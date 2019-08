Als Maiskrieger aus Freißenbüttel und Sandhausen marschierte diese Jugendgruppe im Freißenbütteler Erntefestumzug mit. (Monika Fricke)

Freißenbüttel. Beim Freißenbütteler Erntefest entscheiden jeweils Glückslose über die Preisverteilung der Erntewagenprämierung. In diesem Jahr hatte Thomas Skibbe großes Glück und zog den ersten Preis unter allen Teilnehmern. Skibbe gehört zum Club der Freunde alter Landmaschinen und fuhr im Festumzug mit seinem selbst gebauten Gefährt, einem Einachsschlepper mit Heuwender. Die Schützen aus Scharmbeckstotel gewannen den zweiten Preis, das Erntefestkomitee Sandhausen freute sich über den dritten Preis. Ortsvorsteher Martin Kock zog als Glücksbote die Gewinner aus der Lostrommel.

Das Erntefestteam aus dem Freißenbütteler Schießsport-Club (SSC) richtete ein buntes Festprogramm für alle Generationen in der Ortschaft aus. Schützenvereine aus Hüttenbusch, Scharmbeckstotel, Hambergen und Scharmbeck kamen mit ihren Festwagen nach Freißenbüttel und feierten dort mit der Dorfgemeinschaft im Festzelt.

Auftakt war am Freitag der Laternenumzug. „Über 40 Kinder waren gekommen“, berichtete Adda Kock aus dem Erntefestteam. Der TSV-Spielmannszug begleitete den bunten Lichterzug durch die Ortschaft. Erster Höhepunkt des dreitägigen Festprogramms war am Freitag die Friesenparty mit dem DJ-Team Christian & Oceans Two. Hauptorganisator Martin Kock war voll zufrieden mit der Anzahl der Friesenparty-Gäste: „Das Zelt war rappelvoll.“ Die Ernteparty am Sonnabend mit DJ Andreas Frerks sorgte dann abermals für ein volles Festzelt.

Wo am Abend vorher noch kräftig gefeiert wurde, lud die Emmaus-Kirchengemeinde mit Pastorin Christa Siemers am Sonntagmorgen zum Gottesdienst mit Ernteandacht ins liebevoll mit Blumen und Früchten geschmückten Festzelt ein. Bei bestem Erntefestwetter versammelten sich anschließend die Teilnehmer am großen Erntefestumzug hinter dem Dorfgemeinschaftshaus am Neuen Kampweg.

Die Schießsportfreunde führten zusammen mit Ortsvorsteher Kock den Festzug an. Das Erntefestteam des SSC winkte fröhlich vom eigenen Festwagen den Zuschauern am Straßenrand zu. Für die musikalische Begleitung sorgten der TSV-Spielmannszug und die Elmbachtaler Blasmusik. Sportlich marschierten die Männer und Frauen des SV Freißenbüttel mit Gymnastik-Handgeräten, mit Reifen und Walkingstöcken im Festzug mit. Eine Freißenbütteler Jugendgruppe hatte das Motto „Ernte Sunrise“ für ihren Erntewagen gewählt. Insgesamt 22 Festwagen bewegten sich durch die Straßen der Ortschaft. Ziel war der Festplatz an der Ecke Westerbecker Weg/An der Wassermühle. Dort wurde fröhlich weiter gefeiert – bei Kaffee und Kuchen und Musik der Elmbachtaler Blasmusik. Erneut war abends mit DJ Andreas noch einmal Ernteparty II angesagt. Mit dem traditionellen Erbsensuppenessen im Dorfgemeinschaftshaus klang das Freißenbütteler Erntefest schließlich am Montag aus.