Packende Positionskämpfe begeisterten das Publikum beim Renntreckerennen in Driftsethe. (Andreas Palme)

Driftsethe. Der Renntrecker-Club Driftsethe (RTC) bot am Wochenende auf dem Büh-Ring erneut rasante Unterhaltung in vier Renntreckerklassen. 21 Starter trafen sich in Driftsethe, um ihre Sieger mit den schnellen Aufsitzmähern zu ermitteln. Unter den Augen zahlreicher Besucher lieferten sich die Akteure spannende Rennen, eine feucht-fröhliche Siegerehrung rundete den Wettkampftag ab.

Die technische Abnahme eröffnete den Renntag schon um 9 Uhr. Nach dem freien Training folgten die drei zehnminütigen Wertungsläufe. „Wir wollen den Zuschauern rasante Rennen bieten“, erklärt Rennleiter Friedrich Boll die Zusammenlegung der Klassen eins und zwei sowie der Klassen drei und vier. So standen in jedem Lauf zehn getunte Aufsitzmäher am Start und kämpften um die meisten Runden.

Fliegender Start

Erstmals startete der erste Lauf nach einer Einführungsrunde mit „fliegendem Start“. In drei Läufen zu je zehn Minuten wurde der Klassenbesten ermittelt, ein vierter Lauf ohne Wertung trug zur Unterhaltung des treuen Publikums bei. Dabei gingen Renntrecker aller Klassen auf den Parcours.

Schon die Namen der Teams waren unterhaltsam. So traten „Höllengärtner“ gegen das „2-Stroke Racing Team“ an, und die „Keep Out Ten“ maßen sich mit dem „RT Rubber Duck“. Die Boxengasse war schon fast professionell eingerichtet, Reparaturen wurden möglichst sofort erledigt.

Die Auswertung wurde von André Naused am Computer und mit Hilfe des elektronischen Rundenzählers erledigt. Gewonnen hatte, wer in dem zehn Minuten dauernden Lauf die meisten Runden drehte. Die Summe der drei Läufe je Klasse ergab den Klassensieger. „Zehn Minuten pro Lauf stellen hohe Anforderungen an das Material“, weiß Fidi Boll aus Erfahrung. Besonders Antriebsprobleme sorgten denn auch für eine hohe Ausfallquote.

Für die Sicherheit am Büh-Ring sorgten die Ortsfeuerwehr und Mitglieder der Jugendfeuerwehr sowie das DRK aus Bremerhaven. Die Besucher erlebten spannende Rennen, eine engagierte Moderation hielt die Gäste immer auf dem Laufenden und schaffte eine tolle Rennatmosphäre, die in der Siegerehrung gipfelte. In der Klasse 1 siegte Pascal Gerlach, die Klasse 2 gewann André Röhl. In der Klasse 3 setzte sich Matthis Peper durch, die Klasse 4 gewann Steffen Hübner. Spezialitäten vom Grill und ein breites Getränkeangebot sorgten dafür, dass bei den Besuchern weder Hunger noch Durst aufkam und sie den sportlich-unterhaltsamen Nachmittag in Driftsethe in vollen Zügen genießen konnten.