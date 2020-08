Horst Kück, Michael Filz, Artur Weit und Helmut Flathmann (von links) gestalteten eine Freifläche Am Tunnel in Sandhausen. (Monika Fricke)

Sandhausen. Ein echtes Schmuckstück mit Ruhebank und bunten Wildblumen schufen vier engagierte Sandhausener am Ende ihrer Wohnstraße „Am Tunnel“. Viele Jahre hatte der Lastwagen des Kraftfahrers Horst Kück auf der Freifläche am Tunnel nach Feierabend und an Wochenenden gestanden. Die Parkfläche wurde ihm offiziell von der Stadt genehmigt. Vor einem Jahr ging der Sandhausener in Rente, und sein Parkplatz vor dem Grundstück lag ungenutzt. Kück wollte der Stadt Dankbarkeit für die Nutzung der Fläche vor seinem Grundstück beweisen und bot an, sie ehrenamtlich neu zu gestalten.

Kurzerhand holte er sich Unterstützung von seinen Nachbarn. Da gab es nämlich ein paar fachkundige Männer, die sich mit Erdarbeiten gut auskannten. Der Steinsetzer Helmut Flathmann hatte Ideen zum Pflastern der Fläche, und Michael Filz und Artur Weit sagten ebenfalls spontan ihre Hilfe zu. Horst Kück stellte seine Pläne dem städtischen Bauhof vor, und die Idee der Sandhausener wurde gerne genehmigt und zudem tatkräftig unterstützt. Die Stadt stellte Restmengen von Pflaster- und Bordsteinen zur Verfügung, und der städtische Gartenbau ließ zwei stattliche Lindenbäume pflanzen. Der ehemalige Arbeitgeber von Horst Kück, das Bauunternehmen Stehnke, stellte Bagger und Gerät zur Verfügung. Am Ende stiftete Werner Thölken aus der Ortschaft eine Ruhebank. Zur Begrünung einiger Flächen säte das ehrenamtliche Team eine bunte Wildblumenmischung.

Inzwischen blüht und grünt es rund um den idyllischen Platz Am Tunnel. Und die Anwohner freuen sich offenbar über die schöne Gestaltung der einstigen Parkfläche. „Oft halten Radfahrer hier an und nutzen die Bank für eine Pause“, berichtete Marion Kück, die ebenfalls bei der Gestaltung des Platzes kräftig half. Sie verzierte nämlich zusammen mit ihrer Schwester Heike eine graue Steinmauer mit Natursteinfliesen.

Rentner Helmut Flathmann konnte bei der Gestaltung des abgerundeten Fahrradweges seine besonderen Fähigkeiten als Steinsetzer beweisen. „Sämtliche Bordsteine mussten in der Mitte geteilt werden“, erinnert er sich. Ansonsten wurde die Fläche mit Restmengen von Pflastersteinen ansehnlich hergerichtet.

„Das schönste war beim Arbeiten, dass viele Passanten unseren ehrenamtlichen Einsatz und unsere Idee lobten“, freute sich Horst Kück. Das sei bis heute so, weil sich alle Sandhausener über das schmucke Plätzchen Am Tunnel freuen.