei sicherlich hilfreich, dass die Helme schicker aussehen als früher. Die Türglocke läutet wieder. Wellbrock geht freundlich auf ihn zu.