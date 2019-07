Die Raisa will den Raiffeisenmarkt in Axstedt um einen Behälter für Flüssigdünger erweitern. (Peter von Döllen)

Axstedt. Die Raisa will ihre Geschäftsstelle in Axstedt neu aufstellen. Die Landwirtschaft ist das wichtigste Geschäftsfeld für die Genossenschaft. Auf die muss sie eingehen, wenn der Standort mit seinen Arbeitsplätzen in Axstedt gesichert werden soll. „Flüssigdünger ist im Kommen“, erklärte Matthias Meyer von der Raisa. Damit können Landwirte die Düngung besser dosieren – eine Folge der strenger werdenden Düngevorschriften. Dafür will sie zumindest ein Flüssiglager auf ihrem Gelände bauen. Der Landkreis hatte eine Baugenehmigung verweigert, weil es für das Gelände keinen Bebauungsplan gibt. Den hat die Raisa nun bei der Gemeinde Axstedt beantragt. Der Aufstellungsbeschluss fiel nun in einer Ratssitzung.

In Axstedt kursieren derzeit schon Gerüchte. Anscheinend formiert sich eine Protestbewegung, die eine Belastung der Anwohner abwenden will. Es ist die Rede von stinkender Güllelagerung. Auch wird Kritik laut, die Gemeinde wolle alles geheim über die Köpfe der Bürger hinweg entscheiden. Bürger waren aber kaum zur öffentlichen Sitzung gekommen.

„Wir sind ganz am Anfang des Verfahrens“, erinnerte Bürgermeister Udo Mester (SPD). Jetzt würden alle Dinge geprüft, alle möglichen Parteien könnten Einwände und Stellungnahmen abgeben – einschließlich der Anwohner. Im Laufe des Verfahrens werden die Pläne öffentlich ausgelegt. Am Ende werde dann ganz nüchtern entschieden, ob der Bebauungsplan genehmigt wird oder nicht.

Es geht nicht um Gülle

Um Güllelager geht es aber nicht. Matthias Meyer erläuterte die Pläne. Vorgesehen sind zwei Stahlbetonrundbehälter, ein Stahltank und ein Pumpenhaus sowie ein Abfüllplatz. Von den drei Behältern soll laut Meyer aktuell nur einer realisiert werden. Die anderen beiden sind als Reserve gedacht. Sollten sie gebraucht werden, müsste nicht wieder ein aufwendiges Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes eröffnet werden. Das Rundlager wird mit Folie ausgeschlagen und der Abfüllplatz mit einem Schutz gegen den Boden abgedichtet, um im Notfall ein Versickern der Flüssigkeit zu verhindern. Ingo Schwarzer (parteilos) hinterfragte das Vorhaben. Ihm erscheinen die Sicherheitsmaßnahmen zu gering. Immerhin könne Flüssigdünger zur Schadstoffklasse 1 gehören. Dann dürfte der Behälter nicht einfach offen sein, meinte er. Er fragte, ob die Abfüllanlage nicht zusätzlich überdacht werden müsse – zumal das Lager in einem Wohngebiet geplant sei.

Der Flüssigdünger dürfe nicht unkontrolliert in den Boden gelangen, erklärte Matthias Meyer. Die Anlage sei entsprechend ausgelegt. Und das Lager werde technisch überwacht. Es handele sich bei dem Flüssigdünger um eine wässrige Lösung, die sich nicht übermäßig verflüchtige. Und brennbar sei sie so auch nicht. Das Lager bekomme eine Abdeckung, vergleichbar mit denen einer Biogasanlage. Hermetisch abgedichtet sei die aber nicht. Auch der Befürchtung, es könnten in dem Lager später Pflanzenschutzmittel oder andere Stoffe gelagert werden, erteilte Meyer eine Abfuhr. Die Anlage sei nur für Flüssigdünger beantragt. Matthias Meyer erklärte, dass die Raisa schon mehrere dieser Behälter an anderen Standorten gebaut habe und betreibe.