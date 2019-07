Osterholz-Scharmbeck. „Seien Sie nicht so streng mit ihm. Das hat sich erledigt“, sagte der Zeuge und als Discjockey (DJ) Geschädigte über einen 29-jährigen Kreisstädter. Seine Worte richtete er im Amtsgericht an Strafrichterin Johanna Kopischke und die Staatsanwältin.

Wegen Sachbeschädigung hatte sich der Kreisstädter zu verantworten. Beim Tanz in den Mai in diesem Jahr ließ er eine Box des DJs zu Bruch gehen. Die Tat spielte sich in der Uwe-Brauns-Halle in Hambergen in den frühen Morgenstunden ab. Der Schaden betrug knapp 600 Euro. „Das war aber nicht so schlimm. Das war beim vorletzten oder letzten Song“, sagte der Discjockey aus Bremen vor Gericht aus. Nach seinen Worten beglich der Kreisstädter nach einer schriftlichen Aufforderung den Schaden über seine Versicherung. Ärgerlich sei nur der damit insgesamt verbundene zeitliche Aufwand gewesen

„Ich hatte was getrunken und das Gleichgewicht verloren“, sagte der 29-Jährige zu dem Vorfall. Seit 23 Uhr war er nach seinen Worten in der in der Halle gewesen und hatte Bier und Kurze getrunken. Er habe auch nur teilweise eine Erinnerung. Wie es zum Umsturz gekommen sei, wisse er nicht mehr. „Das war nicht mutwillig. Ich weiß nur noch, da war ein großer Kasten. Ich bin dagegen gekommen. Die Polizei hat mich dann weggebracht“, gab er bruchstückhaft das Geschehen wieder.

Strafverteidiger Carsten Koglin brachte in der Verhandlung den Paragraphen 153 der Strafprozessordnung ins Spiel. Danach kann das Gericht davon absehen, eine Strafe zu verhängen, wenn „das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung“ nicht gegeben ist. Gegen eine in der Regel Geldauflage wird dann das Verfahren eingestellt. Dazu bedarf es aber der Zustimmung der Staatsanwaltschaft.

Die Staatsanwältin wollte sich darauf aber nicht einlassen. So gab sie zu bedenken, dass beim Angeklagten schon drei Eintragungen im Bundeszentralregister vorliegen, und zwar zwei Mal wegen Sachbeschädigungen und einmal wegen Beleidigung. Außerdem, so die Staatsanwältin, habe sich der Kreisstädter bei dem Geschädigten nicht von selbst gemeldet, sondern habe erst reagiert, als er nach einer Woche per Einschreiben angeschrieben worden sei. „Und bei der Polizei hat er sich auch krawallig gezeigt“, hielt sie ihm vor. In ihren Augen lag deshalb ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung vor. Die Staatsanwältin beantragte eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu zehn Euro, 600 Euro. Die Höhe des Tagessatzes richtet sich nach dem Einkommen des Angeklagten.

Verteidiger Koglin verwies darauf, dass sein Mandant damals alkoholisiert gewesen sei, er nicht von einem Vorsatz ausgehe und der 29-Jährige derzeit arbeitslos sei. Wenn schon eine Geldstrafe, dann höchstens eine als „Denkzettel“ und im unteren Bereich, war sein Plädoyer.

Strafrichterin Johanna Kopischke verurteilte den Kreisstädter wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu zehn Euro, 400 Euro. „Dass Sie die Boxen versehentlich umgeschubst haben, glaube ich Ihnen nicht“, sagte sie in ihrer Urteilsbegründung zu dem 29-Jährigen. Unter Umständen hätten wegen des Gewichtes der Box von um die 35 Kilogramm auch Menschen zu Schaden kommen können.