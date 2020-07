1985 bekam Ralf Dreger seine erste Stelle als Förderschullehrer in Hude. Nun geht er als Leiter des RZI in den Vorruhestand. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Heute ist der letzte Tag seines Arbeitslebens. Zwar geht Ralf Dreger erst zum 1. August in den Vorruhestand. Doch an diesem 22. Juli ist sein letzter Arbeitstag. Den Kollegen hat er bereits Tschüss gesagt, und seine Urkunde zur Entlassung in den Ruhestand wurde ihm ebenfalls schon von der Landesschulbehörde überreicht. Mit 63 Jahren sei es Zeit für etwas Neues, findet der Leiter des „Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentrums Inklusive Schule“ (RZI) für den Landkreis Osterholz: „Es reicht jetzt; ich will mich nicht nur über meinen Job definieren.“ Er wolle nun wieder intensiver Tennis spielen, sich mal die Golf-Regeln genauer anschauen, in seinen Vier-Wänden werkeln, reisen, verrät er, während sich ein breites Lächeln in sein Gesicht stiehlt.

Sport – das sei tatsächlich sein erster Berufswunsch gewesen, blickt Ralf Dreger zurück. Diplom-Sport wollte der gebürtige Bremerhavener studieren. „Aber dann kam die Erleuchtung, dass es nur wenige Plätze für Diplom-Sportler gab.“ Er schmunzelt. „Und außerdem hätte ich weggehen müssen.“ Das sei nicht infrage gekommen. Das jüngste von sechs Kindern, das nach eigenem Bekunden von der Familie verhätschelt wurde, wollte mit Freunden zum Studieren nach Bremen. Dreger: „Wir mieteten in Achim ein altes Bauernhaus an, in dem wir als WG wohnten, und pendelten mit Bahn und Fahrrad zur Uni.“

Statt für Diplom-Sport schrieb er sich für das Fach „Behindertenpädagogik – Lernen und Sprache“ ein. In die Wiege gelegt worden war ihm der Beruf nicht. „Es gab keine Lehrer in meiner Familie.“ Sein Interesse daran habe der Küster der Kirchengemeinde geweckt. Fünf Jahre habe er als Jugendlicher in einer Gruppe mitgewirkt. Der Küster habe sie angeleitet. „Das war eine sehr prägende Zeit für mich“, sagt Ralf Dreger.

Aufgrund dieser Erfahrung wollte er mit Kindern und Schülern arbeiten, „die aus dem sozialen Kontext rausgefallen sind“, erklärt er. Mit Schülern, die mit Schreiben, Lesen, Rechnen Schwierigkeiten haben, die emotional auffällig sind, in ihrer Entwicklung hinterherhinken. Es sei ihm darum gegangen, ihnen die größte Teilhabe mit dem Ziel eines Schulabschlusses, einer Lehre, einer Zukunft zu ermöglichen. Der Weg dorthin führe, so ist Dreger überzeugt, „vor allem über Beziehungsarbeit“. In der Sozialpädagogik gehe es darum, den Schülern Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu geben, sie zur Selbstständigkeit zu erziehen. Indem sie ihre eigenen Stärken entdeckten, würden sie wieder Spaß am Lernen finden. „Das dauert.“

Aber es funktioniert: Ein ehemaliger Schüler, den Ralf Dreger zufällig in Bremen traf, erzählte ihm, wie sehr ihm der Förderunterricht geholfen hat; dass er bei ihm viel über sich selbst erfahren und dadurch ein positives Selbstwertgefühl gewonnen habe. Heute arbeite er in der Produktion eines Konzerns, erfuhr Dreger von ihm. Das Wörtchen „Hilfe“ mag der 63-Jährige dabei nicht hören: „Ich bin kein Arzt, als Pädagoge unterstütze und berate ich.“

Zum Wintersemester '75 war er immatrikuliert worden. „Wir sind als Neulinge in der Sonderpädagogik gestartet“, sagt Dreger. Sein Fachbereich sei erst ein Jahr zuvor eingerichtet worden. Die Gruppen seien klein gewesen, die Professoren keine unnahbaren Wesen. Jeder habe jeden gekannt. „Das war eine sehr intensive und gute Zeit.“ Nach der Uni kam der Zivildienst bei der Spastikerhilfe Bremen. Von '82 bis '84 war er Referendar an einer Förderschule an der Dudweilerstraße. „Als ich fertig war, gab es einen Einstellungsstopp für Lehrkräfte in Bremen“, erzählt Dreger. Alternativen? Schwierig: Die Niedersachsen erkannten seine Bremer Stufenlehrausbildung für den Primarbereich nicht an. Dreger: „Ich habe prozessiert“ – und Recht bekommen.

Leiter der Pestalozzi-Schule

„Zum 1. April 1985 fing ich an der Förderschule Lernen in Hude an.“ Bis 2008 bleibt Dreger in Hude an der Schule Vielstedter Straße. „Bis auf zwei Jahre“, bemerkt er. Anfang der '90er-Jahre habe er an einer Highschool in Corpus Christi, Texas, die Zwölf- bis 16-Jährigen in Mathe unterrichtet. Zurück in Hude baute er mit seinen Kollegen an der Förderschule den Ganztagsbetrieb auf. Parallel fanden Kooperation, Integration und Inklusion – deren Konzepte er aus der Theorie seines Studiums längst kannte – nach und nach Eingang in die Praxis. Ausgestattet mit diesen Erfahrungen wechselte er 2008 als Leiter der Pestalozzi-Schule nach Osterholz-Scharmbeck. Eine von drei Förderschulen für den Bereich Lernen im Landkreis Osterholz, die aufgrund der EU-Behindertenrechtskonvention bis 2017 aufgelöst und deren Förderaufgaben für den Bereich Lernen in den Alltag der regulären Schulen aufgenommen wurden. Stichwort: Inklusion. Heißt: Das Kind muss sich nicht mehr dem System anpassen, sondern das System muss sich flexibel nach dem Kind richten, es muss ihm den Besuch einer Regelschule ermöglichen und es seinen Fähigkeiten entsprechend abholen und individuell fördern. „Die Förderschulen für den Bereich Lernen aufzulösen, war sinnvoll“, bilanziert Dreger. „Aber ich hätte mir gerade für die Mittelstufe temporäre Lerngruppen gewünscht.“

Als Leiter des neuen RZI, das niedersachsenweit eine Vorreiterfunktion bei der Einführung der Inklusion hat, erwartete ihn 2017 ein breit gefasster Aufgabenbereich. Grob gesagt, soll der RZI-Leiter Schulen und ihre Trägern bei der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung inklusiver schulischer Entwicklung beraten und unterstützen sowie Schülern, Eltern und Lehrern bei sonderpädagogischen Fragen zur Seite stehen. Beim Thema Inklusion sei er der Ansprechpartner.

„Ich habe ständig für alle ein offenes Ohr gehabt“, sagt Ralf Dreger. Als Leiter des RZI müsse man das, müsse allen Gruppen gegenüber empathisch sein und sowohl Humor als auch Gelassenheit besitzen. Zuversicht, Geradlinigkeit, Offenheit, Innovationsfreude seien weitere wichtige Eigenschaft. Auf die Dauer hat das seine Energie aufgezehrt. Das und private Schicksalsschläge veranlassten Dreger nun, ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen.